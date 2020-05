LifeMiles mantiene sólida posición financiera tras iniciativa de reorganización de Avianca

LifeMiles es un programa de lealtad de clase mundial que permite a sus socios ganar millas a través de consumos diarios y redimirlas con aliados en varios segmentos.

LifeMiles mantiene su sólida posición financiera y, al ser una compañía independiente de Avianca, no hará parte del proceso de reestructuración.



Las millas de los socios de LifeMiles están seguras y podrán seguirse acumulando y redimiendo con Avianca y con los más de 550 comercios aliados de LifeMiles en el mundo.



La alianza de Avianca con Star Alliance permanecerá vigente y los socios LifeMiles continuarán acumulando y redimiendo sus millas – que no vencerán durante 2020-, con las aerolíneas asociadas con total normalidad. SAN JOSÉ, Costa Rica – Mayo 10, 2020-. LifeMiles, el programa de lealtad de clase mundial líder en América Latina, informó hoy sobre la continuidad de su alianza con Avianca, tras el anuncio de la aerolínea de acogerse voluntariamente al Capítulo 11 del Código de los Estados Unidos, con el objetivo de proteger sus operaciones.



Este paso permitirá a Avianca reestructurar sus compromisos financieros y su funcionamiento a medida que se recupera la demanda de tiquetes aéreos tras la pandemia del COVID-19. Por medio de este proceso, la compañía aérea busca salvaguardar empleos, promover la recuperación de la economía de los principales mercados en los que está presente y mantener su conectividad y operaciones.



El compromiso de Avianca incluye respetar los actuales programas de clientes, incluido el programa de lealtad LifeMiles. De esta manera, los socios continuarán ganando millas en los vuelos de Avianca y podrán -como siempre- adquirir tiquetes de la aerolínea utilizando sus LifeMiles.



“Continuaremos contando con Avianca, un aliado que planea seguir honrando el programa LifeMiles y premiando a sus clientes”, dijo Matthew Vincett, presidente de LifeMiles. “Esperamos que Avianca emerja más fuerte que nunca de este proceso”, agregó.



“Los socios LifeMiles son clientes de alto valor para Avianca y pueden tener la certeza de que seguirán acumulando y redimiendo millas con nosotros y nuestras aerolíneas aliadas de manera normal”, dijo Anko van der Werff, presidente de Avianca. “Nuestro compromiso es continuar brindando a nuestros clientes viajes seguros y confiables, así como un servicio de excelente calidad, una vez que las restricciones de movilidad aérea por COVID-19 sean levantadas”.



LifeMiles se mantiene sólida gracias a una extensa red de aliados y socios



LifeMiles es una compañía completamente independiente de Avianca, con diferentes accionistas, una estructura de gobierno corporativo propia y autónoma, cuyos activos no están comprometidos en el proceso de reorganización de Avianca, dado que LifeMiles no hace parte de éste.



LifeMiles tiene una sólida posición financiera que le permite cumplir con sus compromisos con socios, aliados y proveedores. Históricamente, Avianca y sus aerolíneas aliadas han representado el 30 % de la venta de millas de la compañía. Esto significa que la mayoría de las millas son compradas a LifeMiles por bancos, aliados comerciales y socios.



Actualmente, la compañía suma más de 550 acuerdos con una amplia variedad de comercios aliados, incluidas muchas de las instituciones financieras líderes en los países en los que opera. “En LifeMiles trabajamos para agregar valor en nuestros servicios a socios y aliados, tanto en los sectores relacionados con viajes como en otros”, agregó Vincett. “Hemos construido una extensa red de comercios aliados, que ha permitido a nuestros socios ganar y redimir sus millas en restaurantes, establecimientos retail y estaciones de servicio, entre muchos otros segmentos. Estas millas se pueden redimir con total confianza ahora o en el futuro”.



Los casi 10 millones de socios de LifeMiles seguirán acumulando millas a través de sus compras, de las 700.000 tarjetas de crédito activas de marca compartida de LifeMiles, o de la red de aliados que incluye hoteles de primer nivel, renombradas compañías de alquiler de automóviles, restaurantes y otros establecimientos comerciales como estaciones de servicio, supermercados y marcas líderes de ropa y accesorios.



“Muchos socios ganan millas varias veces al día en sus gastos habituales; por ejemplo, cuando pagan con una tarjeta de crédito LifeMiles en un restaurante aliado, ganan millas tanto por el medio de pago como por el consumo en el establecimiento aliado”, agregó Vincett.



De igual manera, la compañía avanza de manera constante en la búsqueda de nuevos aliados comerciales en beneficio de los socios. Muestra de esto es la reciente incorporación de Uber y Uber Eats como aliados en varios países donde opera LifeMiles.



Como parte de su compromiso con los socios ante la coyuntura actual, LifeMiles ha tomado medidas para proteger el valor de las millas, incluida la decisión de suspender el vencimiento de estas entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Los socios, de igual manera, extienden automáticamente por 12 meses el periodo de validez de todas sus millas cada vez que hacen una nueva acumulación.