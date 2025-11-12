Las mejores ciudades para visitar, vivir y trabajar en 2026

Dónde visitar, vivir, trabajar e invertir en los lugares que están redefiniendo la ventaja competitiva global.

Por Revista Summa

En un mundo incierto, una cosa permanece constante: el informe y ranking anual de las Mejores Ciudades del Mundo (World Best Cities, WBC), que este año celebra su undécima edición. El reporte de 2026 es el más ambicioso hasta la fecha, en colaboración con la firma de investigación global Ipsos, que incorpora datos basados ​​en la percepción de 21.000 residentes de todo el mundo.

Las ciudades se clasifican según el análisis de WBC con percepción pública, combinado con una amplia gama de factores que han demostrado correlaciones de moderadas a fuertes con la atracción de población en edad productiva (entre 25 y 44 años), el gasto de los visitantes y/o la creación de empresas.

«Para los líderes que dan forma al panorama urbano del mañana, ya sea a través de la asignación de capital, la estrategia de ubicación, el desarrollo de infraestructuras o el marketing de destinos, este informe ofrece mucho más que clasificaciones», afirmó Chris Fair, presidente y director ejecutivo de Resonance Consultancy, creadora del informe.

«Proporciona inteligencia estratégica, evaluación de riesgos y una hoja de ruta para las ciudades y las oportunidades que definirán la próxima década de crecimiento global».

Londres ocupa el primer puesto por undécimo año consecutivo. Nueva York y París completan el podio, demostrando que las ciudades del mundo definen el futuro en medio de la profunda transformación global actual. Estados Unidos lidera el mundo con 19 ciudades entre las 100 mejores, seguido de Alemania con ocho y China con siete.

Las 10 mejores ciudades del mundo para 2026 son: