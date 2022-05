Innovación y acceso a fármacos, claves en el futuro de la salud en Latinoamérica

Latinoamérica es “una región muy estratégica” para Bayer no solo por su relevancia financiera, sino también por los múltiples estudios clínicos de fases 1, 2 y 3.

Por EFE

La innovación y desarrollo, así como asegurar el acceso a los medicamentos efectivos son claves en el futuro de la salud en Latinoamérica, destacaron este miércoles especialistas consultados por Efe.

“Ante las necesidades epidemiológicas de la región, tener medicamentos innovadores no sirve si no acercamos esos productos a los pacientes, por ello es clave no solo desarrollar medicamentos sino hacerlos efectivos y accesibles”, dijo en entrevista Adib Jacob, presidente de la división farmacéutica para Latinoamérica y Brasil de la compañía alemana Bayer.

El directivo señaló que la empresa tiene clara la relevancia de la región, especialmente por la predominancia de padecimientos oncológicos, cardiológicos, ginecológicos y oftalmológicos, que representan un reto para los sistemas de salud latinoamericanos.

“Diabetes, por ejemplo, es un problema de salud muy importante en México y en Latinoamérica en general, al igual que el cáncer de próstata y las enfermedades cardiovasculares o la hemofilia”, apuntó.

Reconoció que son en estas patologías en las que existe “una gran necesidad” dentro de Latinoamérica, y por ello se busca que las innovaciones lleguen a la misma velocidad que en otros países europeos.

REGIÓN ESTRATÉGICA

Jacob reconoció que Latinoamérica es “una región muy estratégica” para Bayer no solo por su relevancia financiera, sino también por los múltiples estudios clínicos de fases 1, 2 y 3 que se desarrollan en sus diferentes poblaciones.

Agregó que la empresa se ha centrado en la ciencia e innovación para crear terapias médicas y dar opciones de tratamiento para padecimientos como cáncer, menopausia y anticoncepción.

Refirió que en 2021, la farmacéutica destinó 5.593 millones de dólares a nivel global en innovación y desarrollo, de los que parte importante se enfocaron en Latinoamérica, por lo que se espera que esta inversión crezca en los próximos años.

Reiteró que, en su división farmacéutica, Bayer desarrolla medicamentos innovadores de prescripción más efectivos y accesibles, los cuales buscan cambiar la realidad de la medicina en Latinoamérica y el mundo.

Dijo además que, tan solo en este año, la empresa planea el lanzamiento de un total de 36 nuevos productos, mientras que tendrá otros 43 en fases I, II y III de desarrollo.

“En 2022 tendremos un total de 36 lanzamientos, lo cual no es no es tan común. Mientras que en dos años acumularemos casi 60 lanzamientos en la región”, precisó.

Señaló que en 2021 se invirtieron 23,9 millones de dólares solo en la división farmacéutica con lo que “buscamos contribuir al progreso médico enfocándonos en las enfermedades que tienen mayor impacto en los pacientes”.

Por su parte, Eli Lakryc, vicepresidente y jefe de asuntos médicos de Bayer Latinoamérica y Brasil, detalló que entre las áreas terapéuticas en las que se enfocará serán en la cardiorrenal, oncología y salud de la mujer.

Además, para 2025 esperan desarrollar medicamentos contra el cáncer de próstata y para el tratamiento de la menopausia.

CRECIMIENTO DE DOS DÍGITOS

Los directivos informaron que durante el 2021, Bayer presentó un crecimiento en ventas en su división farmacéutica de 15,2 % en comparación con 2020, alcanzando los 974 millones de dólares en total.

Tan solo en el último año la empresa realizó 14 lanzamientos en países de América Latina, todo ello pese a la pandemia por coronavirus.

“Mantuvimos un crecimiento de dos dígitos aún frente a un escenario desafiante, que fue la pandemia. Y lo que es más importante, más pacientes tienen acceso a nuestros medicamentos, lo que significa que vamos arduamente para expandir nuestra presencia en los mercados institucionales”, dijo Jacob.

Explicó que de los poco más de 19.300 millones de dólares que vendió la división global de Bayer Farmacéutica, 973 millones corresponden a Latinoamérica.

“Los países latinoamericanos se destacaron y todos los países tuvieron crecimiento”, precisó.