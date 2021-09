INCAE, en alianza con Mujeres+ de BAC Credomatic, lanza el programa Executive Women on the Move

El programa se basa en diagnósticos de necesidades, sesiones en vivo con profesores de INCAE y acompañamiento a mujeres profesionales para que sigan aprendiendo.

Por Revista Summa

En su propósito de apoyar el crecimiento sostenible de la región latinoamericana a través del desarrollo de líderes transformadores, INCAE, en alianza con Mujeres+ de BAC Credomatic, lanzó su plataforma de acompañamiento para las mujeres llamado Executive Women on the Move, con la que busca contribuir con sus motivaciones para que sigan en las aulas en todos los niveles de formación académica.

Esta plataforma es hoy más importante que nunca, dado el impacto que ha tenido la pandemia en el desarrollo profesional de la mujer. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la emergencia sanitaria ha

ocasionado diez años de retroceso en los niveles de ocupación de las mujeres. Además, según el Banco Mundial, en la mayoría de los países las mujeres ganan entre el 60 y el 75 por ciento del salario de los hombres y las mujeres apenas representan el 14% de los altos mandos, 11% de las juntas ejecutivas y 10% del parlamento y gobiernos locales.

Para revertir esta situación, según el Informe sobre el Futuro de los Trabajos de 2020 del Foro Económico Mundial, se recomienda una actualización constante, pues los puestos de trabajo más demandados en la actualidad están estrechamente relacionados con los avances tecnológicos y se produce un “desempleo negativo” para muchos puestos en

estos campos, con más puestos vacantes que candidatos calificados. De ahí que la formación académica continuada, sobre todo para mujeres, es un tema clave para lograr su inclusión y superación.

La plataforma Executive Women on the Move es regional y gratuita, cuenta con el apoyo académico de profesores y colaboradores estrechos de INCAE y se enfoca en facilitar a las mujeres el acceso a herramientas de autoconocimiento (¿cuáles son los retos específicos que hoy enfrento para continuar con mi carrera?); definición de prioridades (¿cómo aprovecho esta oportunidad para encontrar el impulso y seguir estudiando?); y acompañamiento efectivo (¿qué recursos técnicos, profesionales y financieros están disponibles para mí?).

“Las competencias profesionales de alta demanda cambian con mucha rapidez hoy en día. Se requiere de una ardua preparación y de estudios permanentes para adelantarse a las exigencias del mercado laboral. Por esta razón, nuestros planes estratégicos de vida deben incluir un permanente análisis de nuestro entorno, de las oportunidades futuras, de nuestras capacidades, así como de nuestras posibilidades y fuentes de nuevos aprendizajes. El esfuerzo, antes que colectivo, debe ser individual. Desde el crecimiento personal podemos luego colaborar, aportando valor, al colectivo, a la comunidad”, comentó Camelia Ilie, Decana de Educación Ejecutiva e Innovación Estratégica y Chair del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer en INCAE.

Coincidiendo con esta visión, BAC Credomatic, a través de su iniciativa Mujeres+, se sumó a esta plataforma para abrir oportunidades de crecimiento a más mujeres guatemaltecas, de tal forma que las miembros de su iniciativa no sólo pueden participar en Executive Women on the Move para definir con el acompañamiento de expertas el siguiente paso de su desarrollo profesional, sino también podrán contar con beneficios exclusivos si deciden inscribirse a alguno de los programas académicos de alto nivel de INCAE. Además, las miembros de Mujeres+ de BAC Credomatic tendrán acceso exclusivo a webinars mensuales con la participación de expertos de INCAE.

“Deseamos apoyar a las guatemaltecas en los momentos importantes de su desarrollo y crecimiento como mujeres profesionales, de negocios y emprendedoras. Nuestro enfoque con Mujeres+ es sumar valor a la mujer guatemalteca y esta alianza con INCAE nos permite poner a su alcance expertos y formación de alto nivel para maximizar su potencial”, señaló Maité Marroquín, Jefe de Programa Mujeres+ de BAC Credomatic Guatemala.

Las participantes de Executive Women on the Move pueden esperar una plataforma dinámica, centrada en soluciones, que les permitirá conocer mejor dónde se encuentran ahora y definir cómo enfocar adecuadamente sus recursos para diseñar un proyecto de aprendizaje continúo hecho a su medida. El programa está hecho para que las mujeres no desistan de continuar con su desarrollo, ya que, según cálculos de CLACDS INCAE, con datos de “Impact for Good, Facebook 2020”, el crecimiento profesional compite directamente con el tiempo que las mujeres dedican a las tareas del hogar (a las que les

dedicamos en promedio un 47% más de horas a la semana comparada con los hombres), lo que las hace dudar si continuar con sus estudios.

“Con equilibrio entre lo personal y lo profesional, y como resultado de aprovechar las oportunidades de actualización, estamos seguros de que se abrirán muchas puertas en el mundo profesional para las mujeres participantes”, señaló Gabriela Lucke, Directora del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer de INCAE.

Todas las mujeres, empresas y empleadores interesados en Executive Women on the Move, pueden conocer más e inscribirse mediante el siguiente enlace: https://womenmove.incae.edu/