LG pone su mirada en Costa Rica y reafirma su compromiso con el país

LG está fortaleciendo su servicio postventa y su red de instaladores certificados.

Por Revista Summa

LG Electronics (LG) reafirma su compromiso con Costa Rica como un mercado estratégico y prioritario dentro de su operación en Centroamérica. La compañía surcoreana no solo busca fortalecer su presencia comercial, sino también contribuir con innovación tecnológica, sostenibilidad y experiencias que mejoren la calidad de vida de los costarricenses.

“Costa Rica se ha posicionado como un país líder en la región por su alto nivel de digitalización, educación y conciencia ambiental. Estas características hacen que sea un mercado clave para LG, donde podemos introducir tecnologías avanzadas y sostenibles que conecten con las necesidades reales de las familias”, señaló Wilson Prado, Director Regional de LG Electronics en Centroamérica.

Durante los últimos años, LG ha ampliado su red de distribución, fortalecido sus programas de capacitación para aliados comerciales y técnicos instaladores. Además ha introducido productos innovadores en el país como electrodomésticos con inteligencia artificial y sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia energética, adaptados a las condiciones locales.

Para los próximos años la estrategia de la compañía en Costa Rica contempla, en primer lugar, una expansión continua de su cobertura en retail y comercio electrónico, de la mano de socios estratégicos que permiten acercar la tecnología de LG a más hogares costarricenses. Este enfoque busca garantizar que los consumidores, sin importar su ubicación, tengan acceso a soluciones de última generación que combinen diseño, eficiencia y conectividad.

De igual forma, LG está fortaleciendo su servicio postventa y su red de instaladores certificados, asegurando que la experiencia del cliente sea la mejor posible. A través de vendedores e instaladores capacitados, se busca mejorar el servicio e impulsar la generación de empleo y desarrollo técnico local, reforzando la confianza de los consumidores en la marca.

Finalmente, la compañía continúa introduciendo nuevas líneas de productos centradas en la sostenibilidad, conectividad y experiencia de usuario. Desde electrodomésticos con inteligencia artificial hasta dispositivos que optimizan el consumo energético, LG prioriza la innovación responsable y el bienestar de los hogares costarricenses, apostando por un futuro más eficiente, conectado y respetuoso con el medio ambiente.

“Los planes de LG en Costa Rica son grandes. Seguiremos contribuyendo a la economía costarricense mediante la generación de empleos indirectos, el fortalecimiento de cadenas de distribución y encadenamientos con proveedores locales.” explicó Prado.

“Costa Rica es un punto de referencia para LG en Centroamérica. Creemos firmemente en Costa Rica, en su gente y en su potencial. La compañía se compromete a seguir invirtiendo, innovando y trabajando de la mano con el país, bajo la convicción de que ‘hacer la vida

mejor’ significa crear un impacto positivo y duradero en cada hogar costarricense, integrando la coneccion de nuestro Slogan ‘Life´s Good’ con el concepto de vida costarricense Pura Vida”, concluyó.