Inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe aumentó 7,1% en 2024

Para incrementar estos flujos hacia la región, y su impacto positivo en las economías receptoras, es necesario que la IED sea considerada una herramienta estratégica de las políticas de desarrollo productivo de los países, remarca la CEPAL en informe anual lanzado hoy.

Por Revista Summa

En 2024 las entradas de inversión extranjera directa (IED) en América Latina y el Caribe alcanzaron un total de 188.962 millones de dólares, un 7,1% más que en 2023*, informó hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esta cifra representó, en promedio, el 13,7% de la formación bruta de capital fijo de la región, y el 2,8% del PIB en 2024, valores inferiores a los registrados en la década de 2010, cuando su participación alcanzó el 16,8% y el 3,3%, respectivamente, señala el informe anual La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2025 divulgado en conferencia de prensa en Santiago de Chile.



Según el análisis de los componentes de la IED, el crecimiento de 2024 fue impulsado por las empresas transnacionales que ya operaban en la región, principalmente por aumentos en la reinversión de utilidades, mientras que los aportes de capital continúan estancados, lo que refleja el bajo interés de nuevas empresas por localizarse en la región, alerta la CEPAL. Los anuncios de proyectos, por su lado, subieron por el gran impulso de las inversiones en hidrocarburos y han perdido participación las energías renovables y sectores de mayor intensidad tecnológica, apuntó el organismo regional de las Naciones Unidas.

El alza de las entradas en Brasil (13,8%) y México (47,9%), que ocuparon el primer y segundo lugar como receptores de IED, con el 38% y 24% del total, respectivamente, fue determinante para el resultado regional. En tercer, cuarto y quinto lugar se ubicaron Colombia, Chile y Argentina, respectivamente; sin embargo, en los tres casos, las entradas de IED fueron inferiores a las de 2023.



En 2024, se registró un aumento de los ingresos de IED en manufacturas y una reducción en el sector de servicios, quedando la participación de la IED en ambos sectores con un peso similar, del 43,6% y 40,4%, respectivamente. Los recursos naturales fueron el sector con menor participación (16% del total regional).



Estados Unidos consolidó su posición como el mayor inversionista en América Latina y el Caribe, responsable de un 38% del valor invertido en 2024. La participación de la Unión Europea —excluyendo a Luxemburgo y Países Bajos— cayó hasta el 15% del total regional en 2024, la cifra más baja desde 2012. Las inversiones procedentes de América Latina y el Caribe representaron el 12% de las entradas de IED, convirtiéndose en el tercer origen. Por su parte, la IED china representó solo el 2% de las entradas totales en 2024. Cabe considerar, dice la CEPAL, que solo una pequeña proporción de las entradas de IED provenientes de China son consignadas en las estadísticas de la balanza de pagos, ya que un número significativo de las inversiones chinas ingresan a través de terceros países, otra gran parte ha sido en forma de compras de activos que ya eran propiedad de empresas extranjeras o en modalidades que no constituyen IED (por ejemplo, como concesiones o contratos de construcción).



“En la CEPAL creemos que América Latina y el Caribe debe aprovechar la inversión extranjera directa para alcanzar un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible. Para lograr esto será clave utilizar la IED como una herramienta estratégica dentro de las políticas de desarrollo productivo. Justamente en el informe incluimos una serie de lineamientos que pueden ayudar a mejorar las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP) de los países y sus territorios en materia de políticas orientadas a la atracción de inversiones y la generación de un impacto positivo en el desarrollo productivo”, subrayó José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.



Con respecto al comportamiento de las empresas transnacionales latinoamericanas (conocidas como translatinas), el informe muestra que las salidas de IED desde la región aumentaron un 47% en 2024, alcanzando un total de 53.033 millones de dólares. Brasil fue el mayor inversionista en el exterior (46% del total), a pesar de experimentar un ligero descenso de las salidas de IED (-3%), mientras que las inversiones procedentes de México mostraron el mayor crecimiento.



El segundo capítulo de la publicación se enfoca en la IED del sector de minería, con foco en el segmento de minerales críticos para la transición energética. Según la CEPAL, la región mantiene una posición mundial destacada en materia de reservas, producción y exportaciones de minerales críticos, en particular de cobre y litio, lo que ofrece una oportunidad inédita para atraer nueva IED y, simultáneamente, implementar políticas de desarrollo productivo.



El capítulo describe cómo América Latina y el Caribe constituye una región protagónica en el mercado global de minerales críticos. Entre 2005 y 2024 se registraron 1.152 anuncios de proyectos de inversión extranjera directa en los sectores de minerales y metales en la región, por un monto total de 230.065 millones de dólares. El 84% del valor total de estos anuncios se concentró en cuatro países: Chile, Perú, Brasil y Argentina, mientras que el 24% del número total de proyectos correspondió a minerales críticos (42% del monto anunciado). Los anuncios de IED en minerales críticos en el período 2005 a 2024 provinieron principalmente de Canadá y Reino Unido (ambos con un 20%), seguidos por China (14%) y Australia (11%).



Sin embargo, la CEPAL plantea que, en materia de producción y atracción de IED, América Latina y el Caribe no ha logrado seguir el ritmo de otras regiones, a excepción del litio, y que este protagonismo no trajo aparejado una mayor diversificación de la canasta exportadora. Según datos de comercio correspondientes al período 2019-2023 expuestos en el documento, el 62% de las exportaciones de minerales críticos de la región correspondió a productos sin procesamiento o con un procesamiento de refinación básico.



La escasa diversificación productiva relacionada con la minería en América latina y el Caribe revela que, en general, los países de la región no han logrado articular sus instrumentos de atracción de IED con sus políticas de desarrollo productivo. De esta manera, a pesar de contar con importantes capacidades productivas en la minería en general, y en los minerales críticos en particular, la región aún no ha logrado traducir todo ese potencial en mayor valor agregado y eslabonamientos productivos relacionados con los minerales críticos. Según la CEPAL, esta debilidad puede resolverse, entre otros aspectos, desarrollando y/o fortaleciendo las referidas capacidades TOPP en el ámbito de la gestión minera y de las políticas de desarrollo productivo relacionadas con la actividad.



Finalmente, en el tercer capítulo, titulado “IED y transformación digital: tendencias, desafíos y oportunidades para América Latina y el Caribe”, la CEPAL advierte que, si bien se han registrado avances en materia de digitalización en América Latina y el Caribe, persisten importantes brechas en lo referente a adopción tecnológica y condiciones de entorno, que contribuyen a que la participación de la región en los flujos globales de IED vinculados a la transformación digital sea limitada (7% del monto total mundial). México y Brasil son el destino del 32% y el 29%, respectivamente, del monto asociado a los anuncios de proyectos acumulados entre 2005 y 2024; al sumar a Argentina, Chile y Colombia, el grupo de países concentra más del 80% del total en la región.



Desde el punto de vista sectorial, el mayor monto de anuncios de inversión ha estado en comunicaciones, que no solo provee conectividad, sino que también cumple un papel central en el soporte de infraestructuras críticas para la inteligencia artificial, como los centros de datos y las redes de alta velocidad, mientras que el sector de software y servicios de tecnologías de la información, con montos de anuncios menores, concentra el 52% del número total de anuncios de proyectos y representa una importante fuente de empleo de calidad.



En este contexto, la CEPAL analizó las similitudes y diferencias en las estrategias y capacidades institucionales para la promoción, atracción y facilitación de la IED en sectores clave para la transformación digital, su articulación con otras políticas y sus mecanismos de gobernanza, proponiendo 10 lineamientos que pueden aportar al fortalecimiento de las políticas de atracción de IED para la transformación digital. Alinear las estrategias de promoción de inversiones con las políticas digitales y de desarrollo productivo es clave para mejorar la coherencia y la efectividad de las intervenciones, concluye la Comisión.