La caída del dólar ha beneficiado a América Latina, según el FMI

La inflación es uno de los aspectos donde más ha beneficiado la depreciación del dólar.

Por EFE

El economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, explicó este martes que la caída del dólar ha beneficiado a la mayoría de las demás monedas, en particular en América Latina.

“El dólar se debilitó significativamente, alrededor de un 10-12 % frente a la mayoría de las demás monedas, quizá con la excepción del yuan chino. Esa relajación del debilitamiento del dólar es algo que ayuda a las condiciones financieras en muchas economías de mercados emergentes, especialmente en los países que tienen deuda denominada en dólares”, indicó Gourinchas.

“Muchos bienes se facturan en dólares y, al ser más débil el precio del dólar, los precios de importación no suben tanto en algunos de estos países. Esto ha contribuido a cierta resiliencia en las economías de mercados emergentes”, aseguró el economista.

Según dijo, estas economías emergentes, especialmente en América Latina, “se han mostrado más cómodas dejando que las monedas se ajusten cuando es necesario”, lo cual les ha permitido enfocarse en instrumentos para trabajar contra su inflación internamente.

Gourinchas añadió que muchos países están enfrentando condiciones distintas en el entorno monetario.

Por un lado, están las naciones que tienen muchas presiones inflacionarias y no han alcanzado los objetivos que se marcaron respecto a la inflación y por otro, están las que sí lo han logrado.

“Vemos mucha diferenciación en las posturas de política monetaria, lo que es muy apropiado, junto con la dependencia de dejar que el tipo de cambio se ajuste para reflejar estas diferencias en la política monetaria”, concluyó Gourinchas.