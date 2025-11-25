Lanzan primer programa de aceleración y centro de innovación acuícola de Centroamérica para impulsar la economía azul

Startups innovadoras que contribuyan a la regeneración de los océanos tendrán acceso a mentoría, espacios de innovación y fondos no reembolsables.
Por Revista Summa
La organización costarricense sin fines de lucro Ocean’s Oasis, dedicada a promover la economía azul regenerativa, anunció el lanzamiento de su Programa de Aceleración de Economía Azul y de su Aquapark, el primer Centro de Innovación Acuícola de Centroamérica. Ambas iniciativas buscan fortalecer el ecosistema de innovación oceánica y ofrecer soluciones sostenibles que generen impacto positivo en los océanos y las comunidades costeras.
Las iniciativas son el resultado de una colaboración entre Ocean’s Oasis, CRUSA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (BIOFIN), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Texas Tech University (TTU), que busca fomentar un modelo de desarrollo regenerativo que combine innovación, impacto social y generación de oportunidades en las comunidades costeras.
“Ocean’s Oasis es una organización creada por emprendedores y para emprendedores. Nuestros fundadores han construido múltiples empresas desde cero y saben, por experiencia propia, lo desafiante que es emprender en la economía azul. Por eso desarrollamos dos programas diseñados para ofrecer un apoyo real y pragmático a innovadores. No se trata solo de teoría: acompañamos a los emprendedores para que sus proyectos azules crezcan, se vuelvan escalables e invertibles, brindándoles las herramientas, redes y conocimientos necesarios para transformar sus innovaciones en soluciones listas para el mercado y la inversión.”, comentó Alejandra Terán, Gerente General de Ocean’s Oasis.
El Aquapark es un espacio físico que funcionará bajo un modelo de lab-for-rent, ofreciendo alquiler de espacios de laboratorio, tanques y áreas de pilotaje con tarifas subsidiadas para el desarrollo, prueba y escalamiento de proyectos acuícolas innovadores. Además, reservará un área importante para proyectos de investigación pública impulsados por ONGs e instituciones académicas.
“En CRUSA estamos comprometidos a impulsar soluciones tecnológicas que aceleren la sostenibilidad agrícola y marina del país. Nuestro objetivo es crear las condiciones para que más empresas verdes y de economía azul puedan validar sus tecnologías, fortalecer sus modelos de negocio y acceder al financiamiento que hoy resulta limitado”, indicó Byron Salas, director ejecutivo de CRUSA.
La convocatoria para postularse al Programa de Aceleración, está abierta y está dirigida a startups que contribuyan directa o indirectamente a la regeneración de los océanos. Las startups seleccionadas recibirán fondos no reembolsables de hasta $50.000, mentoría personalizada de personas expertas nacionales e internacionales, acceso a laboratorios y oportunidades de conexión con inversionistas y aliados estratégicos.
Pueden participar startups en áreas desde la acuicultura sostenible hasta innovaciones en biotecnología, tecnología ambiental, turismo regenerativo, conservación marina, e incluso
agricultura que tengan métricas claras para medir su impacto en los océanos. Porque todo lo que sucede en la tierra impacta el mar.
“Desde nuestro trabajo con ministerios, instituciones públicas, municipalidades y comunidades, el IICA garantiza que las soluciones generadas no se queden únicamente en prototipos o pilotos, sino que lleguen efectivamente a los territorios y se transformen en oportunidades reales de desarrollo, empleo verde y diversificación productiva promoviendo el bienestar rural y la seguridad alimentaria en las Américas. El IICA pone además a disposición su red de 34 Oficinas en los países para apoyar la difusión del concurso y maximizar su alcance en Centroamérica.” indicó María Febres, Jefe de Gabinete Adjunto.
A través de estos programas, las organizaciones buscan cerrar la brecha entre ciencia e innovación aplicada, fortalecer el empleo local y brindar capacitación técnica a comunidades costeras, impulsando una economía azul inclusiva y sostenible.
“El lanzamiento del Programa de Aceleración de Economía Azul y el Centro de Innovación Acuícola, Aquapark, marca un hito para Costa Rica y la región. Es un paso decisivo hacia un modelo regenerativo que une prosperidad económica con impacto positivo en los océanos. Desde BIOFIN del PNUD, nos enorgullece sumarnos a esta alianza estratégica que busca cerrar brechas históricas y apostar por soluciones innovadoras para regenerar nuestros mares y garantizar su papel vital en la vida y la economía.” mencionó Sandra Sosa Cárcamo, Representante Residente de PNUD Costa Rica.
El Aquapark y el Programa de Aceleración de Ocean’s Oasis responden a la necesidad de que Costa Rica cuente con un actor especializado capaz de articular el ecosistema de innovación en economía azul y conectarlo con expertos y mercados internacionales. Ambos programas están diseñados para fortalecer startups con alto potencial de regeneración oceánica que integren indicadores financieros, ambientales, sociales y de inclusión claros y medibles, y prepararlas para convertirse en empresas invertibles, escalables y listas para el mercado. Esta alianza multisectorial consolida un modelo que impulsa la economía azul del país y posiciona a Costa Rica como un líder regional de innovación en acuicultura sostenible.
Desde el sector académico, Texas Tech University Costa Rica se ha convertido en un articulador clave para conectar el talento local con ecosistemas internacionales de innovación. “TTU-CR estableció una conexión estratégica entre Ocean’s Oasis y el Innovation Hub del campus principal en Lubbock, que ya aporta su experiencia en innovación y emprendimiento al diseño del nuevo programa de aceleración. La alianza contempla la participación conjunta en bootcamps, hackatones, talleres virtuales y otras actividades formativas, además de explorar oportunidades para que estudiantes de TTU realicen pasantías en Costa Rica. Asimismo, se evaluará el apoyo a proyectos del Innovation Hub que deseen desarrollar pilotos en el Aquapark de Ocean’s Oasis y vincularlos con iniciativas locales en Costa Rica”, comentó Taysha Williams, Gerente General del Innovation Hub de Texas Tech University.
Además, Luciana Mendiola, Gerente de Relaciones Estratégicas de Texas Tech University Costa Rica, destacó la relevancia de esta alianza para el talento joven: “Esta colaboración abre una puerta única para que nuestros estudiantes y futuros profesionales se involucren directamente en proyectos de innovación azul con impacto real. Desde TTU-CR estamos comprometidos en conectar a nuestros estudiantes con experiencias que impulsen su
carrera global, y esta alianza con Ocean’s Oasis y el Innovation Hub fortalece ese puente entre educación, innovación y sostenibilidad.”
Las startups interesadas en aplicar al programa de aceleración o al Aquapark pueden hacerlo a través de www.oceansoasis.org o escribir a [email protected].