La soya sostenible de Estados Unidos fortalece la seguridad alimentaria en el mundo

La soya de Estados Unidos se cultiva con prácticas agrícolas sostenibles que mantienen la productividad en el tiempo, incluso frente al cambio climático, sequías, inundaciones u otros desastres.

Por Revista Summa

En los últimos años, los alimentos sostenibles han cobrado relevancia debido a su impacto positivo tanto en la salud como en el medioambiente. Entre ellos, la soya se destaca por cumplir tres funciones fundamentales: contribuir a la alimentación y nutrición de personas y animales, proteger el planeta e impulsar el progreso, fomentando el desarrollo económico del país.

Desde el punto de vista nutricional, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la soya contiene entre un 35 % y un 40 % de proteína, convirtiéndose en una fuente esencial de nutrientes. Proporciona los nueve aminoácidos esenciales, similares a los de la proteína de origen animal, necesarios para el crecimiento, la reparación de tejidos y el desarrollo muscular. También aporta 18 lípidos, principalmente ácidos grasos insaturados como omega-3 y omega-6, beneficiosos para la salud cardiovascular; además de vitaminas del complejo B (B1, B2, B6, ácido fólico) y minerales como hierro, calcio, fósforo, magnesio, potasio y zinc. Es un alimento apto para el consumo humano y animal.

Según el Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos (USSEC), este grano aporta proteínas completas esenciales para la nutrición. Luis Bustamante, líder de sostenibilidad para Latinoamérica de USSEC, señala: “La soya estadounidense se cultiva con prácticas agrícolas sostenibles que mantienen la productividad en el tiempo, incluso frente a cambios climáticos, sequías, inundaciones u otros desastres. Esto asegura un suministro confiable y constante de alimentos nutritivos, ayudando a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, especialmente en poblaciones vulnerables de la región”.

La industria avícola, por ejemplo, se ha visto directamente beneficiada por el uso de soya sostenible en la alimentación de pollos y gallinas ponedoras, ya que este insumo garantiza un alto contenido proteico y mejora la calidad de los productos que llegan a la mesa de los consumidores. El acceso a una proteína vegetal confiable y con respaldo internacional ha permitido fortalecer la producción de pollo y huevo en el país, dos de los alimentos de mayor consumo en los hogares de la región.

Con respecto a la protección del planeta, “la producción de soya permite avanzar hacia una agricultura eficiente y respetuosa con el medio ambiente: impulsa la biodiversidad, garantiza un uso sostenible de la tierra y del agua, y contribuye a reducir gases de efecto invernadero. Entre sus prácticas también se incluyen la reforestación, la rotación de cultivos y la gestión inteligente de nutrientes”, precisa Grecia Delgado, líder de mercado para El Salvador, Honduras y Nicaragua de USSEC.

El cultivo de la soya sostenible también fortalece la economía local, dinamizando la cadena de valor desde los agricultores hasta los consumidores finales, bajo estándares internacionales de sostenibilidad.

Actualmente, El Salvador se consolida como uno de los países de la región que promueven la adopción de prácticas responsables orientadas a mejorar la calidad nutricional y reducir el impacto ambiental. El país se ha posicionado como un referente estratégico en la lucha contra la desnutrición y en la construcción de cadenas de valor más sostenibles y competitivas.

Cabe destacar que El Salvador cuenta con tres empresas que portan la marca Sustainable U.S. Soy: Saram S.A. de C.V. (Alimentos Mor) y Grupo Campestre, con su marca Avícola Campestre. En la región, el total asciende a 49 compañías.

Para finalizar, la soya sostenible de Estados Unidos marca la diferencia al promover una agricultura que nutre a las personas, respeta la naturaleza y dinamiza las economías locales. Este enfoque integral está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, reafirmando el compromiso con las personas, las comunidades y el medioambiente.