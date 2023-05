Inteligencia artificial llega al mundo de los Recursos Humanos

Experto explica cómo la Inteligencia artificial puede transformar la forma de trabajar.

Por Revista Summa

La automatización y la Inteligencia Artificial (IA) están transformando la forma de trabajo en las diferentes industrias, impactando directamente la gestión de los recursos humanos.

Las empresas están cada vez más obligadas a adaptarse a esta nueva realidad, aprender y a aprovechar al máximo las herramientas que la IA ofrece para mejorar la eficiencia, la productividad y la satisfacción de los empleados.

En su libro «De la Máquina al talento: Cómo la IA está transformando la gestión de los Recursos Humanos», el experto en esta área, Luis Diego Loaiciga, destaca cómo el uso de la tecnología se ha vuelto imprescindible para el desarrollo de los negocios, incluyendo la gestión de Talento Humano. Además, subraya que cada vez es más necesario que los líderes empresariales dejen de resistirse a esta realidad y comiencen a hacer un buen uso de ella en sus procesos.

“El uso de herramientas de IA permite a los gerentes de recursos humanos estar ocupados en tareas más estratégicas. Uno de los mayores beneficios en la gestión de capital humano es la capacidad de analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones. Los algoritmos pueden analizar currículos, pruebas de habilidades y entrevistas para identificar candidatos más adecuados. También, permite la capacitación y desarrollo de colaboradores, al identificar brechas en las habilidades y desarrollar planes de formación personalizados”, expresó Loaiciga.

Un estudio reciente de Gartner predice que para 2025, el 50% de las tareas laborales serán automatizadas. Esto significa que las empresas tendrán que adaptarse a un nuevo escenario laboral, en el que los descriptores de puestos y las habilidades requeridas serán diferentes a los actuales.

En el contexto anterior, la Inteligencia Artificial en la gestión del capital humano se convierte en un tema crucial, pues ofrece nuevas oportunidades para hacer las cosas mejor y más eficientemente. Además, ayuda en la identificación de talentos, análisis de datos, evaluación del rendimientos y toma de decisiones.

Sin embargo, el uso de la IA en la gestión del capital humano no está exento de desafíos. Uno de los principales retos es garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los empleados, asegurándose que los algoritmos de IA no estén sesgados, ya que podría resultar discriminación no intencional.

“Otro de las preocupaciones del uso de la tecnología es sobre la pérdida de empleo a causa de la automatización y eliminación de trabajos repetitivos. Es importante destacar que, el uso de IA no sustituye completamente la intervención humana, más bien debe verse y utilizarse como herramienta complementaria para mejorar la calidad y precisión de la toma de decisiones”, recalcó el escritor.

En cuanto a la relación costo-beneficio de la implementación de la IA en el proceso de reclutamiento y selección de personal, es importante destacar que, si bien puede requerir una inversión inicial significativa en tecnología y capacitación, a largo plazo representa un ahorro considerable en términos de tiempo y costos asociados con los procesos de contratación.

Los chatbots y asistentes virtuales, la automatización de procesos robóticos (RPA), el software de gestión del tiempo y asistencia, los Sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) y el análisis de sentimiento y reconocimiento de emociones, son algunas de las herramientas de IA que actualmente están revolucionando la gestión del talento humano.

Para profundizar en este tema, el experto Luis Diego Loaiciga ofrece su libro «De la Máquina al Talento: Cómo la IA está transformando la gestión de los Recursos Humanos«, disponible en Amazon. En este libro, podrá conocer más acerca de la historia de la IA, sus beneficios, desafíos, herramientas, consideraciones éticas y legales en la gestión del capital humano.