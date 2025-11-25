Lanzan primer programa de aceleración y centro de innovación acuícola de Centroamérica para impulsar la economía azul

La organización costarricense sin fines de lucro Ocean’s Oasis, dedicada a promover la economía azul regenerativa, anunció el lanzamiento de su Programa de Aceleración de Economía Azul y de su Aquapark, el primer Centro de Innovación Acuícola de Centroamérica. Ambas iniciativas buscan fortalecer el ecosistema de innovación oceánica y ofrecer soluciones sostenibles que generen impacto positivo en los océanos y las comunidades costeras.

Las iniciativas son el resultado de una colaboración entre Ocean’s Oasis, CRUSA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Texas Tech University (TTU), que busca fomentar un modelo de desarrollo regenerativo que combine innovación, impacto social y generación de oportunidades en las comunidades costeras.

“Ocean’s Oasis es una organización creada por emprendedores y para emprendedores. Nuestros fundadores han construido múltiples empresas desde cero y saben, por experiencia propia, lo desafiante que es emprender en la economía azul. Por eso desarrollamos dos programas diseñados para ofrecer un apoyo real y pragmático a innovadores. No se trata solo de teoría: acompañamos a los emprendedores para que sus proyectos azules crezcan, se vuelvan escalables e invertibles, brindándoles las herramientas, redes y conocimientos necesarios para transformar sus innovaciones en soluciones listas para el mercado y la inversión.”, comentó Alejandra Terán, Gerente General de Ocean’s Oasis.

El Aquapark es un espacio físico que funcionará bajo un modelo de lab-for-rent, ofreciendo alquiler de espacios de laboratorio, tanques y áreas de pilotaje con tarifas subsidiadas para el desarrollo, prueba y escalamiento de proyectos acuícolas innovadores. Además, reservará un área importante para proyectos de investigación pública impulsados por ONGs e instituciones académicas.

“En CRUSA estamos comprometidos a impulsar soluciones tecnológicas que aceleren la sostenibilidad agrícola y marina del país. Nuestro objetivo es crear las condiciones para que más empresas verdes y de economía azul puedan validar sus tecnologías, fortalecer sus modelos de negocio y acceder al financiamiento que hoy resulta limitado”, indicó Byron Salas, director ejecutivo de CRUSA.

La convocatoria para postularse al Programa de Aceleración, está abierta y está dirigida a startups que contribuyan directa o indirectamente a la regeneración de los océanos. Las startups seleccionadas recibirán fondos no reembolsables de hasta $50.000, mentoría personalizada de personas expertas nacionales e internacionales, acceso a laboratorios y oportunidades de conexión con inversionistas y aliados estratégicos.

Pueden participar startups en áreas desde la acuicultura sostenible hasta innovaciones en biotecnología, tecnología ambiental, turismo regenerativo, conservación marina, e incluso