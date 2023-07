Inauguran en El Salvador Escuela de Líderes para la Transformación de los Sistemas Agroalimentarios

El programa de formación proporcionará conocimientos teóricos y prácticos, abarcando temas como la importancia de la biotecnología para la innovación y sostenibilidad de los aparatos agroalimentarios, perspectiva de género y la incorporación de las juventudes en los sistemas alimentarios y agrícolas.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) de El Salvador, en conjunto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) lanzaron en este país una iniciativa para fortalecer las capacidades técnicas y de liderazgo de 100 jóvenes productores y estudiantes de agronomía, con el fin de que sus conocimientos les permitan innovar ante los grandes desafíos actuales del agro.

La Escuela de Líderes para la Transformación de los Sistemas Agroalimentarios (ELTSA), inaugurada en un acto oficial en San Salvador con la presencia de autoridades agropecuarias nacionales y del IICA, pretende formar a las nuevas generaciones en temas como innovación y desarrollo de la bioeconomía, sistemas agroforestales y silvopastoriles, producción en ambientes protegidos y sistemas de riego por goteo, entre otros.

En la inauguración participaron Oscar Guardado, ministro de Agricultura y Ganadería; José Mauricio Pineda, ministro de Educación; Odette Valera, directora de la ENA- CENTA; el Director General del IICA, Manuel Otero (mediante un video), y el Representante del Instituto en El Salvador, Erick Quirós; así como otros funcionarios, invitados especiales del cuerpo diplomático, organismos de cooperación y los y las estudiantes de la Escuela de Líderes.

ELTSA también busca movilizar apoyo político, social, financiero y técnico entre instancias nacionales, regionales y globales hacia el objetivo de impulsar la transformación de los sistemas agroalimentarios en las Américas, de modo que se logre aumentar la producción de alimentos con el uso de menos recursos, de manera más sostenible e inclusiva.

En el acto de apertura, Guardado expresó que en una reciente reunión con el Director General del IICA platicaron sobre la importancia de la ELTSA y la capacitación de los jóvenes ante las situaciones complejas que se le plantean al agro en el mundo.

“Abordamos con gran preocupación que el cambio climático vino para quedarse. No podemos ver la agricultura solo para la producción de alimentos, sino que tiene que ser amigable con el medio ambiente. Los fenómenos climatológicos afectan a toda la región y debemos buscar soluciones en conjunto”, expresó.

El ministro de Educación, por su lado, manifestó: “La educación no formal en este país ha sido considerada muchas veces no significativa, pero en este gobierno pretendemos transformar esto. Hay que invertir en la educación no formal. Es imperante que los sistemas educativos estén adaptados al cambio climático y sus consecuencias”.

En su mensaje, el Director General del IICA, Manuel Otero, afirmó: “Solo a través de la innovación lograremos superar retos como la alimentación global y los efectos del cambio climático, por esto ELTSA cobra gran importancia para que las nuevas generaciones tengan más herramientas para hacer que la agricultura y la ganadería sean actividades más prósperas y sostenibles”.

Quirós, Representante del IICA en El Salvador, reiteró a los y las jóvenes que son el futuro de la agricultura. “Los invito a todos ustedes jóvenes que sean agentes de cambio, de nuevas ideas”, acotó.

La escuela contará con tres módulos de formación en los que los estudiantes se capacitarán en innovación y biotecnología, agricultura climáticamente inteligente y agricultura digital.

El programa de formación proporcionará conocimientos teóricos y prácticos, abarcando temas como la importancia de la biotecnología para la innovación y sostenibilidad de los aparatos agroalimentarios, perspectiva de género y la incorporación de las juventudes en los sistemas alimentarios y agrícolas.

En el 2022 se llevó a cabo en Costa Rica la primera Escuela de Líderes Agrícolas, en la que participaron alrededor de 100 jóvenes de organizaciones agrarias y colegios técnicos de zonas rurales del país.

El Laboratorio de Fabricación Digital e Innovación Comunitaria (FabLab-LINC) del IICA fue el encargado de implementar el módulo de agricultura digital, con capacitaciones en vuelo de drones, impresión 3D y prototipado electrónico.

Además de El Salvador, este año el Instituto pretende expandir este proyecto a Honduras y República Dominicana.