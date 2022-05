La inclusión digital encabezará la agenda de Fintech Americas Miami 2022

El director regional de TEMENOS para América Latina y el Caribe, Enrique Ramos O’Reilly, moderará «Banking the Unbanked» en Fintech Americas este miércoles 11 de mayo.

Por Revista Summa

Según el Banco Mundial (Informe del Banco Mundial, Global Findex 2017), casi 1.700 millones de personas no están bancarizadas en todo el mundo, o alrededor de una cuarta parte de la población mundial.

Hay una serie de barreras bien conocidas para la inclusión financiera, como las bajas tasas de educación, desarrollo urbano y comercio; pero a estos desafíos existentes, recientemente hemos visto como otros se le adicionan, como es el caso de Covid-19 y sus consecuencias económicas, un conflicto global renovado y la amenaza constante del cambio climático, todo lo cual afecta de manera desproporcionada a los pobres del mundo.

Teniendo en cuenta esta situación actual, en la conferencia Fintech Americas de este año, que tendrá lugar el 10 y 11 de mayo en el Hotel Fontainbleu de Miami, los líderes de la industria del software bancario TEMENOS encabezarán la conversación relevante sobre la inclusión financiera cuando el Director Regional de Latam y el Caribe, Enrique Ramos O’ Reilly, modere una mesa redonda sobre el tema, ‘Bancarizar a los no bancarizados: crear un futuro financieramente inclusivo para miles de millones’.

La mesa redonda tendrá lugar a las 14:20 horas del miércoles 11 de mayo y Enrique Ramos O’Reilly moderará un panel que incluye a Eduardo Ochoa, miembro del directorio del prestamista digital chileno Mento; Christian Balatti, Chief Product Officer de la billetera móvil Personal Pay de Telecom Argentina; y Alejandro Bustillos Meneses, CFO del Banco EcoFuturo de Bolivia, que brindará una visión general de los desafíos que aún enfrenta América Latina en este tema clave de la inclusión.

Como líder de la industria en el desarrollo de tecnología de banca móvil que brinda infraestructura bancaria a las personas más pobres del mundo, TEMENOS ha sido elegido para liderar este debate en busca de soluciones a nuestras crisis actuales que sean ecológicas, resilientes, amigables con el mercado e inclusivas.

«Nuestra ‘estrategia de inclusión financiera’, en la que trabajamos para proporcionar la misma infraestructura tecnológica que utilizan los bancos digitales modernos para empoderar a las pequeñas instituciones financieras en los mercados emergentes, está en el centro de todo lo que hacemos». comenta Enrique Ramos O’Reilly, Director Regional Latam & Caribbean y moderador de esta próxima mesa redonda. “Es por eso que estamos emocionados de compartir el escenario con otros pioneros en América Latina que buscan brindar servicios financieros digitales asequibles y de calidad a los pobres y, a su vez, desbloquear aún más el enorme potencial financiero y empresarial de este gran continente”.

Algo que sin duda estará en la agenda es la reciente colaboración de Temenos con Banco de la Nacia del Perú para crear 2 millones de cuentas bancarias digitales en solo un mes, con 1.8 millones de aquellos que previamente no estaban un banco. Como comenta Ramos O’Reilly, «Nuestro trabajo con Banco de la Nacia del Perú es solo el comienzo de lo que haremos juntos para proporcionar servicios bancarios optimizados y promover la inclusión financiera para toda la población de Perú.

De lo que espero con ansias escuchar el miércoles es cómo nuestros panelistas de Argentina, Bolivia y Chile están abordando este desafío en sus propios países y en la región en general; El desafío de la banca que no se bancan es difícil pero increíblemente emocionante, y creo que puede hacer maravillas, no solo para su inclusión, sino también para estimular el desarrollo económico y tecnológico en todo el continente».

‘Banking the unbanked: Creating a financially inclusive future for billones’ se presentará como parte de ‘Fintech Americas Miami 2022! La cumbre de dos días The Future is Hybrid se realizará el martes 10 y el miércoles 11 de mayo en el hotel Fontainbleu de Miami. Para más información siga este enlace: https://www.fintechamericas.co/may-2022-conference/