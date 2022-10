Las mejores ciudades de 2023 para trabajadores remotos

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Se compararon las 200 ciudades más grandes de EE. UU. en función de 20 factores.

Por Revista Summa

Si pudiera trabajar desde cualquier lugar, ¿dónde elegiría vivir? Más importante aún, ¿qué ciudades de del mundo lo prepararían para el éxito?

Con más del 60 % de las personas que buscan empleo en la actualidad que prefieren el trabajo remoto, LawnStarter clasificó a las mejores ciudades para trabajadores remotos de 2023.

Se compararon las 200 ciudades más grandes de EE. UU. en función de 20 factores de facilidad de uso para los trabajadores remotos, como la calidad de Internet, el costo de vida y el acceso a espacios de coworking. Incluso se consideraron los bonos financieros que los gobiernos locales y estatales ofrecen a los posibles ingresos de teletrabajo.

Paraíso remoto: viva su mejor vida remota en Plano, Texas, el medallista de oro de 2023. ¿Qué le dio a Plano la ventaja sobre las otras 199 grandes ciudades esta vez?

Las casas espaciosas, la cobertura de banda ancha más alta y la delincuencia baja impulsaron el puntaje de la ciudad. Sin embargo, Plano realmente se destaca en las métricas financieras. La ciudad tiene el décimo alquiler más asequible, no tiene impuestos estatales sobre la renta (como todas las demás ciudades de Texas) y el decimonoveno ingreso familiar promedio más alto.

California Pipe Dreaming: a menos que tenga un salario del tamaño de California para que coincida con el estilo de vida generalmente alto en dólares del estado, puede buscar pastos remotos más verdes en otro lugar.

No solo están todas las 10 ciudades inferiores en California, sino que también solo dos están clasificadas (ligeramente) por encima del promedio general, Roseville (No. 90) y Oakland (No. 95). Lo que le falta al Estado Dorado: pies cuadrados generosos y bienes y servicios asequibles. Hay excepciones en cada categoría, pero son pocas y distantes entre sí.

Eco Boost: De las 200 grandes ciudades que se clasificaron, solo seis ofrecen ayuda financiera para atraer trabajadores remotos que buscan un nuevo lugar para echar raíces. Rochester, Nueva York, ocupa el puesto número 1 en esta métrica, ofreciendo un enorme bono de US$19.000. Savannah, Georgia, reclama el sexto lugar, atrayendo a los potenciales entrantes con un cebo de US$2.000.

Lamentablemente, ninguna de las seis ciudades llegó a; top 25, pero eso es de esperar. La razón principal para ofrecer dinero en efectivo es atraer a más profesionales que, de otro modo, no considerarían esas ciudades como su próximo hogar y ayudar a revitalizar sus economías en apuros.