Liberty Costa Rica: «Nuestra diversidad nos define, nuestras semejanzas nos conectan»

La empresa ofrece oportunidades al talento joven.

Por Revista Summa

Esa filosofía define a esta empresa de telecomunicaciones, propiedad de Liberty Latin America, que tiene una profunda visión de la equidad, en el más amplio sentido del término.

Liberty implementa políticas laborales vanguardistas, orientadas a ofrecer oportunidades al mejor talento, sin sesgos por género, edad, origen, religión u otras características de la persona. Además, proporciona beneficios que buscan conciliar la vida personal y profesional de los colaboradores, los toma a todos en cuenta al diseñar planes y estrategias y los incentiva a que opinen.

Para entender las necesidades de los colaboradores de primera fuente y generar planes de acción, el equipo de Personas realiza al menos una visita a terreno por mes. Eso también lo ayuda a nutrir los procesos de selección a nivel interno y así asegurar la equidad en las contrataciones que se hacen.

“Cuando colaboramos, todos ganamos. Al adoptar cada una de estas políticas hemos construido un ambiente donde cada miembro del equipo se siente valorado y parte de algo más grande. De esta manera incluso el trabajo más duro se vuelve más fácil y esto se refleja en los resultados que entrega la compañía cada trimestre», añade Patricia Graber, directora de Personas de Liberty Costa Rica.

Atracción de talento transparente

Dado que normalmente el riesgo de sesgo es más alto en el proceso de reclutamiento y selección, la organización se asegura que sus especialistas en Recursos Humanos desafíen a los líderes a tomar la mejor decisión basados exclusivamente en las competencias y experiencia de los candidatos.

Además, en las ternas siempre debe haber una candidata mujer y cuando hay procesos de promoción o desvinculación se comprueba que los racionales para la toma de decisiones sean los correctos y que estén alineados a las políticas internas.

Acciones integrales

Para promover la tolerancia y el respeto en la organización, se trabaja colaborativamente con un equipo de comunicación que ayuda a compartir las diferentes iniciativas de inclusión y cultura que se desarrollan continuamente.

El área de Talento y Cultura se enfoca en promover la filosofía y principios corporati- vos, así como en capacitar a los líderes para que ejerzan un liderazgo positivo, basado en el reconocimiento y el desarrollo de los colaboradores.

Desarrolla programas de educación y mentoría, como Leading the Way, Managing for Success, Mentoring Program, Talent Reviews y Agile Performance Development.

Realiza activaciones culturales en sus establecimientos, desde celebraciones por proyectos o días conmemorativos de Costa Rica hasta recreativos que permiten impulsar la confianza y la cercanía.

Desde el 2019, otorga 8 semanas pagadas de Licencia Parental a sus empleados para fomentar la corresponsabilidad entre las madres y los padres y permitirles estar con sus hijos los primeros meses de vida luego de su nacimiento o adopción.

Más iniciativas de impacto

En el área de empoderamiento de la mujer

Organiza conversatorios con colaboradores para abordar el tema con apoyo del área de talento y cultura.

Realiza un evento anual para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Cuenta con líderes que participan en charlas ad-hoc a nivel nacional.

En 2023, creó un programa interno de mentoría para mujeres que se lleva a cabo de manera anual, el cual ya logró la primera generación “mentees” graduada.

Promueve mensajes de inclusión a nivel interno y redes sociales de manera continua.

En el área Pride