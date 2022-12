Latam y África: Las dos regiones con más innovación en fintechs

Tiempo de lectura: 7 Minutos

Las nuevas oportunidades de negocio digital en América Latina y África están impulsando las innovaciones en los pagos en las dos regiones con mayor crecimiento de compradores digitales en el mundo.

Por Revista Summa

EBANX, la fintech especializada en pagos internacionales en mercados en ascenso, publica hoy su reporte anual Beyond Borders 2022/2023, el cual se ha convertido en un referente para el seguimiento de los comportamientos de los consumidores en línea, innovación en métodos de pago y fintech, nuevas tendencias y oportunidades de negocio en los mercados emergentes. Por primera vez, el estudio incluye a algunos de los países africanos con más rápido crecimiento en el comercio digital, además de 15 países de América Latina,. Se fundamenta en múltiples fuentes reconocidas y de confianza para proporcionar perspectivas significativas, incluyendo datos internos de EBANX y nuevas investigaciones y análisis de Americas Market Intelligence (AMI).

«El rápido crecimiento del comercio digital en mercados en ascenso como África y América Latina –las dos regiones con la mayor tasa de crecimiento anual (CAGR) de compradores digitales del mundo de aquí a 2025– está impulsado por las innovaciones de pagos que están revolucionando el sector. El futuro de los pagos en estas regiones es definitivamente alternativo e instantáneo», dijo Paula Bellizia, Presidenta de Pagos Globales de EBANX.

«Los comercios globales, que quieren aprovechar las oportunidades de crecimiento a nivel global en 2023, necesitan entender los métodos de pago locales y las preferencias de los consumidores para ganar en las economías emergentes, las cuales están adoptando los pagos alternativos por encima de los sistemas de pagos tradicionales».

Como ejemplo de la explosión de los métodos de pago alternativos en América Latina, las transferencias basadas en cuentas –incluyendo los pagos instantáneos del exitoso Pix de Brasil y el colombiano de rápido crecimiento PSE– han estado casi duplicando su volumen (86% CAGR) cada año en el sector del comercio digital de LatAm desde 2018, según el último análisis de datos de AMI. Para finales de 2022, se espera que el volumen de ese tipo de transferencias alcance alrededor de 70 mil millones de dólares, con las participaciones más significativas en Colombia (30% de participación en el comercio electrónico del país), Brasil (24%), Guatemala (11%), Bolivia y Chile (10% para ambos).

Para 2025, este tipo de método alternativo en América Latina debería alcanzar los 121 mil millones de dólares en volumen tras crecer a una tasa anual del 33%.

Otro método alternativo en rápido crecimiento son las carteras digitales, que se espera que aumenten su uso en un 20% anual hasta 2025 en todo el comercio digital de la región: crecimiento impulsado sobre todo por un aumento de la demanda de servicios digitales en América Latina, donde registran su mayor participación. En ese plazo (para finales de 2025), AMI prevé que el volumen de pagos con monederos electrónicos superará los 70 mil millones de dólares, lo que supone aproximadamente una cuota del 10% de todo el mercado de comercio digital de Latinoamérica, con Argentina y El Salvador a la cabeza, con una participación del 23% de sus respectivos mercados que se paga con este método,

seguidos de Bolivia (14%), Perú (13%), Uruguay (12%), Brasil (11%) y México (8%).

Gracias a su confirmación instantánea, su buena experiencia de usuario y sus programas de recompensas/devolución de dinero, son especialmente populares entre los entusiastas del entretenimiento en streaming y los juegos en línea.

El estudio de Beyond Borders también muestra cómo América Latina, una región en la que los pagos en mensualidades han sido muy populares desde la década de 1980, ha adoptado soluciones de BNPL (compra ahora, paga más tarde por sus siglas en inglés, Buy Now Pay Later) en el comercio digital. Esta tendencia global está a la alza, se espera que el BNPL alcance los 400 mil millones de dólares en transacciones de comercio digital para 2026 a nivel mundial. América Latina se encuentra en las primeras etapas de adopción de BNPL cuando se compara con los pagos a plazos tradicionales; aun así, tiene un crecimiento del 300% año tras año en 2022 y debería mantener este ritmo, aprovechando el

diverso panorama de pagos de la región y presentándose como una alternativa para los consumidores que no tienen una tarjeta de crédito o un límite de crédito suficiente pero quieren dividir sus pagos.

«El ascenso espectacular de los pagos alternativos en Latinoamérica es una consecuencia directa de la inclusión financiera y de la preferencia de los consumidores por las nuevas tecnologías de pago instantáneo en toda la región», dijo Juliana Etcheverry, Directora de Alianzas Estratégicas de Pago de EBANX. «Estamos viendo un fenómeno similar a través de un conjunto diferente de métodos alternativos que se está adoptando rápidamente en África, la próxima gran frontera del comercio digital, que es el mayor mercado de mobile money («dinero móvil») del mundo (70% de participación, según el informe de GSMA), con una población de más de 1.3 mil millones de personas, y donde se espera que los pagos digitales y alternativos aceleren el comercio digital. La aceleración del consumo digital en las economías en ascenso no depende del crecimiento de las tarjetas de crédito, como vemos en los mercados más maduros».

Mientras tanto, los pagos en efectivo parecen alcanzar un estancamiento en el sector del comercio digital de América Latina, después de años de intensa digitalización. Mientras que en 2018 representaba casi el 20% de las compras en línea en la región, ahora solo representa el 8%, según AMI. Esto es una señal de que el dinero en efectivo se está moviendo hacia lo digital y su adopción tradicional, a través de vales y los cuales se usan para pagar con efectivo, debería disminuir en los próximos años.

Otras conclusiones importantes del estudio Beyond Borders 2022/2023:

1) Las ventas del comercio transfronterizo en Latinoamérica mantendrán su ritmo acelerado de crecimiento hasta 2025

El mercado transfronterizo en línea de América Latina vuelve a tener un fuerte crecimiento: en 2022, casi el 75% de los latinoamericanos ya compraron en línea, y se espera que esta participación del mercado digital se expanda casi un 45% para finales de año, casi 10 puntos porcentuales más que la del comercio digital nacional (36%), según AMI. Esta tendencia debería continuar durante los próximos años, con las ventas internacionales en línea en LatAm acelerándose a un promedio de alrededor del 34% por año hasta el 2025, por encima del crecimiento del comercio digital total de la región, del 25%.

«Todas las verticales de comercio digital en América Latina están registrando un crecimiento por encima de los promedios globales. El comercio digital internacional de la región presenta una combinación interesante de buena participación en el volumen total de ventas y altas tasas de crecimiento: mientras que en los mercados más pequeños como Paraguay, El Salvador y Panamá, las ventas internacionales representan la mayor parte de sus mercados de e-commerce, es en los mercados más grandes, como Brasil, México y Colombia, donde el comercio digital transfronterizo crece más», dijo Etcheverry.

2) Los pagos de alto valor del sector de SaaS/nube en Latinoamérica y África surgen como una «mega» oportunidad

Con tantos retos importantes que abordar en el mercado de SaaS/nube en Latinoamérica, desde la inclusión financiera, la ciberseguridad y hasta la atención médica, este sector ya era uno de los que tenía mayor crecimiento desde el año pasado. Ahora se espera que las nuevas regulaciones, como eFX en Brasil –que permitió a las instituciones financieras procesar transacciones de divisas de hasta 100 mil dólares, con liquidación inmediata y a través de una plataforma de comercio electrónico– impulsen nuevas soluciones y modelos de negocio para los «macropagos».

El mercado B2B de SaaS/nube se ha convertido en una mega-oportunidad en América Latina, con una proyección de crecimiento anual de casi el 30% hasta 2026, según cálculos de EBANX basados en datos de IDC y Statista. Con un valor promedio de 45 mil dólares hoy en día para una compra de contrato de SaaS B2B en la región, estos artículos de alto precio son alrededor del 80% del volumen total de pagos en línea de SaaS/nube en LatAm, frente al 20% de los servicios de SaaS/nube B2C.

«LatAm está experimentando una fuerte expansión de los servicios en la nube para las empresas, directamente relacionada con la expansión del mercado digital y la evolución en el ecosistema de pagos. Vemos una tendencia similar en África, una región en la que el vertical SaaS/cloud es el que más crece y a un ritmo más rápido que la tasa global como resultado del auge de la economía digital y la mejora del panorama de procesamiento de pagos en los últimos años», dijo Erika Daguani, VP de Producto en EBANX. «La innovación en los pagos creada dentro de ambas regiones está ayudando a fomentar la industria B2B SaaS/Cloud en sus mercados».

3) Crecen los pagos alternativos en industrias como el streaming, creadores digitales, y videojuegos.

Los latinoamericanos pasan más tiempo en línea que en cualquier otra parte del mundo, incluyendo videojuegos, redes sociales, entretenimiento en streaming y más. Esta tendencia social ha creado una oportunidad de negocio multimillonaria: el volumen de pagos a influencers, streamers y gamers en Latinoamérica deberá crecer un 60% al año hasta alcanzar los 61 mil millones de dólares en 2025, según AMI. La mayoría de estos pagos, especialmente para los nano-influencers y las recompensas en los medios sociales, son de bajo valor económico (también conocidos como micropagos).

«Debido a pocas opciones de pago locales, de bajo costo y rápidas en el pasado, los latinoamericanos batallaban para comprar mercancía en el videojuego o recibir dinero como creadores de contenido de una manera fácil, conveniente y transparente. Estos micropagos eran demasiado caros porque los costos de transacción eran a menudo superiores al valor del pago, y se tardaba demasiado tiempo en transferirlos», dijo Daguani.

«Los pagos alternativos que están ganando popularidad, como las transferencias y los monederos electrónicos, tienen la instantaneidad, la experiencia de usuario de calidad y el bajo costo necesarios para que los micropagos se realicen de forma óptima. Con EBANX, la gran mayoría de los pagos realizados con métodos alternativos se confirman en menos de 10 minutos, con una tasa de aprobación del 93%, y el valor medio del ticket es sólo de unos 7 dólares hoy en día».

4) El mercado de viaje se recupera como el sector de comercio online de mayor crecimiento en Latinoamérica.

Tras varios años de descenso del negocio debido a la pandemia, el sector de viajes en América Latina está experimentando una gran recuperación. Según las últimas previsiones del World Travel & Tourism Council (WTTC), se espera que el sector de viajes en general en América Latina alcance los niveles anteriores a la pandemia en 2023, tras crecer un 28% en 2022.

Considerando sólo las compras en línea, el crecimiento para 2022 es mucho más importante, 45%, y las mayores tasas de crecimiento en América Latina deberán ser registradas por Guatemala y Ecuador con más de 200% de crecimiento anual en 2022, seguidos por Chile (75%), Bolivia (61%) y Colombia (44%), de acuerdo a AMI.