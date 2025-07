INCAE lanza segunda edición de programa enfocado en el upskilling para el talento femenino en América Latina

El programa Women on the Move tendrá una duración de 3 meses e incluye 2 días presenciales.

Por Revista Summa

En un contexto regional marcado por la transformación acelerada del mercado laboral y el avance de tecnologías emergentes, INCAE Business School, a través de su Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible (CELIS), anuncia la segunda edición del Women on the Move.

Este programa nace con el propósito de fortalecer las habilidades de las mujeres frente a los nuevos retos de la economía digital, la transición verde y la innovación empresarial, entre otros temas. El Summit se posiciona como una plataforma de upskilling y reconversión profesional, reuniendo a mujeres de distintas generaciones, sectores y países para acelerar su desarrollo y responder de forma ágil a las demandas del futuro del trabajo.

Con una agenda que combina espacios de formación, experiencias gamificadas, mentoría y networking estratégico, el evento brindará herramientas prácticas para enfrentar los cambios en liderazgo, sostenibilidad, transformación digital, inteligencia artificial, balance de vida, propósito, y negociación, entre otros.

“Si queremos competir en la nueva economía, no puede permitirse dejar atrás al talento femenino. El Women on the Move Summit impulsa el desarrollo de nuevas competencias y conexiones que permiten a las mujeres adaptarse, liderar y transformar sus sectores de forma sostenible e inclusiva”, afirmó Gabriela Lucke, directora de CELIS.

El programa incluye:

· Certificación INCAE

· Acceso a 13 webinars con profesores y speakers reconocidos

· Acceso al Summit los días 5 y 6 de septiembre en el Campus de INCAE en La Garita de Alajuela.

· Mentorías

La segunda edición espera reunir a más de 180 mujeres líderes, empresarias, ejecutivas, profesionales de sostenibilidad, innovación y recursos humanos, así como a representantes del sector privado, público y la academia. Las inscripciones están disponibles en el sitio oficial del programa www.incae.edu/women-on-the-move-2025