Los hábitos digitales de las nuevas generaciones y el apetito del mercado de capitales hacen inevitable la incorporación de la tecnología financiera en la vida cotidiana.

Por EFE

Hasta hace poco, las novedosas monedas virtuales, como las famosas criptomonedas; las novedosas formas de pago vía móvil; la apertura de productos bancarios en línea, eran vistas meramente como temas futuristas de discusión entre empresariales o inversionistas y no accesible a los clientes financieros de Costa Rica y la región. No obstante, el mundo de las fintech se está acercando cada vez más al mundo ordinario y masificándose a nivel global, pasando de ser exclusivo de

aquellos suficientemente privilegiados o de los países del primer mundo, a convertirse en un servicio natural a todos los consumidores incluso aquellos no bancarizados o con dificultades de acceso.

Según explicó Mohammed Akuma, especialista global de fintech en el área de Estrategia y Transacciones de la Firma EY, los mercados de capitales están paulatinamente abriéndole las puertas a la nueva tecnología financiera, causando que acuerdos de fusiones y adquisiciones (fusión de Fintech, compra de Fintech por parte de la banca, inversión en empresas Fintech, entre otros casos) lleguen a topes históricos demostrando así lo trascendental de este cambio en la industria.

“Hay un objetivo muy claro en rediseñar cómo los individuos y empresas consumen productos y servicios financieros. Sin embargo, todavía nos encontramos en una etapa en el proceso donde las negociaciones permanecen más que todo en empresas con una superior estabilidad financiera. Algo que no va a tardar mucho en cambiar, en cuanto el mercado se va volviendo más accesible” expuso Akuma, durante la feria virtual “El ADN del sector financiero”, organizada por EY.

Ahora bien, Mohammed Akuma explica que esta transición está acelerándose a ritmos importantes al considerar cómo las nuevas generaciones utilizan servicios financieros. Los “millennials” y la generación Z, no solo se han acostumbrado a educarse sobre cómo manejar sus vidas financieras en sitios digitales como Reddit o TikTok, también saben gestionar su día a día financiero a través de sus dispositivos, creando en ello, además, una mayor disposición a compartir sus datos financieros en aplicaciones o en sitios web.

En ese sentido, no solo son los mercados de capitales que tienen apetito de sumar este nuevo tema, sino que las generaciones en donde prontamente se va a concentrar la riqueza están también demandando estos cambios en la industria. y Por ejemplo la Banca Latinoamericana en gran medida ya están respondiendo a estas demandas y cada vez más empresas Fintech están generando casos de uso o propuestas de valor.

“El interés en las fintech ha pasado de ser de inversionistas especulando sobre criptomonedas a corporaciones e instituciones dando resultados reales en el tema, para construir algo que los consumidores pueden realmente utilizar”, expuso Akuma.

Es tanta la demanda que los propios reguladores, incluyendo muchos gobiernos, notan y aprecian el mundo alrededor de las fintech y están abriendo espacio para fomentar la creación de regulaciones que haga de este mundo un lugar seguro e incluso están abriendo espacios para fomentar el entendimiento y la discusión de elementos innovadores en la industria.

El trabajo ahora recae en las organizaciones, en acelerar su camino para lo inevitable y así avanzar exitosamente en el futuro definiendo casos de uso particulares a estrategia de negocio y foco de productos y servicios para seguir propiciando la digitalización de sus servicios financieros. No se trata ya de una preocupación exclusiva a aquellos que trabajan en finanzas, sino que poco a poco se está volviendo más universal y necesaria de incorporar en la vida financiera de toda la población.