Lanzan tarjeta para pymes con soluciones de ciberseguridad

Nuevo producto de Mastercard incluye características innovadoras como My Cyber Risk y Identity Theft Protection, que ayudan a proteger frente al aumento de las amenazas cibernéticas mientras apoyan la transformación digital de las empresas.

Por Carolina Barrantes

Las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica y el Caribe enfrentan tres problemas prioritarios en común: acceso a capital, impulsar sus negocios por medio de la digitalización y la seguridad cibernética. Esta situación motivó a Mastercard a reforzar su propuesta de valor en crédito para el sector.

La compañía creó una nueva tarjeta de crédito que incluye herramientas de protección directamente en la experiencia de pago. Así lo anunció durante el Mastercard Innovation Forum 2025, donde líderes e innovadores del sector se reunieron para explorar cómo la tecnología y la colaboración están redefiniendo el futuro del comercio.

La nueva tarjeta estará disponible en la región a partir del 1 de enero de 2026 e incorporará dos elementos: My Cyber Risk y Identity Theft Protection como parte de una estrategia integral de ciberseguridad que combina tecnología avanzada, educación y colaboración.

El primero otorga a las pymes una calificación clara de riesgo, una visión priorizada de las vulnerabilidades, un inventario de sistemas orientados a internet y pasos prácticos de remediación. Mientras que Identity Theft Protection monitorea continuamente las credenciales comerciales comprometidas, incluyendo correos electrónicos, cuentas bancarias y datos de identificación, alertando instantáneamente a los propietarios sobre posibles incidentes.

Este lanzamiento es además respuesta a estudios que ha realizado la compañía en la región, en la que se ha determinado que por ejemplo solo el 23% de las pymes se sienten confiadas en sus planes de protección actuales, y que el 86% ha realizado evaluaciones de riesgos, pero pocas se sienten plenamente preparadas para responder a amenazas en evolución.

“Hemos realizado investigaciones sobre la amenaza de ciberseguridad recientemente, y resulta que el 46% de los pequeños negocios han tenido una amenaza de ese tipo en el último año, y de ellos uno de cada cinco no trabajaba un año después. Es decir, casi la mitad de todas las amenazas de ciber son en los pequeños negocios”, afirma Mark Barnett, director global de Pequeñas y Medianas Empresas de Mastercard.

La nueva propuesta también contemplará otras herramientas y servicios con el objetivo de ayudar a las pymes a agilizar procesos internos e impulsar sus ventas. Tal es el caso de la plataforma DPO (Digital Presence Optimizer) de Beedigital que integra y sincroniza la información empresarial a través de hasta 50 canales digitales, facilitando que las empresas sean localizadas por clientes potenciales. Este beneficio se lanzará en dos fases: primero en Argentina, Colombia, México y Brasil en marzo, seguido por el resto de los mercados de la América Latina y el Caribe el 1 de julio.

“Todo propietario de una pequeña empresa gestiona más que un balance, gestiona riesgo, reputación y oportunidades digitales a la vez. Sabemos que, para muchas pymes, los recursos limitados, la falta de conciencia sobre ciberseguridad y el acceso al crédito siguen siendo puntos críticos. Por eso Mastercard está trabajando estrechamente con las instituciones financieras para cerrar esas brechas, de modo que las pymes puedan centrarse en lo que importa y su crecimiento sea sostenible y más seguro”, apunta dijo Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Flujos Comerciales y de Nuevos Pagos de Mastercard Latinoamérica y el Caribe.

Actualmente, Mastercard ya tiene disponibles otros productos enfocados en crédito a los que tienen acceso las pymes, por lo que la compañía irá sumando estos nuevos beneficios a esas tarjetas ya existentes y lo comunicará paulatinamente, acotó Pimenta.

Esfuerzos en nichos específicos

Durante el Mastercard Innovation Forum 2025 efectuado en Miami, Estados Unidos, la compañía anunció que, en asociación con L’Oréal, lanzó la única tarjeta de crédito de la región diseñada específicamente para la industria de la belleza, con el objetivo de promover la inclusión financiera e impulsar el crecimiento de las pequeñas empresas.

Se trata de la L’Oréal Mastercard BusinessCard, emitida inicialmente en México por Clara, líder en gestión de gastos en Latinoamérica, la cual se espera llegue a otros mercados de la región con la colaboración de socios financieros adicionales.

Su objetivo es apoyar a estos negocios a gestionar sus operaciones con confianza y agilidad, ya que muchos de ellos dependen del pago en efectivo y enfrentan una amplia brecha digital, lo que los limita en el acceso a servicios financieros seguros, convenientes y asequibles.

La tarjeta brinda beneficios clave para su core business como: descuentos y puntos en productos de salón comprados a través de la red de L’Oréal, un bono de bienvenida de US$150 en compras de inventario inicial y acceso a lanzamientos de productos y preventas para mantenerse al día con las tendencias y técnicas, entre otros.