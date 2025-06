Licencia laboral por vínculo afectivo con mascotas: ¿es posible?

La tenencia de una mascota representa responsabilidad, tiempo y paciencia, pero…

Por Ericka Montero Murillo, Abogada laboralista de BDS Asesores

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), para el año 2024 se determinó que el 62,2% de los hogares de Costa Rica tienen al menos un perro o gato como mascota, lo que implica que en nuestro país viven aproximadamente 1,7 millones de perros y 956.185 gatos como parte de los hogares. Adicionalmente, se determinó que existen aproximadamente cuatro veces más perros y gatos que niños menores de 12 años en las familias costarricenses.

Estos datos llaman la atención, ya que reflejan que las nuevas generaciones son más conscientes de las condiciones económicas y sociales necesarias para tener hijos. En este contexto, perros y gatos han pasado a formar parte integral del núcleo familiar, siendo considerados un miembro más del hogar, lo que hoy conocemos como familia multiespecie.

La tenencia de una mascota representa responsabilidad, tiempo y paciencia, pero implica, además, diversos beneficios a la salud. De acuerdo con el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de los Estados Unidos (NCBI), la interacción con mascotas aumenta los niveles de oxitocina, lo que conlleva a una reducción del estrés, de la presión arterial y de la frecuencia cardiaca. Asimismo, una mascota genera otros beneficios como lo es la reducción de la soledad, mejoras en el estado de ánimo y apoyo emocional.

El pasado 14 de abril, la empresa Royal Canin de Argentina implementó una licencia especial que otorga un día libre a sus colaboradores cuando adoptan un gato o perro, con el fin de que se le permita a la persona trabajadora acompañar a su nueva mascota en sus primeras horas de adaptación al hogar, considerando este como un periodo clave para su desarrollo y bienestar. Según detalla la empresa, con esta medida reafirman su compromiso con la salud y el bienestar de las mascotas, promoviendo una tenencia responsable. Adicionalmente, en países como Estados Unidos, algunas empresas han comenzado a ofrecer días libres para facilitar la adaptación de las mascotas al hogar, conocidos como: pawternity leave.

Estas iniciativas abren un nuevo debate sobre la necesidad de actualizar el derecho laboral, ponderando los intereses de todas las partes involucradas. Debemos recordar que el objetivo de esta rama es promover un entorno laboral más saludable, productivo y con mayor sentido de pertenencia. La implementación de espacios de trabajo pet friendly, conceder planes de aseguramiento para las mascotas, así como licencias por adopción o fallecimiento de una mascota, va más allá de una simple medida de bienestar, ya que plantea un cambio cultural en la forma en que concebimos la relación entre la vida personal y profesional.

En el caso específico de Costa Rica, las licencias laborales pueden ser otorgadas por decisión del patrono o mediante acuerdo entre las partes, siempre que la licencia en cuestión no esté regulada expresamente por la legislación vigente. Actualmente, no existe en el país una normativa que contemple licencias por adopción o fallecimiento de mascotas; no obstante, su implementación a nivel interno es viable, siempre que el empleador decida otorgarlas de forma voluntaria como parte de una estrategia orientada a mejorar el bienestar y la responsabilidad de sus colaboradores, lo que generaría, además, un compromiso social al apoyar los procesos de adopción de muchas mascotas que se encuentran actualmente albergadas en refugios.

Si una empresa pretende incluir en sus lineamientos internos una licencia por adopción o fallecimiento de mascotas, es fundamental que se asesore legalmente para garantizar que esta medida se implemente de manera correcta.