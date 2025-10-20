Innovate 4 Nature lanza su primer centro regional en América Latina en colaboración con FUNDES

El centro impulsará a las startups o emprendimientos en etapa temprana que trabajan en favor de la naturaleza y abordan los retos climáticos y de biodiversidad propios de la región.

Por Revista Summa

Innovate 4 Nature (I4N), una fundación suiza que impulsa la innovación positiva para la naturaleza globalmente al acelerar soluciones que regeneran los ecosistemas y transforman la forma en que los negocios se relacionan con el medio ambiente, ha anunciado la puesta en marcha de su primer centro regional en América Latina, en colaboración con FUNDES, una organización regional líder, con cuatro décadas de experiencia en el apoyo al crecimiento empresarial sostenible.

El Hub se lanzó oficialmente en las oficinas corporativas de FUNDES, en Heredia, Costa Rica, con la participación de emprendedores, líderes empresariales, inversionistas, ONG y expertos en sostenibilidad.

Barbara Dubach, Fundadora y Directora Ejecutiva de Innovate 4 Nature (I4N) explica que “la urgencia de la crisis ambiental exige soluciones impulsadas a nivel local. Con FUNDES como socio, América Latina no solo dará a conocer y acelerará la creación de empresas emergentes innovadoras, sino que también creará las conexiones que les permitirán expandirse por todas las regiones y a nivel mundial, acercándonos a nuestra meta de acelerar más de 100 soluciones nature-positive para 2030”.

Mauricio Ramírez, Director General de FUNDES comenta que “durante cuatro décadas, FUNDES ha trabajado para empoderar a las pequeñas y medianas empresas de América Latina como agentes de cambio. Acoger el primer centro regional de I4N nos permite canalizar esta experiencia hacia la aceleración de la innovación que beneficia directamente a la naturaleza y a las comunidades, integrando nuestro enfoque de desarrollo empresarial y sostenibilidad ambiental, para garantizar que estas soluciones sean viables comercialmente, escalables y capaces de integrarse en cadenas de valor regionales”.

El nuevo centro servirá como plataforma regional para identificar, apoyar y ampliar las empresas emergentes en fase inicial que generan beneficios para la naturaleza y que responden a los urgentes retos ambientales de América Latina. Representa un paso clave en la misión de I4N de acelerar más de 100 soluciones de alta calidad que respetan la naturaleza (NpS) para 2030, fomentando la colaboración con socios locales e internacionales.

Los centros regionales de I4N están diseñados para fortalecer los ecosistemas locales, conectando a innovadores con inversionistas, empresas y grupos de interés. Al establecer su primer centro en América Latina, I4N pretende liberar el enorme potencial de la región para la innovación positiva para la naturaleza y permitir que los emprendedores se conviertan en líderes globales en la transformación regenerativa.

Además, la visión es llevar esta iniciativa a diferentes países de la región y que para el 2026, estos alimentarán el Premio Global I4N anual, garantizando una sólida representación regional y un impacto local, a la vez que difundirán soluciones escalables para una audiencia global.

I4N busca activamente socios estratégicos y co-inversores para apoyar el desarrollo del Hub para Latinoamérica. Los socios tendrán acceso a una cartera seleccionada de innovaciones, un sólido posicionamiento ESG, oportunidades de co-creación y visibilidad internacional.

Finalmente, la elección de Costa Rica se debe a su liderazgo ambiental global y su ecosistema de innovación.