Latinoamérica está cada vez más polarizada en términos de riqueza

Cinco medidas tributarias permitirían recaudar US$264 millones (4% del PIB regional) y su inversión en acciones sociales tendrían un gran impacto, afirma Gloria García-Parra, directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe.

Por Carolina Barrantes

Hoy en Latinoamérica se presentan dos escenarios muy diferentes: por un lado, en ella viven 98 milmillonarios cuya riqueza combinada suma US$480.800 millones, mientras que, por el otro, una persona trabajadora que gana el salario mínimo promedio debe trabajar 90 años para ganar lo mismo que obtiene uno de esos milmillonarios en un solo día.

Así lo señala el informe “Econonuestra: Es tiempo de una economía para todas y todos” de Oxfam, el cual apunta a que esta desigualdad económica está acompañada de una afectación de las democracias y los derechos de las mayorías.

Gloria García-Parra, directora regional en América Latina y el Caribe de la organización, conversó con Revista Summa sobre el estudio, los resultados y las propuestas que recomiendas para enfrentar esta situación.

¿Cuánto ha crecido la desigualdad en la Latinoamérica en los últimos años?

La pobreza en los últimos 10 años ha ido creciendo considerablemente en la región, igual que la riqueza extrema, que ha aumentado de una manera exponencial.

En un informe similar lanzado en el 2015, se alertaba que 32 personas de América Latina poseían una riqueza similar a la mitad de toda la población más pobre en la región, hoy en día son solo 12. El asunto de la acumulación de la riqueza es crítico y parece no tener freno; es difícil porque entre mayor es la brecha, se complica aún más el resolver otros problemas que enfrenta la región que también demandan recursos económicos como: la agenda social, la salud, educación y seguridad.

Actualmente, una persona milmillonaria podría gastarse al día un millón de dólares durante toda su vida y nunca acabaría su fortuna, porque es inmensa, en un contexto en donde tenemos casi 80 millones de personas en pobreza.

¿Hacia dónde deben apuntar las reformas tributarias que ustedes recomiendan aplicar?

Hay 5 recomendaciones que fundamentamos en información pública. En la región hay unas 98 personas cuya riqueza supera los US$1.000 millones, entre ellas algunas superan incluso los US$300.000 millones que es muchísimo dinero. Ellos tienen que actuar en solidaridad con quienes tienen menos por medio de los sistemas oficiales legales, los sistemas tributarios; muchos tienen fundaciones, organizaciones de beneficencia, pero tienen lógicas distintas a lo que busca Oxfam, la gente no necesita beneficencia, necesita que se le respeten sus derechos, la educación, la salud, la vida, y esos deben ser garantizados por los estados al contar con recursos económicos.

Planteamos 5 medidas por un lado, la recaudación a la riqueza, porque los impuestos ahora se cargan al trabajo. La clase trabajadora paga en promedio 45% de los ingresos en impuestos directos por consumo, al salario, a la gasolina, etc., según cada país; el asunto con los mil millonarios es que no son trabajadores, no tienen salario, ellos o que hacen es acumular riqueza y eso no está cargado. Es importante entender que todos debemos pagar impuestos en la medida de lo que tenemos.

Luego también están las rentas, una persona que nace milmillonaria, va a tener chance de seguirlo siéndolo, con más esfuerzo o no, porque no pagan impuesto sobre la renta.

Otra medida propuesta es sobre las ganancias excepcionales. Por ejemplo, lo observamos durante la pandemia, grupos tuvieron ganancias excepcionales por una situación que afectó al 99% de la población y benefició al 1% que contaba con negocios en mercados electrónicos, productos específicos, y eso no tuvo ningún impuesto. Para nosotros eso debería tener impuestos.

Tampoco podemos dejar de lado que Latinoamérica tiene un grave problema de corrupción que debe ser atacado. Cuando hablamos de la necesidad de hacer más recaudo la gente dice para qué si eso se lo lleva la corrupción, pero ambas tareas deben ser paralelas: atacar la corrupción y promover la recaudación. Sobre todo, entendiendo que mucha de la corrupción está promovida por estas personas que acumulan riqueza porque es un sistema conveniente. Hay medidas innovadoras que recaudarían recursos y no afectarían su riqueza, hablamos de un impuesto de 2% para los mil millonarios, 5% para los top.

¿Hay disposición política en la región para aplicar esas reformas, cuando el lobby empresarial es tan fuerte?

El asunto de la voluntad política tiene que venir de los propios Estados, tienen que actuar, y ahí hay otro proceso que señalamos en el informe. Hay interés de la gente que acapara la riqueza por coptar los estados y los espacios en la política, y esto está afectando gravemente la democracia. A la gente ya no le importa qué pasa en los campos electorales, pero sabemos que en los Estados democráticos y en los que hay cierta salud en la democracia es donde existe la prensa libre y la sociedad civil puede exponer su opinión, en el momento en el que esos espacios se cierran se va a poder hacer muy poquito. Nos interesa que la gente sea consciente para que tome decisiones informadas.

A nivel global hay ejemplos de un cambio en la mentalidad entre quienes tienen más recursos, en Europa y Asia hay billonarios, como los llaman en Estados Unidos, quienes dicen que deberían cobrarles más impuestos, aspiramos a que esta conciencia venga a Latinoamérica. Si quieren seguir siendo millonarios, ellos necesitan a la gente porque son quienes producen, dan la mano de obra, consumen, mantienen a los Estados saludables. Una crisis social no beneficia a nadie.

Esta presión aumenta si se toma en consideración la baja en la tasa de natalidad en la región, el aumento en la demanda que hay en servicios como los de salud y pensiones, entre otros.

Esa es una tendencia regional y el informe lo señala, con las 5 medidas que planteamos se recaudaría US$264 millones (4% del PIB regional) y esa plata se emplearía en acciones para enfrentar los efectos del cambio climático y asegurar los derechos básicos, entre otras.

Se debe tener presente que para el año 2045 la población económicamente activa en la región va a ser menor que la población que requiera de algún tipo de cuidado y quien provee esas atenciones en un 75% de las ocasiones son mujeres. Ante ello, es importante que ese trabajo sea reconocido y que los Estados cuenten con sistemas que dinamicen la economía, por ejemplo, en la medida en que una mujer pueda dejar a su hijo en una guardería mientas trabaja, eso se convierte en bienestar económico para el país.