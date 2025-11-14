Inteligencia artificial llega para facilitar procesos y cumplimiento fiscal a pymes en Costa Rica

Herramientas de última generación, presentadas en evento AlegraIA, ayudan a miles de negocios a adaptarse al nuevo sistema TRIBU-CR y a la versión 4.4 de la factura electrónica.

Por Revista Summa

La inteligencia artificial (IA) se consolida como un aliado estratégico para las pequeñas y medianas empresas (pymes) costarricenses, en una coyuntura de cambios fiscales y mayor digitalización. Esta tecnología está ayudando a miles de negocios a adaptarse con agilidad al nuevo sistema TRIBU-CR y a la versión 4.4 de la factura electrónica, vigentes desde septiembre de 2025, automatizando procesos clave y reduciendo errores humanos en la gestión tributaria.

La transición al nuevo sistema integrado de gestión tributaria implementado por la Dirección General de Tributación (DGT) representa uno de los retos más importantes de los últimos años para el sector empresarial. Según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), las pymes representan el 97,4% del tejido empresarial costarricense, lo que refuerza la importancia de contar con herramientas tecnológicas que les permitan adaptarse de forma ágil y cumplir con la nueva factura electrónica 4.4

Este fue uno de los temas principales en el evento AlegraIA, donde empresarios y profesionales en contabilidad costarricenses participaron de capacitaciones, demostraciones en vivo y espacios de networking.

“Hoy más que nunca, las pymes y los profesionales en contabilidad necesitan agilidad y apoyo tecnológico para crecer, y nuestra misión es impulsarlas con innovación. La inteligencia artificial es una herramienta clave para transformar la forma en que las pymes y contadores gestionan sus negocios: la tecnología automatiza tareas y optimiza procesos, lo cual le permite al talento humano enfocarse en la toma de decisiones”, destacó Jorge Soto, cofundador y CEO de la compañía tecnológica Alegra.

Nuevas funcionalidades avanzadas con inteligencia artificial integrada

Plataformas de software contable y de facturación electrónica en la nube, como Alegra, ponen al alcance de las pequeñas y medianas empresas herramientas de última generación como el Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) —conversión de imágenes en texto digital editable—, facturación con comandos de voz, registro de facturas desde WhatsApp, automatización de la conciliación bancaria (el proceso contable de comparar los registros financieros internos de la empresa con los movimientos bancarios para asegurar que coincidan), acceso a inventarios y gestión de mercadería desde cualquier dispositivo, así como análisis de datos en tiempo real.

Según estudios internos y seguimiento a usuarios que migraron de procesos manuales a la automatización, Alegra puede reducir, hasta en un 90%, las tareas contables y administrativas repetitivas. La plataforma recomienda y agiliza las operaciones rutinarias para potenciar el rol estratégico de las personas emprendedoras y profesionales en contabilidad, quienes se mantienen siempre en control de las decisiones estratégicas y fiscales.

“La inteligencia artificial no reemplaza la labor del profesional en contabilidad, sino que viene a fortalecerla. Al automatizar tareas repetitivas y reducir el margen de error, la IA permite que nos concentremos en lo verdaderamente estratégico: analizar información, anticipar riesgos e impulsar el crecimiento de las empresas. Es una herramienta que eleva la calidad del servicio profesional y mejora significativamente la toma de decisiones”, afirmó Kevin Chavarría, expresidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.

El uso de la IA también simplifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al automatizar todos los procesos fiscales y administrativos exigidos por TRIBU-CR. Alegra está diseñada para ajustarse de manera inmediata a los parámetros técnicos exigidos por la DGT, lo cual garantiza compatibilidad total con la factura electrónica 4.4 y con el sistema tributario, sin necesidad de intervenciones manuales.

Estas funcionalidades además contribuyen a la transparencia y formalización empresarial. Al eliminar el margen de error en la emisión de comprobantes y ofrecer trazabilidad total de las transacciones, las empresas fortalecen su relación con proveedores, clientes y autoridades tributarias.

A la fecha, más de 72 mil pymes se han registrado en la plataforma de Alegra.com en Costa Rica, la mayoría liderada por mujeres (un 64,5%) y personas menores de 35 años (36%). Para Costa Rica, desde el inicio de la facturación electrónica 4.4 en septiembre de 2025, se han emitido más de 164,000 comprobantes bajo dicho estándar, conforme datos proporcionados por el sistema y publicaciones oficiales.

La tienda costarricense Riumbao Store es uno de los cientos de emprendimientos que han migrado su operación a la nube con AlegraIA. Su fundadora, Carolina Riumbao, destaca la mayor disponibilidad de tiempo para la atención de clientes como el principal beneficio de la transición.

Costa Rica se ha consolidado como un referente regional en transformación digital y cumplimiento fiscal, impulsado por el liderazgo de la DGT y el MEIC en la adopción de sistemas más eficientes. Por ello, Alegra ha elegido al país como piloto para probar y perfeccionar sus herramientas de inteligencia artificial, fortaleciendo la madurez tecnológica del ecosistema empresarial costarricense.