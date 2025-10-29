Laboratorios Saval: Cuida la salud de las personas con calidad, acceso y eficiencia

Es una de las 10 compañías farmacéuticas más importantes de Latam.

Por Revista Summa

Por más de 85 años, esta empresa farmacéutica ha consolidado un modelo que combina innovación, acceso a medicamentos y cercanía con los pacientes. Su compromiso se refleja en la formación continua de profesionales de la salud, en programas de apoyo educacional para familias y en políticas de diversidad e inclusión, así como en una mirada sostenible que busca generar impacto positivo en las comunidades donde opera.

La hoja de ruta de Saval contempla seis ejes: crecimiento, internacionalización, nuevos negocios, eficiencia, innovación y reconocimiento. Apuesta por estas prioridades para fortalecer su posición como uno de cinco principales laboratorios de América Central y contribuir a la salud de más pacientes, con medicamentos de calidad, seguros y eficientes que les ayuden a vivir mejor en cada etapa de su vida.

PROYECTOS TRANSFORMADORES

Producción en Costa Rica: En su nueva planta farmacéutica en Cartago está desarrollando más de 50 productos de unidades de negocio como dolor, cardiología, suplementos y respiratorio que serán exportados en toda Centroamérica y Caribe. En este 2025 ha lanzado productos únicos en el mercado como Muxelix Ultra, un antitusivo innovador que además mejora el sistema inmune y previene infecciones.

Hub logístico en Panamá: Le permite optimizar la distribución, reducir tiempos de entrega y fortalecer la disponibilidad de medicamentos en la región.

Educación médica continua: Desde hace más de 20 años, impulsa la formación de profesionales de la salud. Solo en 2024, realizó 64 cursos con más de 17.000 participantes.

Compromiso ambiental: En Costa Rica obtuvo el galardón Bandera Azul Ecológica en la categoría “Cambio Climático” por su gestión sostenible.

Planta de Santiago, Chile. Tiene una extensión de 23.000 m2 y cuenta además con un moderno Centro de Distribución de 15.000 m2 para el desarrollo de las operaciones logísticas. Ambas instalaciones están certificadas por el ISP (2000) en el cumplimiento de las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), recomendadas por la OMS. A ello se suma la certificación la DIGEMID de Perú, entregada en 2016.

Planta de Cartago, Costa Rica. Con 9.000 m2 de extensión, aproximadamente, tiene capacidad para fabricar productos sólidos (comprimidos, cápsulas y otros) y líquidos (jarabes). Cuenta con la certificación GMP.

PLANES A FUTURO

Ampliar la capacidad productiva en la planta de Costa Rica con nuevas líneas de fabricación.

Introducir progresivamente un nuevo packaging con braille y códigos QR para mejorar la accesibilidad de los pacientes.

Profundizar la internacionalización para consolidar su actual presencia en 15 países y expandirse a nuevos mercados en Centroamérica y el Caribe.