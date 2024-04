La mitad de las empresas latinoamericanas carece de personal calificado en ciberseguridad

Estudio de la compañía de seguridad informática señala que el ritmo de crecimiento del mercado TI está cambiando tan rápidamente, que es un desafío formar a especialistas con las habilidades y conocimientos necesarios para satisfacer la demanda.

Por Revista Summa

Según el estudio de Kaspersky «El perfil del profesional de seguridad de la información en la era moderna», el 48% de las empresas latinoamericanas se enfrenta a un déficit de profesionales calificados en ciberseguridad. La carencia de personal en la materia se centra en los investigadores de seguridad de la información, los especialistas en inteligencia e investigación en seguridad y los analistas de malware.

A medida que aumentan la frecuencia y la complejidad de los ataques y crece la demanda de profesionales de la seguridad de la información en las empresas, disminuye el número de trabajadores que cumplen los requisitos de la empresa en cuanto a competencias y nivel de conocimientos. Estudios realizados por empresas de ciberseguridad y organizaciones internacionales ya han puesto de manifiesto la falta de profesionales de InfoSec. La investigación llevada a cabo por (ISC)2 cybersecurity workforce study reveló que el déficit de mano de obra era de casi 4 millones de trabajadores de InfoSec en 2022.

En este sentido, Kaspersky ha llevado a cabo su propia investigación con el fin de evaluar el estado actual del mercado laboral y analizar las razones exactas de la escasez de competencias en ciberseguridad. Este estudio encuestó a más de 1,000 profesionales de InfoSec de todo el mundo. El estudio reveló que el 48% de las empresas encuestadas en América Latina describen sus equipos de ciberseguridad como «algo» o «significativamente escasos de personal». A nivel global, el promedio es del 41%, siendo las empresas rusas las que reportan la mayor escasez de personal de ciberseguridad (67%), mientras las instituciones norteamericanas las que reportan la más baja.

En general, los encuestados en América Latina afirmaron que los puestos con menos personal especializado son los investigadores de seguridad de la información (36%), especialistas en inteligencia e investigación en seguridad (35%) y analistas de malware (27%).

Los trabajadores del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), de la Evaluación de la Seguridad y de la Seguridad de la Red están ligeramente menos faltos de personal, con un 25% y un 24% respectivamente. Asimismo, la función con el menor número de vacantes en América Latina es la de seguridad en redes (19%).

A nivel mundial, cuando se trata de las necesidades en ciberseguridad de los distintos sectores, el público es el que más profesionales de ciberseguridad demanda y admite que casi la mitad (46%) de los puestos de infoseguridad que necesitan siguen sin cubrirse. Las industrias de las telecomunicaciones y los medios de comunicación carecen de personal suficiente en un 39%, seguidos por el comercio minorista y mayorista y la sanidad, con un 37% de sus puestos por cubrir. Los sectores con menos vacantes en Infosec son el de TI (31%) y el de servicios financieros (27%), aunque, alarmantemente, las cifras aun rondan cerca de un tercio.

«Para reducir la escasez de profesionales calificados en InfoSec, las empresas ofrecen salarios elevados, mejores condiciones de trabajo y bonificaciones. Sin embargo, los resultados de la investigación muestran que estas medidas no siempre son suficientes. El ritmo de crecimiento del mercado TI en algunas regiones en desarrollo está cambiando tan rápidamente, que el mercado laboral no puede conseguir educar y formar a los especialistas adecuados con las habilidades y conocimientos necesarios en unos plazos tan ajustados. Por el contrario, los países con economías desarrolladas y empresas maduras no informan de un déficit tan agudo de profesionales de InfoSec, ya que sus índices están por debajo de la media del mercado», comenta Vladimir Dashchenko, Evangelista de Seguridad, ICS CERT, en Kaspersky.