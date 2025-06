Infraestructura inteligente: el nuevo pilar para la era de la inteligencia artificial

El 85% de las organizaciones considera que la IA tendrá un impacto significativo en su empresa en los próximos años.

Por Revista Summa

Mientras la inteligencia artificial redefine industrias y acelera la transformación digital, la infraestructura tecnológica se convierte en un factor decisivo para que las organizaciones puedan adaptarse, protegerse y escalar con eficiencia, de esta forma, se anuncian una serie de soluciones enfocadas en robustecer redes, espacios de trabajo, centros de datos y operaciones de TI, integrando la inteligencia artificial no solo como herramienta, sino como base operativa para una nueva era digital.

El 85% de las organizaciones considera que la IA tendrá un impacto significativo en su empresa en los próximos años, pero solo el 14% afirma estar completamente preparada para adoptarla de forma segura y eficiente (Cisco AI Readiness Index, 2023). Frente a este escenario, la compañía presentó en Cisco Live 2025 un portafolio renovado orientado a construir entornos tecnológicos más resilientes, autónomos y preparados para los desafíos de la inteligencia artificial generativa y agéntica.

Una infraestructura lista para IA: seis áreas clave donde Cisco innova

● Espacios de trabajo inteligentes: Cisco presentó dispositivos y soluciones que modernizan redes de campus, sucursales e industrias, con gestión unificada y capacidades predictivas impulsadas por IA. Además, integró asistentes inteligentes y automatización de flujos de trabajo en herramientas como Webex, permitiendo una colaboración más ágil y personalizada.

● Operaciones con AgenticOps: La nueva era agéntica —donde humanos y agentes de IA colaboran— requiere un control más intuitivo de la infraestructura. Cisco lanzó AI Canvas y un Asistente de IA conversacional, además de un modelo de red profundo (Deep Network Model) entrenado con la vasta experiencia técnica de la compañía.

● Centros de datos para IA de alto rendimiento: La IA exige centros de datos con baja latencia, gran ancho de banda y eficiencia energética. Cisco avanza en soluciones para proveedores de servicios y se unió al EPRI Open

Power AI Consortium, con el fin de escalar tecnologías energéticamente sostenibles para IA.

● Ciberseguridad en entornos impulsados por IA: Con amenazas cada vez más sofisticadas y agentes maliciosos que usan IA, Cisco amplió su firewall híbrido, reforzó su modelo Zero Trust y mejoró su plataforma Security Cloud. Estas soluciones buscan proteger redes hiperconectadas y entornos multicloud donde conviven aplicaciones tradicionales e inteligencia artificial.

● Observabilidad y resiliencia digital: La integración entre herramientas como Splunk y Cisco ThousandEyes fortalece la visibilidad sobre el rendimiento digital, facilitando una respuesta proactiva ante incidentes y una mayor continuidad operativa.

● Gestión unificada impulsada por IA: Cisco dio a conocer su nueva plataforma Cisco Cloud Control, que conecta redes, seguridad y observabilidad bajo un mismo entorno, con flujos de trabajo automatizados y capacidad de anticiparse a fallos gracias a tecnologías de inteligencia artificial.

“La infraestructura ya no es solo soporte técnico. En la era de la IA, es la base sobre la que se construye el valor, la productividad y la confianza digital”, concluye el portavoz de Cisco.

La era de la inteligencia artificial no solo exige más capacidad tecnológica, sino una infraestructura capaz de adaptarse, anticiparse y proteger. Cisco prepara a las compañías para este nuevo entorno, que no se trata solo de incorporar IA, sino de repensar cómo se construyen y gestionan las redes, los datos y la seguridad, la clave está en evolucionar con inteligencia, no solo en adoptarla.