Inteligencia artificial impulsa nuevas modalidades de estafa financiera

Banco Popular refuerza recomendaciones para protegerse ante nuevas formas de estafa digital.

Por Revista Summa

El avance de la inteligencia artificial (IA) está generando importantes beneficios en múltiples sectores, incluida la banca; sin embargo, también ha sido aprovechado por redes delictivas para perfeccionar intentos de estafa financiera. Ante este contexto, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal hace un llamado preventivo a la ciudadanía y al sector empresarial a reforzar hábitos de seguridad, utilizar los mecanismos de protección disponibles y mantenerse informados, como la mejor forma de resguardar su tranquilidad y bienestar financiero.

De acuerdo con especialistas del Banco Popular, en la actualidad se han identificado intentos de fraude que utilizan audios clonados, correos electrónicos altamente personalizados, mensajes falsos en aplicaciones de mensajería, robo de dispositivos con credenciales almacenadas e incluso videollamadas manipuladas con tecnología deepfake. Estas prácticas buscan aparentar legitimidad para inducir a error a las personas, por lo que la prevención y la verificación siguen siendo fundamentales.

“La inteligencia artificial no es un riesgo por sí misma; el verdadero desafío está en reconocer cómo puede ser utilizada de forma indebida. Por eso, la información, la verificación y el uso de los mecanismos de seguridad del Banco siguen siendo la mejor defensa”, señaló Raúl Lacayo, jefe de Seguridad Bancaria del Banco Popular.

Uno de los principales cambios detectados es que las estafas actuales ya no se presentan de forma evidente, sino a través de comunicaciones bien estructuradas, con lenguaje formal, tono urgente y apariencia legítima, diseñadas para generar presión emocional y provocar decisiones apresuradas.

En el ámbito empresarial, se han identificado intentos que simulan instrucciones de supuestos ejecutivos para realizar transferencias urgentes; mientras que, a nivel personal, aumentan los mensajes que aparentan provenir de entidades financieras o de contactos cercanos.

Recomendaciones clave

Como parte de su compromiso con la seguridad y la cercanía con las personas usuarias, el Banco Popular comparte las siguientes recomendaciones preventivas:

· Desconfiar de mensajes que soliciten acciones urgentes o información confidencial.

· Verificar siempre la identidad del remitente mediante un segundo canal oficial.

· No compartir datos personales, contraseñas ni códigos de verificación.

· Confirmar cualquier instrucción de pago o transferencia antes de ejecutarla.

· Mantenerse informado sobre nuevas modalidades de fraude digital.

· Utilizar los mecanismos de protección que ofrece el Banco, como firma digital, biometría y otras herramientas de seguridad disponibles.

Educación y acompañamiento

Como banco de vocación social, el Banco Popular reafirma su compromiso con la educación financiera y digital, promoviendo el uso responsable de la tecnología y el fortalecimiento de una cultura de prevención que permita a las personas desenvolverse con confianza en entornos cada vez más digitales.

“La inclusión financiera también implica acompañar a las personas con información clara y herramientas que les permitan operar con seguridad y tranquilidad”, agregó Lacayo.

El Banco Popular continuará impulsando acciones de información y acompañamiento para que la ciudadanía y los sectores productivos enfrenten los retos del 2026 con mayor conocimiento, confianza y respaldo, manteniendo altos estándares de seguridad para proteger las cuentas y los ahorros, y permitiendo disfrutar de los beneficios de la banca digital con una experiencia segura y confiable.