Jóvenes costarricenses desarrollan sprout: un invernadero espacial robótico y clasifican al mundial

El proyecto pretende que Costa Rica tenga un papel importante en la carrera espacial a través de la generación de alimento.

Por Revista Summa

¿Amigos que se conocen en competencias de robótica? Increíble, pero cierto. Eso son Alanna Music, Emma Music y Joel Chen, ticos de 17, 15 y 18 años respectivamente, que se conocieron en World Robot Olympiad (WRO) y la First Lego League. Ellos conforman el equipo Sprout, una “Sele” que representará a Costa Rica en el mundial WRO 2025, que se celebrará en Singapur en noviembre. A pesar de su corta edad, estos jóvenes ya tienen experiencia en este tipo de certámenes, inclusive, dos de ellos quedaron en 5to lugar en dicho concurso hace unos años.

Su proyecto, Sprout, es un invernadero espacial robótico diseñado para cultivar alimentos fuera de la atmosfera terrestre. La iniciativa combina robótica avanzada, inteligencia artificial y biotecnología agrícola, con el objetivo de encontrar soluciones sostenibles para la alimentación de astronautas en misiones espaciales de larga duración. El proyecto obtuvo el 1er lugar a nivel nacional y es el seleccionado para ir al país asiático a dejar al país en alto.

“Desde muy corta edad, los tres tienen una pasión compartida: la robótica, la inteligencia artificial y el espacio. Ellos querían crear algo que no solo fuera innovador, sino que también fuese útil para la humanidad y que capturase las fortalezas de Costa Rica. Sprout representa esa visión: una tecnología que puede ayudar a que la vida humana florezca más allá de la Tierra”, explicó Christopher Music, entrenador del equipo.

Sprout es un proyecto único creado con ingenio tico. Aprovecha ese gran conocimiento que tiene el país en la agricultura y lo combina con tecnología avanzada para entregar una solución innovadora. Tiene mecanismos que crean gravedad artificial utilizando la fuerza centrífuga y que reorientan a las plantas de manera automática para que estas crezcan como lo hacen en la Tierra. La cúpula que protege las plantas se vuelve transparente u opaca, según se necesite, protegiendo las plantas de la luz dañina. También posee sensores y cámaras que vigilan constantemente el estado de las plantas y que toman decisiones usando inteligencia artificial. Todo esto se monitorea y controla con un panel táctil inalámbrico.

Los jóvenes desarrollan el proyecto bajo la guía de su entrenador, Christopher Music, quien entrenó al equipo costarricense que quedó en 2do lugar hace unos años, por lo que tiene una amplia experiencia en el tema.

El Mundial de Robótica está a la vuelta de la esquina y necesitan apoyo

El mundial de robótica WRO se realizará el próximo mes de noviembre y participarán más de 90 países, siendo uno de los eventos más importantes del mundo en educación STEM, innovación y robótica juvenil.

El equipo actualmente busca apoyo económico y alianzas estratégicas para financiar su participación, que incluye: costos de viaje, uniformes, hospedaje y transporte del prototipo hasta Singapur.

Todo apoyo es bienvenido, desde donaciones económicas, hasta alianzas con empresas tecnológicas, agrícolas y/o educativas.