La IA reconfigura los trabajos: cinco pasos integrarla eficazmente con el equipo humano

Dos tercios de los empleados globales utilizan IA generativa según un informe de McKinsey, no obstante, aún hay retos importantes para que la incorporación en el trabajo diario genere valor.

Por Revista Summa

Es un hecho que la Inteligencia Artificial generativa está cada vez más inmersa en lugares de trabajo, la pregunta es ¿cómo hacer que genere valor y una verdadera transformación en las empresas? La respuesta podría estar en el enfoque de implementación, ya que las organizaciones no pueden solamente poner la tecnología a disposición de los colaboradores, sino que debe existir un enfoque novedoso de gestión del cambio, que movilice a las personas y las invite a la experimentación.

La IA generativa es capaz de realizar tareas cada vez más complejas y de interpretar grandes cantidades de información. Además de eso, debido a su simplicidad, cada vez más personas están aprendiendo y capacitándose sobre cómo usarla y es por esta razón que las empresas deben planificar cómo hacer una introducción de forma estratégica, de manera que la IA pueda ser vista como un aliado invisible e indispensable y no como una amenaza.

La consultora global McKinsey & Company señala en su más reciente artículo que el papel de la fuerza laboral es trascendental en la implementación exitosa de la IA generativa. Se requiere empoderar a los colaboradores para que co-creen procesos y productos en función de objetivos ambiciosos. Estos son cinco pasos que la firma consultora considera fundamentales para redefinir la manera de trabajar con IA generativa y alcanzar retorno sobre la inversión:

Crear indicadores basados en resultados, no en herramientas. Las organizaciones con visión de futuro deberán apuntar a tener humanos y agentes de IA trabajando juntos. Los colaboradores están viendo la IA más como una capacidad que como una herramienta y de esta forma los indicadores deberán ser inspiradores para los equipos que logren crear valor a partir de la IA generativa. Los líderes estarán obligados a profundizar en su propio conocimiento de la IA para avanzar al ritmo con el que la tecnología cambia y la forma de mover a las personas hacia el mismo rumbo. Generar datos y sembrar confianza. La capacidad de la IA para consumir datos no estructurados dentro de las organizaciones, extraer información e identificar patrones ocultos, es sin duda, un gran valor agregado. Para esto es importante que se prioricen el acceso a datos y que la IA pueda ser entrenada para ofrecer respuestas confiables y de alta calidad, y en esa medida, los usuarios estarán mucho más dispuestos a incorporarla en sus flujos de trabajo. Esto a su vez requiere políticas, pautas de cumplimiento y supervisión de datos sensibles. Re imaginar los flujos de trabajo. La IA generativa es una capacidad que proporciona nuevas formas de pensar, trabajar y crear y su implementación requiere formación adecuada para que los colaboradores puedan tener mayores habilidades y pasar de que sea un pasatiempo a un hábito. Una investigación de McKinsey reveló que casi la mitad de los empleados e EE. UU. usarían herramientas de IA generativa con mayor frecuencia si recibieran capacitación o si estuvieran integradas en sus flujos de trabajo diarios. Repensar las estructuras organizativas. A medida que la IA se integre a los flujos de trabajo, las organizaciones deberán decidir cómo se van a reestructurar las diferentes áreas de la empresa. Algunas áreas estarán altamente automatizadas, mientras que otras deberán tener equipos humanos con habilidades de IA que los haga más productivos y con capacidad de resolver problemas más rápidamente. Sacar a los humanos completamente de los roles de cara al cliente no sería el ideal, ya que se requiere de personas que mejoren la experiencia y fortalezcan la marca. Convertir a las personas en agentes de cambio. Toda la reconfiguración tendrá éxito siempre que los líderes incorporen en el proceso a toda la fuerza laboral. En estos procesos de cambio se suele incluir solamente al 2% de los colaboradores. Las empresas que involucran al menos al 7% de la población en estas iniciativas duplican sus posibilidades de generar retornos positivos para los accionistas. Las empresas de mayor desempeño involucran casi al 30% de sus empleados.

Más importante que la propia transformación tecnológica, es que los colaboradores puedan apropiarse y ser embajadores de la IA generativa. Las personas más entusiastas de la IA son las que están en el rango de 35 a 44 años, que reportan altos niveles de experiencia (62%) en comparación con la generación Z de 18 a 24 años (50%) o los mayores de 65 años (22%).

Para McKinsey, el proceso de reconfiguración de los trabajos por la llegada de la IA, como todo proceso de cambio, no será de la noche a la mañana. Eso sí, debe ser planificado desde ahora, para que en el futuro el equipo humano pueda alcanzar resultados extraordinarios.