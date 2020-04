INCAE Business School se enorgullece en anunciar la alianza con EMERITUS

El contexto actual, marcado por la crisis global de salud causada por el COVID-19, confirma que la misión de INCAE está más vigente que nunca.

Por Revista Summa

INCAE Business School, la escuela de negocios líder de América Latina de acuerdo con el prestigioso ranking del Financial Times, ha empezado a desarrollar y comercializar con EMERITUS, líder en educación digital a nivel global, una cartera de programas abiertos y maestrías especializadas online de alta calidad y relevancia para los ejecutivos y sus empresas en la región.Esta iniciativa forma parte del relanzamiento estratégico que INCAE inició hace varios años con el fin de mantenerse a la vanguardia académica y de seguir impulsando el desarrollo integral de América Latina, como lo establece su misión desde su fundación en 1964 por la Harvard Business School.

Con este mismo propósito, INCAE ha firmado acuerdos de colaboración con las mejores escuelas de negocios del mundo, incluyendo Harvard Business School Online, MIT Executive Education, Yale University, Cornell University, Michigan University, la Universidad de Virginia y Babson College en Estados Unidos; así como Mannheim Business School, ESCP Europe y Esade en Europa y CKGSB Graduate School of Business en China.Con un campus en Costa Rica y otro en Nicaragua, INCAE ha formado a más de 17,000 estudiantes en sus maestrías full-time y ejecutivas.

El portafolio de programas de formación de INCAE incluye además programas abiertos y corporativos para satisfacer las necesidades de desarrollo y crecimiento profesional de los ejecutivos de América Latina.

“Para nosotros es fundamental mantenernos a la vanguardia, ofrecer cada vez más opciones de formación relevantes y con mejores posibilidades de acceso para el mayor número de personas. Nos hemos aliado con EMERITUS para ofrecer a las empresas y sus directivos una amplia gama de sofisticados programas de formación online que permitirá a miles de ejecutivos de cualquier país acceder a la mejor oferta de management online con enfoque aplicado a la realidad de América Latina”, señala Enrique Bolaños, Rector de INCAE Business School.Creada en 2010, EMERITUS ha impartido cursos a más de 50 mil participantes en 160 países gracias a la innovación y la excelencia académica de sus más de setenta programas en alianza con las mejores instituciones académicas del mundo, que incluyen a Harvard Business School, Columbia University, MIT Executive Education, Wharton School of the University of Pennsylvania, University of Cambridge, London Business School, Berkeley Executive Education, INSEAD, IESE Business School o Kellogg School of Management.“Para todos los que formamos parte de EMERITUS, es un gran honor trabajar con INCAE.

“Estamos muy contentos al saber que nuestros primeros programas de maestría serán desarrollados por los profesores de esta respetada institución en conjunto con nuestro equipo pedagógico. Queremos contribuir a la formación especializada de negocios en América Latina y sabemos que INCAE Online es la forma ideal para lograrlo”, dijo el Dr. Allan Fisher, Director Académico de EMERITUS.

La alianza INCAE-EMERITUS marca un hito en los programas de educación ejecutiva online de América Latina. Mientras que INCAE se enfoca en desarrollar cursos de frontera con el máximo rigor académico y con énfasis en la realidad latinoamericana, EMERITUS aporta su amplia experiencia en diseño curricular on-line y la infraestructura tecnológica para garantizar la mejor experiencia de aprendizaje.En palabras de la Dra. Camelia Ilie-Cardoza, Decana de Educación Ejecutiva de INCAE y líder del proyecto: “El portafolio de programas y maestrías que estamos lanzando en los próximos meses está centrado en torno a temas relacionados con la globalización, la competitividad, la innovación, la digitalización, big data y analytics, y el liderazgo y desarrollo de mujeres, entre otros.

El objetivo central de crear la marca INCAE Online es aumentar el impacto de nuestra misión para el desarrollo integral, el progreso y la sostenibilidad de América Latina como región”. La profesora Ilie agregó: “A partir de junio 2020, INCAE empezará a ofrecer certificados online en los temas mencionados y el Master en Marketing y Transformación Digital Orientada al Cliente será la primera maestría de INCAE Online, la cual se lanzará en septiembre de este año”.