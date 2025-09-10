Lanzan soluciones avanzadas de rastreo de activos en toda Latinoamérica

Los productos fueron diseñados para ofrecer mayor visibilidad, seguridad y control a los operadores de flotas incluyendo vehículos, remolques o maquinaria pesada.
Por Revista Summa
Geotab Inc., líder global en soluciones de gestión de vehículos y activos conectados, y Phillips Connect, pionero en soluciones y tecnologías para remolques inteligentes, anunciaron el lanzamiento de tres productos de rastreo avanzados que ya están disponibles en Latinoamérica: AssetTrac, StealthNet y SolarNet. Diseñadas para ofrecer mayor visibilidad, seguridad y control a los operadores de flotas, estas soluciones proporcionan un rastreo potente y casi en tiempo real, incluso en los entornos más remotos, exigentes o de alto riesgo.
Las flotas en Latinoamérica operan en un contexto cada vez más dinámico, donde la seguridad en el transporte y la variabilidad de la infraestructura representan desafíos operativos diarios. El Informe de Riesgos Logísticos LATAM 2024 de Skholl señala a Brasil y México entre los países con mayor número de incidentes reportados de robo de carga (más de 17.000 y 15.900 casos respectivamente durante el año 2024), afectando a sectores clave como alimentos, electrónica y construcción.
Frente a este panorama, los operadores de flota recurren a la tecnología para ganar visibilidad, actuar con mayor rapidez y mantener el control. El lanzamiento de AssetTrac, StealthNet y SolarNet responde a esta necesidad, ofreciendo soluciones potentes, discretas y conectadas que protegen las operaciones y facilitan la toma de decisiones inteligentes en toda la región.
Seguros, discretos y siempre activos
Diseñados para pasar desapercibidos, los nuevos dispositivos de rastreo de Phillips Connect están pensados para mantenerse ocultos, convirtiéndose en herramientas ideales para la protección de activos. Ya sea en centros urbanos o en zonas remotas, los operadores de flota pueden monitorear vehículos, remolques o maquinaria pesada sin interrupciones ni necesidad de intervención frecuente.
La gama incluye:
- AssetTrac: Dispositivo GPS encubierto con rastreo 4G y respaldo 3G, diseñado para despliegues de varios años (batería de 2 a 4 años). Su tamaño compacto y su instalación oculta lo hacen prácticamente invisible para terceros.
- AssetTrac HE: Incorpora monitoreo de horas de motor y está diseñado para operaciones de largo plazo (más de 5 años de autonomía), brindando mayor control sobre activos y maquinaria motorizada.
- StealthNet: Rastreador robusto habilitado para conexión inalámbrica, con instalación flexible, batería de alta capacidad (hasta 9 meses sin recarga) y alertas casi en tiempo real ante movimientos no autorizados. Ideal para remolques y cargas de alto valor, con una vida útil estimada de hasta 10 años.
SolarNet: Alimentado por energía solar, ofrece conectividad 4G-LTE ininterrumpida con batería de hasta 10 años. Perfecto para contenedores, vagones ferroviarios o maquinaria pesada en zonas remotas, utiliza sensores ultrasónicos para una detección precisa de objetos.
Una forma más inteligente de proteger y optimizar
Desde pequeños transportistas hasta grandes corporaciones, estas soluciones de rastreo de activos están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de necesidades operativas. Gracias a su integración con la plataforma MyGeotab, los usuarios obtienen visualización de datos casi en tiempo real, información accionable y la capacidad de responder rápidamente ante cualquier eventualidad.
Esta tecnología también ayuda a reducir búsquedas manuales, pérdidas de equipos y costosos tiempos de inactividad, mejorando la rotación de activos y la eficiencia operativa.
“En Geotab, estamos comprometidos en ayudar a las flotas de todos los tamaños a operar con mayor confianza e inteligencia. Con la incorporación de AssetTrac, StealthNet y SolarNet de Phillips Connect al Geotab Marketplace, nuestros clientes en Latinoamérica obtienen herramientas potentes para proteger sus inversiones, reducir ineficiencias y mantenerse conectados con sus activos, sin importar dónde se encuentren”, señaló Juan Cardona, AVP Sales Geotab LATAM.