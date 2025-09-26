Kio Data Centers invertirá más de US$20 millones en un nuevo centro de datos en Guatemala

GTM2, el nuevo centro de datos de KIO en Guatemala, cuadruplicará la capacidad instalada de la compañía y consolidará al país como un hub digital estratégico para Centroamérica.

Por Revista Summa

KIO Data Centers, empresa líder en infraestructura digital en América Latina, anunció el inicio de construcción de su nuevo centro de datos GTM2, ubicado en la Ciudad de Guatemala.

Este proyecto representa un hito para la región, con una inversión superior a los 20 millones de dólares que permitirá cuadruplicar la capacidad instalada de KIO en el país en los próximos cinco años, consolidando a Guatemala como un punto estratégico para el ecosistema digital de Centroamérica.

El evento de arranque de obra contó con la presencia de Octavio Camarena, CEO de KIO Data Centers, quien dio el banderazo oficial a la construcción de la nueva instalación, diseñada bajo los más altos estándares internacionales de disponibilidad, seguridad y resiliencia, lo que lo colocará a este nuevo Centro de Datos en la categoría más avanzada de redundancia y continuidad operativa.

“Con GTM2 reafirmamos nuestro compromiso de seguir invirtiendo en la región, impulsando la transformación digital y atrayendo inversión tecnológica a Centroamérica. Este proyecto es parte de nuestra estrategia de expansión para acompañar el crecimiento de nuestros clientes en la nube, inteligencia artificial y servicios digitales críticos”, afirmó Octavio Camarena.

El Ecosistema de KIO Data Centers, que integra centros de datos carrier-neutral e hiperconectados, permitirá a los clientes en Guatemala acceder a una red regional de interconexión con México, Panamá, Colombia y República Dominicana, facilitando la conectividad directa con los principales proveedores de nube y carriers globales. Con esta infraestructura, las empresas podrán escalar operaciones, garantizar baja latencia y fortalecer su competitividad en un mundo digital en constante evolución.

Además, GTM2 será construido bajo los más altos estándares de sostenibilidad, reforzando la visión de KIO de desarrollar centros de datos eficientes y responsables con el medio ambiente, en línea con las mejores prácticas internacionales

Con este anuncio, KIO Data Centers consolida su posición como líder en infraestructura digital en América Latina, reafirmando su compromiso de impulsar el crecimiento económico de la región.