Latinoamérica debe repensar el actual modelo de compras de medicamentos

Por EFE

América Latina debe repensar el actual modelo de compras de medicamentos, que lo haga más eficiente y dé respuestas rápidas, pero eficaces, a las necesidades de los pacientes, un tema que forma parte de la actual Presidencia de la Red Interamericana de Compras Públicas (RICG), en manos de República Dominicana.

Las modalidades de contratación existentes en casi todos los países de la región «son insuficientes, no dan respuesta de manera efectiva y eficiente» a las demandas, afirma en una entrevista con EFE el presidente de la RICG y director general de Compras y Contrataciones de República Dominicana, Carlos Pimentel.

Para garantizar el derecho a la salud, los Estados deben contratar obligatoriamente fármacos e insumos médicos de forma transparente, pero también de manera más eficiente porque, explica Pimentel, «probablemente los medicamentos de la calidad que la gente necesita no son los más baratos».

«Valor por dinero»

Los Estados no tienen que comprar necesariamente lo más barato, sino insumos y productos de calidad «al precio más justo», precisa Pimentel, quien promueve actualmente en el país el concepto de «valor por dinero» en las contrataciones públicas.

Lo anterior, con el fin de que las instituciones estatales puedan implementar el criterio de sostenibilidad al momento de adquirir bienes, obras y servicios.

Además, asegura el funcionario dominicano, los Estados deben optimizar el gasto público, pero esto no quiere decir que deban restringir el gasto y «comprar las cosas de menor costo, aunque no sirvan».

Precisamente, esta es una de las propuestas que Pimentel quiere llevar hasta la RICG, un sistema que provee cooperación técnica de alto nivel para generar y fortalecer vínculos, experiencias y buenas prácticas en las compras públicas entre los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

«Es un tema que queremos escalar a nivel regional» porque «los mecanismos que tenemos para la contratación de medicamentos e insumos médicos no dan respuesta a la realidad que tenemos de frente», insiste Pimentel, quien este jueves presentó junto al presidente dominicano, Luis Abinader, el nuevo reglamento de compras del país.

Hacia un nuevo modelo de compras

Para este abogado y ex director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana, rama local de Transparencia Internacional, la región debe empezar a buscar «mecanismos de contratación que generen fórmulas distintas, que rompan con lo tradicional» y que den paso a la adjudicación basada en calidad.

«Es una conversación la tenemos que tener a nivel local, pero también a nivel regional, hay que insertarlo en todos los foros regionales para que confluya la agenda de contrataciones públicas con la agenda del sector salud», subraya.

En este punto, el nuevo presidente de la RICG pone de ejemplo modelos de compras en Europa, especialmente una modalidad de contratación de medicamentos innovadores, cuyo pago por parte de los Estados depende de los resultados de los mismos.

«Te suministran esos medicamentos y, si no hay resultado, el Estado no tiene que pagar», señala Pimentel, quien se muestra convencido de que «necesariamente» tiene que haber «un cambio de rumbo» en los procesos de compras en sentido general, los cuales, asiente, no estaban preparados durante la pandemia de la covid-19.

La pandemia, en su opinión, «transformó las relaciones políticas, sociales, económicas», y el sistema de compras públicas no fue la excepción.

La situación sanitaria, afirma, «ha puesto a reflexionar a todos los sectores que estamos vinculados al sistema de contrataciones», por lo que es necesario buscar «nuevos horizontes y nuevas miradas», propuestas en las que la RICG puede tener un importante papel, señala.