Las empresas más preparadas para la IA superan a sus competidoras en la carrera por el valor

13% de las empresas ya capitaliza la IA y supera a sus rivales.

Por Revista Summa

El tercer Índice de Preparación para la Inteligencia Artificial de Cisco muestra que un 13% de las empresas —a las que denomina Pacesetters— supera a sus competidoras en todas las métricas de valor de la IA.

El estudio, realizado entre más de 8.000 líderes de IA en 30 mercados y 26 sectores, sugiere que su ventaja sostenida responde a una nueva forma de resiliencia: un enfoque disciplinado a nivel de sistema que equilibra los impulsores estratégicos con los datos y la infraestructura necesarios para seguir el ritmo de la acelerada evolución de la IA. Ya están diseñando el futuro, con un 98 % que diseña sus redes para el crecimiento, la escala y la complejidad de la IA, en comparación con el 46 % del total.

La combinación de previsión y base sólida está dando resultados reales y tangibles en un momento en el que dos fuerzas importantes están empezando a remodelar el panorama: los agentes de IA, que elevan la vara en cuanto a escala, seguridad y gobernanza; y la deuda de infraestructura de IA, las primeras señales de alerta de cuellos de botella ocultos que amenazan con erosionar el valor a largo plazo.

“Estamos dejando atrás la era de los chatbots que responden preguntas y entrando en la siguiente fase importante de la IA: los agentes que ejecutan tareas de forma independiente”, afirma Jeetu Patel, presidente y director de productos de Cisco. “El estudio de hoy muestra que más del 80 % de las empresas están dando prioridad a las soluciones de agentes, y dos de cada tres afirman que estos sistemas ya están cumpliendo o superando sus objetivos de rendimiento. Las pruebas apuntan a una ventaja competitiva enorme: las empresas que están más avanzadas están obteniendo rendimientos mucho mayores que sus competidores”, agregó.

El perfil de los Pacesetters: la preparación como ventaja competitiva

La investigación de Cisco describe un patrón constante entre estos líderes que obtienen rendimientos reales.

● Hacen de la IA parte del negocio, no un proyecto secundario.

Casi todos los Pacesetters (99 %) tienen una hoja de ruta definida para la IA (frente al 58 % del total) y el 91 % (frente al 35 %) cuenta con un plan de gestión del cambio. Los presupuestos se ajustan a los objetivos, ya que el

79 % considera la IA como la principal prioridad de inversión (frente al 24 %) y el 96 % cuenta con estrategias de financiación a corto y largo plazo (frente al 43 %).

● Crean una infraestructura preparada para crecer.

Diseñan para una era de la IA siempre activa. El 71 % de los Pacesetters afirma que sus redes son totalmente flexibles y pueden escalarse instantáneamente para cualquier proyecto de IA (frente al 15 % del total), y el 77 % está invirtiendo en nueva capacidad de centros de datos en los próximos 12 meses (frente al 43 %).

● Pasan de la fase piloto a la producción.

El 62 % cuenta con un proceso de innovación maduro y repetible para generar y ampliar casos de uso de IA (frente al 13 % del total), y tres cuartas partes (77 %) ya han finalizado esos casos de uso (frente al 18 %).

● Miden lo que importa.

El 95 % realiza un seguimiento del impacto de sus inversiones en IA, tres veces más que los demás, y el 71 % confía en que sus casos de uso generarán nuevas fuentes de ingresos, más del doble de la media general.

● Convierten la seguridad en una fortaleza.

El 87 % está muy consciente de las amenazas específicas de la IA (frente al 42 % del total), el 62 % integra la IA en sus sistemas de seguridad e identidad (frente al 29 %) y el 75 % está totalmente equipado para controlar y proteger los agentes de IA (frente al 31 %). La confianza forma parte de la ecuación de valor de los Pacesetters.

Los Pacesetters logran resultados más generalizados que sus pares gracias a este enfoque: el 90 % informa de ganancias en rentabilidad, productividad e innovación, en comparación con el 60 % del total.