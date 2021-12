Las habilidades digitales y humanas que más crecerán en 2022

Adquirir este tipo de destrezas para el trabajo mantendrán vigentes a empresas, instituciones y trabajadores en la era post-COVID, caracterizada por una aceleración en los procesos de automatización.

Por Expansión

Si quieres seguir vigente en el mercado laboral, es necesario que conozcas las habilidades que serán más solicitadas durante el Año Nuevo que se aproxima. Conócelas aquí.

as habilidades digitales y humanas requeridas por los trabajadores en 2022 están cambiando debido a una doble disrupción, el avance de los procesos de automatización y la continuidad de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con un informe de la plataforma de enseñanza en línea Coursera.

De hecho, se calcula que para 2025, 85 millones de trabajos en el mundo serán desplazados por la rápida automatización, por lo cual el 40% de los puestos cambiarán los requisitos de habilidades para los trabajadores.

Esto quiere decir que la automatización y el avance de la tecnología no son necesariamente sucesos negativos, ya que, si bien desplazan viejas funciones realizadas por humanos, también generan demanda de nuevas clases de profesionistas.

Según el reporte de Coursera, el avance de las nuevas tecnologías generará 149 millones de trabajos hacia 2025 y 69% de las compañías globales ya están reportando escasez de talento, derivada de la transición hacia la era digital.

Así que, a continuación, te dejamos las 10 habilidades digitales y las 10 habilidades humanas que más crecerán durante 2022, según el reporte ‘The Job Skills of 2022. The Fastest Growing Job Skills for Institutions’ elaborado por Coursera.

Las 10 habilidades digitales con mayor demanda en 2022

Este tipo de habilidad es definida como aquella necesaria para dominar dispositivos digitales, aplicaciones de comunicación y redes para acceder y administrar información, según la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Y, según la demanda observada por diferentes instituciones y trabajadores por Coursera, estas son las habilidades digitales con más crecimiento:

1. Diseño de Producto

2. Visualización de datos

3. Diseño de UX (Experiencia del Usuario)

4. Visualización estadística

5. Security Strategy

6. Cloud Infraestructure (utilización e implementación de herramientas en servicios de nube)

7. Supply Chain Systems (sistemas de cadenas de suministro)

8. Social Media

9. Operations Management

10. Business Process Management

Aunque algunas habilidades de las anteriores ya eran demandadas antes de la pandemia, hay otras que ganaron importancia con la reactivación económica post-COVID-19, como la implementación de sistemas de cadenas de suministro y el uso de herramientas en la nube, tarea indispensable para la transición digital de las empresas.

Pero un análisis de la consultora Gartner resalta que las habilidades para crear visualización y storytelling de datos están ganando importancia en el consumo de inteligencia empresarial, debido a que son indispensables para la toma de decisiones ejecutivas. Este mercado, de hecho, crecerá hasta alcanzar un valor de más de 5 mil millones de dólares.

‘Habilidades humanas con más crecimiento en 2022

Las también conocidas como ‘habilidades blandas’, son consideradas por Coursera como necesarias para el éxito organizacional. Y, aunque parezca lo contrario, las “habilidades humanas no son menos valiosas o más fáciles de aprender que las habilidades técnicas”, dice el documento y enumera las principales 10:

1. Comunicación

2. Gestión de cambios organizacionales

3. Desarrollo profesional

4. Storytelling (capacidad de encontrar y mostrar una narrativa lógica en medio de procesos complejos)

5. Planeación

6. Persuación

7. Toma de decisiones

8. Resolución de problemas

9. Desarrollo humano

10. Recursos Humanos

Cada una de estas habilidades requieren a su vez de un conjunto de capacidades cognitivas, sociales, emocionales, de creatividad, pero también de pensamiento crítico e interpretación de la información para la toma de decisiones y su comunicación correcta, indica el documento.

Otras cuestiones que giran alrededor de las habilidades blandas que están en boga son la capacidad de resiliencia, la empatía, la inteligencia emocional y la capacidad de trabajar con ética y eficacia al mismo tiempo.