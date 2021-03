Lideresas de la Región: Antonia Antón de Hernández

Vicepresidenta ejecutiva senior de gestión humana, transformación cultural, transformación cultural, administración de créditos y cumplimiento del Banco Popular Dominicano.

Por Revista Summa

Después de una exitosa carrera de más de 30 años en el banco, una de sus mayores satisfacciones como líder es lograr que la gestión humana sea vista por la alta dirección como un componente esencial de los pilares estratégicos, algo que se ha consolidado a través de los años.

Junto a los equipos que la acompañan, actualiza y adapta los procesos a las mejores prácticas, a fin de que sean más ágiles y adecuados a las personas. De igual modo, ha impulsado la capacitación del personal, facilitando los instrumentos de formación que agregan valor a su desempeño y cada día afianza una filosofía de servicio que reafirma el interés de estar siempre al lado del cliente.

Apuesta por la equidad

El Banco Popular Dominicano tiene un objetivo claro: mantener el compromiso con la equidad, poniendo valor en el des- empeño de cada colaborador y brindando oportunidades de crecimiento en un contexto de igualdad. La presencia femenina es mayoritaria: representa el 60%, a nivel general. En cuanto a posiciones de nivel superior, las mujeres ocupan el 56% de las gerencias, el 35% de las vicepresidencias y el 40% de los roles ejecutivos más altos.

El reconocimiento al desempeño meritorio y sobresaliente de los colaboradores se expresa tanto a través de promociones como en premiaciones institucionales que se realizan cada año.

“Cuando miro en retrospectiva mis años en la empresa, siento un profundo agradecimiento. Soy una viva expresión de las oportunidades que desde siempre el Banco Popular Dominicano ha brindado a la mujer. Ingresé bajo la sombrilla de un programa de pasantía de jóvenes talentos, con solo dos meses cursados en la universidad y sin ninguna experiencia laboral. El ambiente de acogida y de igualdad me animaron a quedarme y hacer carrera. Lo que percibí hace más de tres décadas se ha sostenido en el tiempo”, sostiene Antón.

PERFIL PROFESIONAL

Licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Postgrado en Administración de Recursos Humanos en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y Programa Especializado Senior HR Executive Program the University of Michigan Ross-School of Business.

Sus logros le hicieron merecedora en 1997 de uno de los máximos galardones: Premio a la Eficiencia “Pedro A. Rodríguez”.

En adición a sus actuales funciones, funge como miembro de la Junta Directiva de la empresa Servicios Digitales Popular, filial de Grupo Popular; así como de los Comités de Nombramientos y Remuneraciones de los Consejos de Administración, tanto de Grupo Popular, como de Banco Popular Dominicano entre otros comités internos.