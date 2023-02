Industria alimentaria de Costa Rica exhibe oferta de alto valor agregado en feria Gulfood Dubái

Tiempo de lectura: 3 Minutos

Empresa costarricense Tertulia Brugge fue la ganadora en los premios Gulfood Innovation en la categoría Best Sustainable Product.

Por Revista Summa

Alimentos como café tostado; cocoa en polvo; jugos y purés de frutas; raíces, tubérculos, frutas y vegetales congelados; así como piña orgánica es parte de la oferta que la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y ocho empresas del sector promocionan en la feria de industria alimentaria más importante de Medio Oriente: Gulfood Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Del 20 al 24 de febrero, en un stand de la marca país Esencial Costa Rica, las empresas Tertulia Brugge, Fructa CR, Beneficio Las Peñas, Thompson Coffee, Productos Agropecuarios Visa, Congelados Bajo Cero, Frutera La Paz y Caminos del Sol, exhiben su oferta con el objetivo de posicionar al país como un mercado para la producción de alimentos de alto valor agregado.

Para el ministro de Comercio Exterior y presidente de la Junta Directiva de PROCOMER, Manuel Tovar, el mercado de Emiratos Árabes Unidos es estratégico para Costa Rica, ya que es un punto clave para posicionarse e ingresar a otros países en el Medio Oriente. “El Medio Oriente es un mercado de aproximadamente 417 millones de personas, con un PIB per cápita promedio de $64.581, donde demandan productos y servicios sofisticados y de alto valor agregado, tal como los que las empresas nacionales están promocionando en Gulfood. Esta feria es una puerta de entrada a un mercado lleno de oportunidades que desde el sector de Comercio Exterior queremos apoyar”, afirmó.

Cada año, Gulfodd Dubái reúne a 5.000 expositores de más de 125 países y más de 100.000 visitantes, lo cual representa una oportunidad para que los exportadores costarricenses conozcan la cultura de negocios y dinámica del mercado, así como establecer nuevos contactos con compradores potenciales y observar las tendencias e innovaciones de la industria.

Pedro Beirute, gerente general de PROCOMER, añadió que “Emiratos Árabes Unidos es el tercer mercado en importancia para las exportaciones de la industria alimentaria en el Medio Oriente, razón por la cual Gulfood sigue siendo una feria clave para este sector, especialmente, para los productos con valor agregado, ya que se trata de consumidores conscientes que demandan características como innovación y sostenibilidad en los productos. En ese sentido, PROCOMER ha venido realizando esfuerzos, de la mano con las empresas exportadoras, para sacar provecho de las últimas tendencias de esta industria, agregar valor y buscar nuevos nichos en los cuales Costa Rica pueda ser más competitiva”.

En esta octava participación de Costa Rica en Gulfood Dubái, destaca la empresa Tertulia Brugge como ganadora en los premios Gulfood Innovation en la categoría de Best Sustainable Product (mejor producto sostenible) con su producto Hell Café Tostado. En la edición 2021, esta empresa obtuvo el máximo galardón en la categoría The Most Innovative Beverage (bebida más innovadora) por su producto Monk Fruit Chocolate Powder; mientras que en el 2022 ganó en la categoría “Best packaging desing impact” (mejor diseño de empaque) con su drip coffee.

En el 2022, la industria alimentaria se posicionó como el tercer sector exportador de bienes del país con una participación del 15%. Ese año, las exportaciones del sector tuvieron un crecimiento de 17% y alcanzaron un monto de $1.758 millones, cuyos principales mercados fueron Guatemala (13%), Estados Unidos (12%), Holanda (12%) y Panamá (10%). Mientras que los productos con mayor crecimiento fueron jarabes para bebidas gaseadas, jugos y concentrados de frutas y azúcar. *

Asimismo, el año anterior, las exportaciones costarricenses hacia el Medio Oriente alcanzaron envíos superiores a los $58 millones, posicionando al sector alimentario como el segundo en importancia con un 6% de participación con productos como: aceite de palma (40%), jugos y concentrados de frutas (19%) y frutas tropicales conservadas (18%). Los principales destinos de exportación en este mercado fueron Marruecos (40%), Israel (34%) y Emiratos Árabes Unidos (12%).