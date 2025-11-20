La IA redefine el marketing: las marcas que hablan con algoritmos crecen un 20% más

Más del 70% del esfuerzo digital actual es invisible para las máquinas, según el informe Machine Marketing elaborado por LLYC.

Por Revista Summa

La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en la que deben comunicarse las marcas con los consumidores. Ya no basta con emocionarles, ahora también hay que convencer al algoritmo. El ‘internet del clic’ está desapareciendo. Más del 35% de las búsquedas globales ya son respondidas directamente por una IA, sin que el usuario tenga que visitar ningún sitio web.

En este nuevo contexto, la inteligencia artificial no es solo una herramienta. Se convierte en un actor más en el ecosistema de influencia capaz de determinar qué marcas están, qué narrativas se amplifican y en quién confían los consumidores. El informe Machine Marketing, elaborado por LLYC, dibuja un marco estratégico para que las compañías conviertan la IA en una aliada en la experiencia de compra. Da resultado: las que lo hacen logran un 20% más de conversión.

El informe advierte que más del 70% de la inversión actual en visibilidad digital no es procesada por las inteligencias artificiales. Eso provoca campañas, contenidos y acciones que son invisibles para los algoritmos que median entre las marcas y sus audiencias. Por tanto, el reto ya no es solo llegar a las personas, sino entrenar a las máquinas para que comprendan, citen y recomienden a las marcas de forma correcta y confiable.

“El marketing ya es dual por definición. Las marcas deben aprender a construir confianza tanto en el plano humano -emocionar, inspirar, conectar- como en el algorítmico -aparecer, ser citadas, ser creíbles ante las IA-. El Machine Marketing permite competir en ambos frentes y preparar a las compañías para un futuro donde la conversación con la máquina será el nuevo espacio de reputación y negocio”, asegura Federico Isuani, Partner & Americas Marketing Solutions General Director de LLYC.

Las máquinas ya escuchan, aprenden y deciden. La cuestión no es si debemos hablarles, sino qué estamos diciendo y cómo lo estamos entrenando, concluye el informe.

Las cuatro palancas del Machine Marketing

El modelo de LLYC propone cuatro líneas estratégicas para operar en esta nueva era del marketing dual (humanos + algoritmos):