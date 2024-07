Líderes que inspiran 2024: Jerri Liu, director de operaciones Coca Cola Femsa CAM Sur

«Los logros del equipo se celebran, pero de errores se aprende. Por eso en conjunto con mis colaboradores me gusta idear, crear y probar, hacer las cosas diferente y si nos equivocamos, rectificamos y seguimos adelante».

Por Revista Summa

El consultarse constantemente cuál legado desea dejar a su paso, estar preparado para cualquier escenario que pueda ocurrir en su compañía, y contar con flexibilidad y agilidad ante el factor sorpresa, le han ayudado a este líder a marcar su rumbo y alcanzar grandes resultados y la excelencia en lo que hace.

Jerri Liu, se incorporó desde 2011 a Coca-Cola FEMSA, el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas, y esta visión amplia y objetiva le ha permitido desempeñar con éxito diversos roles en la compañía, y estar actualmente enfocado en las operaciones de Centroamérica Sur, abarcando Panamá, Costa Rica y Nicaragua.

Ha encabezado con grandes resultados proyectos como la estrategia y ejecución de trade marketing en todos los canales de venta de la empresa, la estrategia digital y los planes omnicanal, la evaluación de fusiones, adquisiciones y alianzas, así como la gestión la oficina de portafolio estratégico.

Por ejemplo, en Costa Rica, lideró en 2023 la implementación del proyecto de Botella Universal, el cual consiste en envasar diferentes productos del portafolio Coca-Cola FEMSA utilizando una misma presentación retornable, lo cual redujo el uso de materia prima e impulsó un incremento en el volumen de retornables.

Liu afirma que vienen grandes cosas para la compañía y que su principal reto como líder es seguir apoyando la construcción del core business, impulsar la plataforma comercial omnicanal, y el despliegue de avanzadas capacidades de Inteligencia Artificial. También seguir desarrollando una cultura que transmita el propósito, visión y principios corporativos en todas las operaciones y promover un futuro sostenible.

ATRIBUTOS DISTINTIVOS

Este líder reconoce la autenticidad en sí mismo y las personas colaboradoras. Esto le permite relacionarse en espacios donde priva el compromiso y guiarse según sus valores personales y los de la empresa.

Se caracteriza por ser una persona transparente e innovadora, se muestra tal cual es con las personas que trabaja.

Se enfoca en alcanzar y superar las metas propuestas, con la certeza de hacer su mejor trabajo en equipo y con la mirada hacia el futuro.

LÍDER SIN FRONTERAS

Egresado de Administración de Empresas y de Educación, Negocios / Economía Gerencial, en la Federal University of Rio Grande do Sul; Máster en Administración de Negocios (MBA), por la University of Pittsburgh Katz Graduate School of Business, y certificado Six-Sigma Green Belt. Liu tiene más de 25 años de trayectoria profesional, tiempo en el que ha liderado las estrategias de grandes compañías de Asia, América Latina y el Caribe.

Inició su trayectoria en Coca-Cola FEMSA en Brasil en 2011, como director interino de estrategia Sudamérica. Participó en el equipo ejecutivo Coca-Cola FEMSA que llegó a Filipinas, para luego regresar a México en 2018 y desempeñarse en planeación. A partir de enero de 2023 asumió el cargo de director de operaciones Centroamérica Sur (Panamá, Costa Rica y Nicaragua), liderando toda la operación de esta región.