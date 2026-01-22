Las principales predicciones de pagos que transformarán América Latina y el Caribe en 2026

El auge del comercio agéntico intensificará una batalla paralela por la identidad digital.

Por Revista Summa

Tecnologías como la IA generativa (GenAI), blockchain y hardware móvil omnipresente están transformando rápidamente la forma en que la sociedad interactúa con el dinero. La industria de pagos está liderando esta transformación, y en ningún lugar este cambio está ocurriendo más rápido que en América Latina y el Caribe. La región avanza a pasos agigantados en la adopción de innovaciones de pagos de próxima generación, desde Tap to Pay (Acercar para Pagar) y billeteras digitales hasta tokens, biometría y stablecoins, y se ha convertido en uno de los mercados de compras en línea de mayor crecimiento en el mundo. Algunos de los avances más importantes en pagos globales, incluidos los sistemas de pagos en tiempo real, están surgiendo directamente de nuestra región. Después de un 2025 transformador, 2026 está listo para acelerar este impulso.

A continuación, les comparto las cinco principales predicciones y tendencias de pagos que debemos observar en América Latina y el Caribe.

La tokenización pone fin al pago manual y habilita el comercio impulsado por IA

Los días de buscar la billetera para ingresar manualmente el número de tarjeta de 16 dígitos, la fecha de vencimiento y el código ‘confidencial’ al reverso para comprar en línea finalmente quedarán en el pasado.

Así como los teléfonos inteligentes hicieron que memorizar números de teléfono fuera obsoleto, la autenticación biométrica y las tecnologías de token están listas para transformar el proceso de pago en línea en una experiencia de un solo clic, asegurando que cada transacción en línea sea tan simple, segura y rápida como pagar en el mundo físico. Esto se traduce en pagos más rápidos y sencillos, menos carritos de compra abandonados y un menor fraude. Para 2026, prevemos que el ingreso manual de datos para pagar comenzará a desaparecer en muchos mercados, gracias en parte a los 16 mil millones de tokens de Visa que habilitan este cambio, tomando en cuenta que el 50% de las transacciones de comercio electrónico de Visa en América Latina y el Caribe ya están tokenizadas[1].

Pero los tokens no son solo otra innovación, son la piedra angular del comercio agéntico. Al trasladar las credenciales de pago tokenizadas a la nube, los consumidores pueden acceder de manera segura a su información de pago desde cualquier punto de conexión, en cualquier lugar. Esto reduce drásticamente el riesgo de manejar datos sensibles y ofrece a los emisores una ruta por fases y preparada para el futuro hacia la adopción de la tokenización en la nube. En resumen, los tokens en la nube mantendrán a los emisores relevantes, competitivos y listos para liderar en un ecosistema de comercio impulsado por IA.

América Latina está entrando en una nueva era de comercio a medida que la IA pasa de asistir a los compradores a actuar en su nombre. Con más de dos tercios de los consumidores ya utilizando IA para guiar sus compras, el comercio agéntico está listo para escalar en 2026. Los agentes de IA autenticados y tokenizados pronto compararán, seleccionarán y comprarán productos de manera autónoma, creando experiencias de compra hiper-personalizadas y fluidas en todos los canales. Con Visa Intelligent Commerce, estamos colaborando en todo el ecosistema para ofrecer la infraestructura que habilita este cambio.

La batalla por la identidad digital se intensifica

Pero a medida que los agentes impulsados por IA avanzan, también lo hacen las amenazas. Los ciberdelincuentes están utilizando las mismas tecnologías para amplificar el fraude mediante deepfakes, identidades sintéticas y estafas de agentes. América Latina ya está sintiendo este impacto, con un fraude en comercio electrónico que alcanza el 3.9%, cifra muy por encima del promedio global.

El auge del comercio agéntico intensificará una batalla paralela por la identidad digital. Aquí es donde el poder combinado de los tokens y Visa Payment Passkey se vuelve esencial. Los Passkeys verifican la identidad mediante biometría y ofrecen una experiencia de pago sin contraseñas, más rápida, segura y fluida.

En 2026, la región requerirá una colaboración más sólida, defensas compartidas y herramientas avanzadas de mitigación de riesgos para mantenerse a la vanguardia. Visa estará en el centro de esta evolución, proporcionando la infraestructura, inteligencia y protección que permitan un comercio agéntico confiable y resguarden la identidad digital en toda América Latina.

Los pagos en tiempo real llegaron para quedarse, con la banca abierta en el horizonte

En América Latina y el Caribe, otra innovación que está transformando silenciosamente la forma en que se mueve el dinero es el auge de las redes de pagos cuenta a cuenta (A2A, por sus siglas en inglés) en tiempo real. Estos sistemas están logrando que las transacciones entre personas (P2P, por sus siglas en inglés) y comercios sean inmediatas y de bajo costo, remodelando fundamentalmente el panorama financiero.

Con iniciativas de pagos en tiempo real (RTP, por sus siglas en inglés) operando plenamente en Brasil, Argentina y Costa Rica, esta tecnología está emergiendo como pilar de la transformación digital de pagos en la región. Está cambiando el comportamiento del consumidor y reduciendo la dependencia de transferencias e intercambios en efectivo. El contexto más amplio de esta revolución en tiempo real incluye reformas en banca abierta e interoperabilidad, con Brasil como verdadero pionero.

En Visa estamos preparados para aportar la máxima seguridad a estas plataformas con nuestra solución galardonada, Visa Protect for A2A, que está activa en Argentina y recientemente con un piloto en Brasil, sobre Pix. Con este último proyecto, se han evaluado más de USD$495 mil millones en volumen de nuestros bancos socios, lo que ha resultado en más de USD$91 millones en ahorros por fraude prevenido, con una tasa de detección del 82%[4]. Nuestra nueva empresa en Brasil, Visa Conecta, también permite la iniciación de pagos Pix a través de Open Finance, acelerando pagos A2A seguros más allá de las tarjetas.

Las stablecoins ganarán impulso

Las stablecoins están transformando lo que era históricamente un activo especulativo en una infraestructura de pagos global confiable. América Latina está a la vanguardia de esta revolución financiera, emergiendo como uno de los mercados de stablecoins de mayor crecimiento y dinamismo en el mundo.

El potencial de las stablecoins para complementar el ecosistema global de pagos existente es enorme, especialmente para economías emergentes, con el mercado de stablecoins proyectado a alcanzar hasta $4 billones de dólares para 2030[5]. Prevemos un crecimiento significativo de stablecoins en transacciones transfronterizas, remesas y casos de uso respaldados por credenciales en la región (Visa actualmente soporta más de 130 programas de tarjetas vinculadas a stablecoins en más de 40 países en todo el mundo[6]). El panorama también es prometedor desde la perspectiva del consumidor: el 60% de los consumidores de América Latina expresan disposición a usar stablecoins para transferencias internacionales en el futuro[7].

Además, gracias a la aprobación de la Ley GENIUS en EE.UU. y normativas similares en todo el mundo que establecen un marco regulatorio, las stablecoins están listas para una mayor adopción en 2026.

La revolución digital llega al vasto sector de los micro-negocios

América Latina alberga más de 93 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que generan más del 60% del empleo en la región. Sin embargo, muchas aún enfrentan barreras para participar plenamente en la economía digital. Durante demasiado tiempo, una red de aceptación limitada ha restringido dónde los consumidores pueden gastar digitalmente, y es momento de cambiar eso y nivelar el terreno para las MiPyMES.

A través de entrevistas recientes lideradas por Visa con miles de MiPyMES en la región, escuchamos un mensaje consistente: quieren proteger su dinero y datos, acceder a crédito, adoptar herramientas de aceptación inmediata y digitalizarse para lo que viene. Visa está en una posición única para ayudar a satisfacer estas necesidades con soluciones ya disponibles en el mercado. A medida que más micro y pequeñas empresas eligen operar digitalmente, recurren a tarjetas empresariales, facturación electrónica, pagos QR, terminales móviles y marketplaces en línea para crecer. Herramientas como Visa Accept, que permiten a los pequeños negocios aceptar pagos con tarjeta fácilmente desde sus teléfonos móviles, ampliarán aún más la aceptación digital sin la necesidad de un hardware costoso, llevando el “long tail” de los negocios al mundo digital y transformando la manera en que los emprendimientos familiares operan en América Latina.

2026 será un año clave para los pagos en América Latina y el Caribe. El comercio impulsado por IA, una identidad digital más sólida, redes de pagos cuenta a cuenta en tiempo real, la expansión de las stablecoins y la digitalización de millones de pequeñas empresas redefinirán cómo la región mueve y gestiona el dinero.

Visa está preparada para este momento. Con infraestructura confiable, seguridad avanzada y alianzas profundas en la región, continuaremos ofreciendo las tecnologías e inteligencia que mantienen el comercio en movimiento de manera segura y eficiente.