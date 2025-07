Líderes que inspiran 2025: Carlos Handal, presidente ejecutivo BAC Honduras

Un ejemplo de liderazgo transformador.

Por Revista Summa

Pasión por el trabajo bien hecho, compromiso y enfoque constante para alcanzar la excelencia son atributos que le han permitido a este banquero destacar en un rol estratégico y seguir fortaleciendo a BAC en Honduras, con un estilo de liderazgo basado en la transparencia, la colaboración y el aprendizaje continuo.

Para Carlos Handal el éxito no es un destino, sino algo que se construye un día a la vez, que demanda propósito, balance y la convicción de que se trabaja por algo más grande que uno mismo. Además, siempre ha creído que el talento ayuda, pero que lo que realmente marca la diferencia es la disciplina y la capacidad de aprender y de levantarse después de un tropiezo, dado que son los momentos difíciles los que más enseñan y retan a desarrollar nuevas habilidades para salir adelante.

“De poco sirve alcanzar metas profesionales si se descuida lo personal, especialmente la familia. También estoy convencido de que nadie avanza solo, por eso me he rodeado de personas talentosas que me complementan, me retan y me ayudan a crecer”, relata.

La curiosidad también le ha abierto muchas puertas, gracias a que lo ha llevado a hacer preguntas, a entender mejor las cosas y a no temerle al cambio. Otros principios que lo guían en su gestión son la coherencia entre lo que dice y lo que hace, la integridad, la claridad en los mensajes y la cercanía con los equipos.

“Procuro combinar una visión estratégica que no pierde de vista el largo plazo con una ejecución rigurosa y escucho activamente a mi equipo porque creo que un liderazgo efectivo comienza por comprender a los demás. Tenemos dos oídos y una boca por lo que, aunque es fácil olvidarlo, los líderes deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos”, afirma.

Su secreto para motivar al equipo va mucho más allá de fijar metas: inspira con propósito. Se esfuerza para que cada colaborador entienda cómo su trabajo impacta en el éxito del banco y del país, al tiempo que crea entornos donde se valora la iniciativa, se reconoce el esfuerzo y se fomenta la autonomía y la confianza, donde las personas se sienten escuchadas, apreciadas y desafiadas positivamente.

El verdadero centro de su vida y quienes le dan sentido a todo son su familia, su equipo y personas con las que ha compartido años de trabajo y que hoy son parte clave del liderazgo del banco. Agradece el ejemplo de sus padres, quienes le enseñaron el valor del trabajo y de la honestidad, el de figuras históricas que transformaron el mundo y el de líderes silenciosos que trabajan para mejorar la comunidad.

3 momentos de inflexión de su carrera

Cuando decidió cursar un MBA, en 2004.

Tras años de formación como ingeniero y experiencia en el sector construcción, eso propicio una conversación casual que resultó en la invitación para incursionar en el negocio de medios de pagos de BAC. “Era un giro radical, no obstante, gracias a mi apertura al cambio y luego de muchas preguntas, acepté y encontré una pasión profesional que no me esperaba”, recuerda.

Cuando se trasladó a otra ciudad del norte del país, junto con su esposa, para liderar un proceso de transición organizacional y aprender a profundidad sobre el negocio bancario, en 2009:

Le correspondió encabezar la operación en esa región del país. “Pensando siempre en las metas de corto y largo plazo, la decisión fue natural. Durante esa década lejos de casa, logramos consolidarnos como pareja y formar nuestra familia, lo cual considero, sin duda, el mayor éxito de mi vida hasta ahora”, afirma.

Cuando asumió la Presidencia Ejecutiva de BAC hace unos meses. Lo considera “un reto extraordinario y una historia aún por escribir dentro de esta organización”.