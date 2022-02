Las reacciones de los hondureños en las redes sociales ante el proceso de extradición del expresidente

Ante este análisis también se encontró una serie de palabras destacadas en modo sentimiento.



Por Revista Summa

El pasado 14 de febrero del presente año se dio a conocer la orden de extradición por parte de Estados Unidos para el ex presidente de la República de Honduras, el abogado Juan Orlando Hernández y los hondureños no se quedaron atrás haciendo el buen uso de las aplicaciones digitales para dar a conocer su opinión.

Es por ello que Porter Novelli empresa líder en comunicación integral a través de su equipo de análisis de datos realizó un reciente estudio de ‘Social Listening’ del 14 al 16 de febrero, momentos donde la noticia tuvo su auge.

El informe señala que se obtuvo un total 60,487 menciones y contenidos de la noticia en los principales medios de comunicación como ser: periódicos, blogs, tv, radio y medios digitales y la app más utilizada fue Twitter con un 97.8%, usuarios las emociones más expresadas por los usuarios en las redes sociales son principalmente de Ira 49.7% (6.9k) y de tristeza con 18.8% (2.6k) seguido con alegría 15% (2.1k), amor con 10.1% (1.4k) y miedo con 6.3% (867 personas).

“Esta noticia generó muchas reacciones en redes sociales. Contabilizamos al menos 108 menciones por hora sobre el tema. Algunos comentarios fueron positivos, otros neutrales y también se sumaron reacciones negativas. La mayor presencia de interacciones fue del 15 al 16 de febrero con una interacción de 22.8k usuarios entre las 9:00 a.m. y 12:00 p.m.” explicó Rodrigo Castro, CEO de CAC Porter Novelli.

Para el primer sentimiento reflejado, se dan comentarios por parte de quienes consideran aceptable la carta de extradición y comenta como “justicia” lo que está sucediendo, por otra parte, en el segundo sentimiento hay un sector donde manifiestan tristeza, se podría decir que son ciertos simpatizantes del expresidente Hernández.

Cabe señalar que ante este análisis también se encontró una serie de palabras destacadas en modo sentimiento y las que más resaltaron fueron: law, alegrarse, narcotráfico, drogas, extradición, narco, cadena, fuga entre otras.

Las tendencias de las conversaciones mostraron palabras y hashtags con mayor uso entre los ciudadanos como ser: extradición (32.5%), Orlando (47.1%), Hernández (37.4%), #Honduras con 6.6k, #AméricaNoticias 1.6k y #JOH con 1.5k.

¿Cómo fue la interacción en Twitter y Facebook?

En la red del pajarito, los usuarios más activos en el tema analizado fueron principalmente hombres 67.3% (35.4k) y un 49.8% (17.9k) se encuentran en edades entre los 25 y 34 años.

El total de interacciones en Twitter y Facebook es de 508,641 de los cuales se distribuyen de la siguiente manera: La conversación generada es mayormente twittera, representando 115.6k me gusta en TW, 16.3K me gusta en Facebook y 17.9k Retweets el 15 de febrero mientras el 16 de febrero se registró 124.5k me gusta en TW, 18k me gusta en Facebook y 22.5k en Retweets.