Las compañías de EE. UU. que frenan los negocios en Rusia y se movilizan en apoyo a Ucrania

General Motors frenó la exportación de sus vehículos para la venta en Rusia.

Por Revista Summa

Cuando el mundo denuncia el ataque no provocado de Vladimir Putin contra Ucrania, el sector privado de Estados Unidos está demostrando su apoyo a Ucrania de distintas maneras.

La empresa tecnológica estadounidense Microsoft detectó una alerta sobre un programa informático maligno ruso la víspera de la invasión a Ucrania por el gobierno ruso. En cuestión de horas se compartió un código de protección con los gobiernos de Ucrania, Polonia y otros aliados europeos que desbarató un ataque cibernético potencialmente catastrófico.

“Nunca antes he visto trabajar esto así, o tan rápido”, dijo Tom Burt, ejecutivo sénior de Microsoft en seguridad cibernética, en declaraciones al diario The New York Times (en inglés). “Ahora estamos haciendo en horas lo que incluso hace pocos años nos habría tomado semanas o meses”.

Cuando José Andrés, el chef de cocina en Washington, se enteró de la crisis que se desplegaba en Ucrania, movilizó su organización sin fines de lucro llamada World Central Kitchen para ayudar a alimentar a los refugiados ucranianos en las fronteras con Polonia, Rumania, Moldavia y Hungría.

“Estamos aquí para apoyar a todos y empoderarlos como hacemos en todos los lugares a donde vamos”, dijo Andrés en declaraciones al diario The Washington Post (en inglés).

World Central Kitchen también presta recursos para ayudar a los restaurantes de Odesa y Leópolis a alimentar a las personas de las localidades que se han quedado en Ucrania. Andrés dijo que está tratando de ver cómo hacer llegar harina a las monjas de Leópolis, que están alimentando a su comunidad.

De manera similar Airbnb, la empresa de Estados Unidos dedicada al alquiler de viviendas, ha puesto 100.000 alquileres gratuitos a disposición de los refugiados ucranianos en toda Europa. Y el comercio minorista Etsy ha dispensado los 4 millones de dólares de deuda pendiente de artistas ucranianos.

Frenar los negocios en Rusia

Muchas compañías de Estados Unidos están cortando lazos con Rusia y rehusando participar con la economía del gobierno ruso.

Desde que el gobierno ruso invadiera Ucrania: