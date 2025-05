Invertir en bienestar retiene talento y ahorra millones: el secreto detrás de las empresas con menos rotación

Las empresas con programas de bienestar estructurados reportan hasta un 35% menos rotación.

Por Revista Summa

En un mercado laboral donde el talento calificado es cada vez más difícil de conseguir y fidelizar, las empresas que invierten en bienestar están ganando ventaja. Ya no se trata solo de ofrecer un salario competitivo: las personas trabajadoras hoy buscan salud, balance y entornos donde se sientan valoradas.

De acuerdo con datos de Deloitte, el 60% de los trabajadores cambiaría de empleo si otra empresa le ofreciera un mayor compromiso con su bienestar integral*. Por su parte, Gallup estima que el costo de reemplazar a un colaborador puede oscilar entre el 30% y el 150% de su salario anual, debido a los procesos de reclutamiento, capacitación, pérdida de productividad y sobrecarga de equipos*.

“Muchas veces las empresas creen que el problema está en contratar mal, cuando en realidad el problema es no tener un entorno donde la gente quiera quedarse. La rotación constante no solo desgasta emocionalmente a los equipos, sino que genera pérdidas millonarias año tras año”, afirma Allan Castro, director ejecutivo de ADN CARE.

¿Qué están haciendo diferente las empresas que más retienen colaboradores?

Empresas del sector tecnológico, financiero y farmacéutico, nacionales y multinacionales, han sido pioneras en integrar programas estructurados de bienestar dentro de su estrategia organizacional. Los resultados logrados han sido importantes: reducciones de hasta un 35% en la rotación de personal, mejoras en el clima laboral de entre 25% y 40%, y una productividad hasta un 21% superior, según datos recopilados por ADN Care a partir de los resultados obtenidos en empresas donde ha implementado programas de bienestar corporativo.

ADN Care ha desarrollado un modelo propio basado en datos y evidencia: el sello WellWisher, una certificación que reconoce a las empresas que realmente se comprometen con el bienestar de su talento. “No se trata de dar beneficios dispersos, sino de construir una cultura donde el bienestar sea parte de la identidad corporativa. Las empresas que lo hacen logran retener a su gente incluso en tiempos de alta competencia laboral”, señala Castro.

La rotación cuesta más de lo que se cree

Una alta rotación no solo afecta la moral del equipo, también impacta directamente en los resultados. Empresas medianas y grandes pueden perder cientos de miles de dólares al año por colaboradores que no logran adaptarse o se van por falta de motivación. El desgaste emocional, el tiempo de formación y la pérdida de eficiencia no siempre se miden, pero pesan. Los sectores donde hay mayor renuncias o despidos y nuevas contrataciones son ventas y atención al cliente, seguridad privada y vigilancia, call centers, comercio, turismo y manufactura.

“El bienestar es rentable. No se trata de preguntarse si podemos invertir en él, sino de cuánto dinero estamos perdiendo por no hacerlo. Con nuestros programas, las organizaciones dejan de apagar incendios y empiezan a construir ambientes donde la gente quiere quedarse, rendir más y crecer junto a la empresa”, concluye Castro.