Las mejores ciudades de Estados Unidos para visitar en 2024

Por CNN Español

Ya te has abierto paso en el Empire State Building, has admirado la arquitectura a orillas del río Chicago y has resoplado por las calles de San Francisco.

Las grandes ciudades estadounidenses tienen atracciones a raudales, y también multitudes. Este verano, nos fijamos en ciudades más pequeñas que no están en los primeros puestos de la lista de viajes de todo el mundo, lugares donde a menudo encontrarás el ambiente de un pueblo pequeño y mucha personalidad, así como muchas cosas que ver y hacer durante unos días o más.

En CNN Travel, pedimos a nuestra red de colaboradores que nos propusieran candidaturas para nuestra lista inaugural de mejores ciudades de Estados Unidos para visitar. Evaluamos sus favoritos y redujimos los finalistas a 10 teniendo en cuenta las atracciones de cada ciudad, la oferta gastronómica, la vida nocturna y cultural, el sentido de identidad, la proximidad a otros lugares de interés y el factor sorpresa. También nos fijamos en los aspectos esenciales del viaje, como las opciones de alojamiento y la facilidad para llegar y desplazarse.

Las ciudades de nuestra elección tienen entre 50.000 y 225.000 habitantes. Están repartidas por todo el país y son un recordatorio de lo mejor de Estados Unidos: comunidades comprometidas con la mejora de sus ciudades. Verás ese espíritu en barrios y centros revitalizados y en residentes que han puesto toda su pasión, creatividad y conocimientos en sus iniciativas de mejora.

Estas son nuestras elecciones para 2024:

10. Duluth, Minnesota

Puntuaciones altas: entorno fresco junto al lago, actividades al aire libre, ofertas de bebidas

Duluth, una pequeña ciudad conocida desde hace años como puerto industrial de los Grandes Lagos, se está ganando ahora la reputación de refugio contra la crisis climática. Sus veranos suelen ser bastante templados gracias a su ubicación junto al lago Superior. Esta ciudad montañosa ofrece multitud de actividades al aire libre, un gran ambiente cervecero, un conjunto de atracciones junto al lago y un barrio revitalizado que exhibe productos hechos a mano. Puedes unirte a los simpáticos duluthians en una sauna comunitaria y, a continuación, darte un chapuzón en el refrescante Amity Creek.

9. Knoxville, Tennessee

Puntuaciones altas: ambiente, música en directo, acceso a actividades aire libre

Puede que conozcas Knoxville como la sede de la Universidad de Tennessee y su tsunami naranja y blanco de aficionados durante los acontecimientos deportivos. O tal vez la conozcas como la sede de la Feria Mundial de 1982 y su característica torre de cristal. Pero, ¿sabías que esta ciudad del este de Tennessee también ofrece una floreciente escena musical (¡cuidado, Nashville y Memphis!), encantadores teatros clásicos y deliciosos restaurantes? Además, cuenta con más de 600 hectáreas de espacios naturales urbanos que facilitan el acceso a aventuras al aire libre.

8. Grand Rapids, Michigan

Puntuaciones altas: arte y diseño, oferta de cervezas, actividades al aire libre

Con un parque de esculturas de talla mundial y arte público por toda la ciudad, Grand Rapids es mucho más que la «Beer City USA». Pero con más de 100 cervecerías, destilerías y sidrerías, la segunda ciudad más grande de Michigan se toma muy en serio su apodo. Los museos muestran las profundas raíces del diseño de Grand Rapids, mientras que el río Grand hace un guiño a su oferta familiar al aire libre. Y un anfiteatro proyectado a orillas del río forma parte de una iniciativa más amplia de revitalización del paseo marítimo.

7. Macon, Georgia

Puntuaciones altas: patrimonio musical, atracciones culturales, arquitectura

Con museos y un renovado estudio dedicado a su patrimonio musical, Macon obtiene una alta puntuación en atracciones culturales y en el tipo de instituciones locales que siguen siendo queridas por generaciones. El revitalizado centro de Macon ha dado paso a nuevos restaurantes, bares y un hotel boutique. Y con el impulso para convertir un lugar con miles de años de historia en el primer parque nacional y reserva de Georgia, gestionado conjuntamente con la nación Muscogee (Creek), la ciudad está prestando atención a cómo su historia más antigua habla de su futuro.

6. Flagstaff, Arizona

Puntuaciones altas: cielos oscuros, actividades al aire libre, paisajes, ambiente retro

Los días soleados y las noches estrelladas son los grandes atractivos de esta ciudad de gran altitud. Disfrutar de hermosos paisajes y de las maravillas del cosmos es fácil en Flagstaff, gracias a los picos de San Francisco, numerosos monumentos nacionales, el observatorio Lowell y el estatus de Flagstaff como ciudad de cielo oscuro. La Ruta 66 pasa por aquí, donde los hoteles retro atienden a los viajeros que hacen escala, y el centro de la ciudad ha experimentado un renacimiento. La historia de los nativos americanos de la zona es otra razón para visitarla.

5. San Luis Obispo, California

Puntuaciones altas: paisaje precioso, ambiente retro, actividades al aire libre, bodegas

Si sueñas con las vibraciones relajadas y de la vieja escuela de California, la costosa Área de la Bahía y el sur del estado congestionado por el tráfico no serían la solución. Pero hay un lugar entre medio, en sentido figurado y literal, que es un delicioso retroceso al estado dorado del siglo XX. Después de todo, San Luis Obispo no se llama «SLO» por nada. Aquí podrás disfrutar de todo tipo de actividades, desde rutas vinícolas hasta rutas de senderismo, sin agobios humanos. El impresionante entorno natural, con el Pacífico cerca, es la guinda del pastel.

4. Portland, Maine

Puntuaciones altas: gastronomía de alto nivel, entorno costero y acceso al aire libre.

Esta histórica ciudad portuaria ofrece una oferta gastronómica muy moderna junto a clásicos que reflejan el estatus de Maine como capital estadounidense de la langosta. Su gastronomía la ha situado en el mapa como destino culinario, con dos nuevos premios James Beard que acaban de sumarse a la colección de la ciudad. También encontrarás un panorama cervecero artesanal en auge y montones de oportunidades para adentrarte en el agua o en el bosque. Pasear por el bullicioso centro ofrece una ventana a siglos de historia marítima y a un renacimiento de la era victoriana.

3. Tacoma, Washington

Puntuaciones altas: entorno impresionante, acceso al aire libre, escena artística

Los entornos citadinos no suelen superar este nivel. La ubicación de Tacoma, entre el estrecho de Puget y el monte Rainier, permite disfrutar de excepcionales actividades al aire libre en la ciudad y sus alrededores. La ciudad también ofrece unas vistas espectaculares, gracias a Dale Chihuly, el maestro del vidrio artístico y natural de Tacoma. En el Museo del Vidrio, las exposiciones y el trabajo de los sopladores de vidrio cuentan la historia de este arte. Y las excursiones en avión te permitirán conocer las tierras ancestrales sagradas de la tribu Puyallup.

2. Providence, Rhode Island

Puntuaciones altas: arte, arquitectura, diseño, gastronomía

El deslumbrante paseo fluvial del centro de Providence existe gracias a décadas de ambiciosos trabajos de reubicación de ríos y carreteras para embellecer y preservar la ciudad. Los ríos del centro llevan décadas bailando a la luz de la querida instalación artística WaterFire, y el arte público está por todas partes. La ciudad también alberga la famosa Escuela de Diseño de Rhode Island y su museo. Los aficionados a la arquitectura encontrarán mucho que admirar, y la historia culinaria de Providence (con mariscos y cocina italiana de primera categoría) y sus diversos restaurantes le permitirán disfrutar de un festín global.

1. Richmond, Virginia

Puntuaciones altas: atracciones culturales, restaurantes y copas, barrios intrigantes

Richmond, Virginia, o «RVA», merece más de la atención nacional de la que disfruta esa otra capital situada a un par de horas al norte. Richmond obtiene altas puntuaciones por sus museos de primera categoría y sus dinámicos barrios, y está analizando a fondo su complicada historia. Además, cuenta con un variado panorama gastronómico, más de 30 fábricas de cerveza y fácil acceso a la región vinícola circundante. Ya también cuenta con una programación de festivales prácticamente ininterrumpida (márcate en el calendario el Richmond Folk Festival en otoño).