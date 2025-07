Líderes que inspiran 2025: Alejandro Rubinstein, CEO Grupo Purdy

Antepone el bienestar del equipo.

Por Revista Summa

Las enseñanzas de jefes, colaboradores ejemplares y familiares cercanos han sido claves en la construcción del estilo de liderazgo de este carismático profesional, quien considera que la habilidad más importante para un ejecutivo del siglo XXI es la capacidad de mantenerse como un eterno aprendiz. Eso implica desde actualizarse de manera constante sobre las tendencias, ideas y mejores prácticas de la industria hasta estar abierto al feedback, aceptar los errores y corregirlos con humildad, agilidad y energía.

Alejandro Rubinstein procura además mantener un equilibrio entre la vida laboral y la personal.

“He aprendido que hay momentos en la vida familiar que no pueden sacrificarse por el trabajo. El recital de un hijo, ayudarlos a estudiar para un examen o cuidarlos cuando están enfermos son situaciones que no deben relegarse por lo cotidiano de una oficina. Es cierto que hay etapas en que el trabajo demanda más atención y tiempo, pero si logramos gestionarlas bien, sin dejar de estar presentes para nuestros seres queridos, la familia no solo lo entiende, sino que lo apoya”, señala Rubinstein.

Su abuelo, quien fue su primer jefe, es una figura que lo inspira. Tenía una pequeña tienda y bazar en Santo Domingo de Heredia que abrió tras pensionarse. Con él aprendió la ética del trabajo, así como el valor de la generosidad y la compasión. Otra fuente de inspiración es su abuela, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. De ambos aprendió a ser más empático, al reconocer que cada persona tiene una historia distinta, pero que en esencia somos iguales como seres humanos.

3 HITOS DE SU CARRERA

Su maestría en Nueva York: En esa etapa conoció a personas de todo el mundo e interactuar con tantas culturas, más la exposición a diferentes países de Europa y Asia como parte del programa, lo marcó y abrió su mente.

Ejercer la presidencia de la Fundación Paniamor. Desde hace más de 10 años está al frente de esa organización, dedicada a que las niñas, niños y adolescentes vivan libres de violencia y con igualdad de oportunidades para llegar a ser su mejor versión. Para él es un honor ver el impacto positivo que la fundación ha logrado en Costa Rica durante casi 40 años de servir y conocer testimonios de adultos que gracias al apoyo que recibieron en su niñez lograron mejorar su calidad de vida y su futuro.

Convertirse en CEO de Grupo Purdy:

Su nombramiento fue la culminación de un sueño, ya que desde joven admiraba mucho a la empresa líder en movilidad, con marcas de gran trayectoria como Toyota, Lexus, Subaru y Ford, entre otras. Ya dentro, asegura que no hay día que pase sin que se siga impresionando por su cultura y sus logros.

SU FORMACIÓN

Es ingeniero industrial, graduado de la Universidad de Costa Rica, donde también obtuvo una maestría en Banca y Finanzas y otra en Mercadeo. También cuenta con una Maestría en Ciencias de la Universidad de Nueva York (NYU) y certificaciones ejecutivas del MIT, la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y Babson College (Boston). Tras tres años de experiencia en plantas de producción, migró al sector bancario, donde laboró por más de 20 años. En 2023 se incorporó a Grupo Purdy, empresa líder integral en soluciones de movilidad, como su CEO.