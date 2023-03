La importancia de la capacitación empresarial

Tiempo de lectura: 3 Minutos

A pesar de todas las ventajas que trae la ejecución de programas especializados para el personal, no todas las empresas creen necesario estos espacios de aprendizaje.

Por Revista Summa

La capacitación al personal es uno de los beneficios que muchas empresas han implementado para mejorar el desempeño y los resultados de los colaboradores. En estos espacios de aprendizaje, el empleado puede ampliar sus conocimientos y al mismo tiempo cumplir con el trabajo que se les encomienda.

Todas las formas de capacitación que una compañía le brinde a sus trabajadores son herramientas que permiten adquirir conocimientos teóricos y prácticos, mejorando la capacidad de respuesta ante los cambios del entorno y mayor confianza al personal al desarrollar otras actitudes y aptitudes.

Yensi Araya, jefe de capacitación y desarrollo de Grupo Unicomer, aseguró que hoy en día el personal valora mucho la capacitación y la formación que les brinde una empresa.

“Cuando hay más capacitación se da una mejor comunicación con las jefaturas y se genera una apertura en cuanto a cambios de políticas y procedimientos, ya los colaboradores sienten que son tomados en cuenta, que son valorados y que su opinión es importante”, mencionó, Araya.

Unicomer es una compañía multilatina que se ha enfocado en la formación y capacitación de todo el personal desde su primer ingreso y durante el tiempo que permanezcan en la empresa. La compañía cuenta con una plataforma virtual llamada Universidad Unicomer, en donde ofrecen diferentes cursos y capacitaciones que son parte del trabajo y que le aportan al personal conocimiento y oportunidades de crecimiento.

Un caso que demuestra los resultados positivos de la formación para el personal es el de John Pierre Ruiz, administrador de la tienda de Gollo en Siquirres, quién tiene casi 19 años en la empresa y durante todo este tiempo no ha dejado de crecer profesionalmente.

“Yo inicié con Gollo como misceláneo en el año 2005, en ese momento yo me encontraba sin trabajo y el gerente me dio la oportunidad y me hizo ver las opciones de crecimiento que me ofrecía la empresa. En el 2006 ya era vendedor y me gustaba aprender mucho, recibí capacitaciones en gestión administrativa, gestión de personal e inventarios. Al poco tiempo ya empíricamente trabajaba como segundo encargado de la tienda en Batan de Limón, ellos vieron mi potencial y me impulsaron a terminar mi bachillerato, me incluyeron en un programa que se llamaba la “Pluma dorada”, en donde me ayudaban con los viáticos y yo viajaba hasta Alajuela para lograr sacar mi bachillerato, al día de hoy y gracias al impulso que me dieron de seguir estudiando una carrera, soy administrador de empresas con énfasis en gerencia y administrador en Siquirres de tienda Gollo y de Gollo ópticas” indicó, Pierre.

A pesar de todas las ventajas que trae la ejecución de programas especializados para el personal, no todas las empresas creen necesario estos espacios de aprendizaje lo que puede tener consecuencias negativas a largo plazo como pérdida de productividad o el costo de rotación de trabajadores.

“Al no brindarle al personal capacitaciones y formación, se corre el riesgo de la fuga de talento, a la hora de no ver ninguna oportunidad de crecimiento el candidato no considera que la empresa sea un lugar atractivo para trabajar”, señaló, Araya.

La capacitación a colaboradores es una acción de valor que causa atracción y retención de talento. Con el avance de la tecnología es aún más fácil el acceso a una formación a través de cursos online, además, gracias a técnicas de vanguardia como la gamificación, las capacitaciones son cada vez más entretenidas, atractivas y desafiantes para los colaboradores.

Las compañías que invierten en capacitación desarrollan un capital humano poderoso para la compañía que entiende e identifica los verdaderos objetivos de la organización.