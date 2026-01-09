Licores de Guatemala adquiere Puerto de Indias y refuerza su expansión en Europa

Con esta adquisición, Grupo Licores de Guatemala refuerza su presencia en Europa e incorpora a su portafolio una marca de alto valor estratégico.

Por Revista Summa

Grupo Licores de Guatemala, grupo internacional líder en la producción y comercialización de bebidas espirituosas, ha alcanzado un acuerdo para la adquisición del 100 % del capital de Puerto de Indias, la icónica marca española de ginebra, a H.I.G. Capital (“H.I.G.”). El cierre de la transacción está previsto para finales del mes de enero de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de operaciones.

Fundada en Sevilla, Puerto de Indias ha consolidado en los últimos años una posición de liderazgo en el segmento de ginebras saborizadas en España, apoyada en un producto de alta calidad, una marca sólidamente posicionada y una destacada capacidad comercial en uno de los mercados más relevantes y competitivos del sector de bebidas espirituosas.

Bajo la propiedad de H.I.G. y Puerto de Indias ha fortalecido su posicionamiento de marca, consolidado su liderazgo en la categoría y profesionalizado la empresa, iniciado su expansión internacional y desarrollado sus capacidades operativas (incluyendo la puesta en marcha de su nueva y moderna fabrica actual en Carmona, Sevilla), sentando las bases para una nueva fase de crecimiento y desarrollo a largo plazo.

Con esta adquisición, Grupo Licores de Guatemala refuerza su presencia en Europa e incorpora a su portafolio una marca de alto valor estratégico y con una clara proyección internacional. Con más de 80 años de trayectoria, el grupo cuenta con una sólida plataforma industrial y comercial y una amplia experiencia en el desarrollo de marcas premium. Entre sus enseñas más reconocidas se encuentra Ron Zacapa, con presencia internacional en más de 120 países, así como Ron Botrán, Ron Venado, Gin Xibal, Quezalteca, Trenzuda, Mizata y Petrov, entre otras marcas relevantes del grupo.

La operación combina el liderazgo indiscutible de Puerto de Indias en su segmento dentro del mercado español con el respaldo industrial, la experiencia internacional y la visión de largo plazo de Licores de Guatemala, con el objetivo de apoyar el desarrollo futuro de la marca y acelerar su crecimiento en España y otros mercados clave.

Según Douglas Franco, CEO Corporativo de Grupo Licores de Guatemala, “esta adquisición materializa nuestra visión de largo plazo, la cual busca consolidar nuestra presencia en mercados de alto valor estratégico. Refuerza nuestra apuesta por España y Europa como mercados clave para el crecimiento global de la compañía y reafirma nuestro compromiso con una expansión internacional sostenible, de la mano de marcas sólidas con identidad y proyección.”

Por su parte, Borja de Parias, Principal de H.I.G. en España, señaló “durante nuestra etapa como accionistas, trabajamos en profesionalizar la organización, preparar a la compañía para su desarrollo internacional con el apoyo y las capacidades de H.I.G. y en consolidar la marca en su mercado doméstico tras su disruptiva irrupción con la icónica ginebra de fresa, hasta convertirla en el líder indiscutible en el segmento de ginebras saborizadas. Todo este proceso fue posible gracias al estrecho trabajo con el equipo de Puerto de Indias, cuya profesionalidad y compromiso ha sido clave en los últimos años. Estamos convencidos de que Grupo Licores de Guatemala es el socio idóneo para liderar la siguiente fase de crecimiento, potenciar las capacidades actuales de la organización, y, junto al equipo gestor actual, impulsar nuevas oportunidades de desarrollo que aporte Grupo Licores de Guatemala al negocio.”

En esta transacción, Licores de Guatemala contó con el asesoramiento financiero de Deloitte y con el acompañamiento legal de Greenberg Traurig y Pérez-Llorca. Por su parte, H.I.G ha contado con el asesoramiento de Cuatrecasas.