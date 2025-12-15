¿Imagina que un agente respaldado con IA realice sus compras o pagos?

En febrero Mastercard habilitará en la región una nueva tecnología que conocerá preferencias, brindará opciones y completará pagos en nombre del usuario siguiendo altos controles de seguridad.

Por Carolina Barrantes

Si usted está camino a celebrar su cumpleaños y desea conocer cuáles son los mejores atuendos puede usar, cuáles accesorios puede adquirir en boutiques cercanas a su hogar o tiendas en línea de acuerdo con el presupuesto y finalmente realizar la compra respectiva, un agente impulsado por inteligencia artificial le ayudará en todo este proceso a partir de febrero próximo.

También si usted tiene une pequeña y mediana empresa podrá interactuare con su agente para verificar su abastecimiento, coordinar el término de pago de productos y servicios, y gestionar la logística ya sea con proveedores nacionales e internacionales.

Mastercard anunció que este 2026 sus tarjetahabientes en Latinoamérica y el Caribe tendrán la oportunidad de acceder a su Mastercard Agent Pay, su nueva solución que integra capacidades conversacionales de IA cuyo objetivo será ayudar a las personas a efectuar compras de forma más rápida, segura e intuitiva e incluso pagos.

Se trata de una tecnología que integra experiencias de pago confiables y fluidas basadas en las recomendaciones y conocimientos personalizados que se ofrecen en las plataformas de conversación, de forma que los agentes digitales pueden efectuar transacciones, gestionar y optimizar experiencias de compra en nombre de los usuarios.

El anuncio fue realizado en el Mastercard Innovation Forum efectuado en Miami, Estados Unidos, evento en el que la compañía aseguró que socios como Bemobi, Checkout.com, Davivienda, Evertec, Getnet, Inti, MagaluPay, y Yuno serán algunos de los primeros en ofrecer transacciones agenciales.

Seguridad como pilar

Estas nuevas tecnologías siempre despiertan inquietudes, por ejemplo: ¿cómo distinguir entre agentes de IA legítimos y bots maliciosos? ¿Cómo se puede saber que el consumidor realmente autorizó al agente a realizar la compra? ¿Cómo se puede tener certeza de que el agente ha seguido correctamente las instrucciones del consumidor?

Pablo Fourez, director digital de Mastercard, afirmó que la seguridad es un pilar en el desarrollo de esta tecnología para la compañía, por lo que han trabajado en tokenización, autenticación biométrica, entre otras innovaciones para garantizarla. Es por ello que, en el centro de esta innovación están los Agentic Tokens: credenciales digitales dinámicas que permiten a los agentes de IA realizar transacciones de forma segura y transparente en nombre del consumidor, respaldadas por verificación avanzada, trazabilidad, prevención de fraudes y soporte.

Casi el 100% de los emisores en América Latina ya equipados con la tecnología de tokenización de Mastercard, por lo que para la compañía la región ya está preparada para una rápida adopción de la innovación asegurando que consumidores y empresas se beneficien de una mayor seguridad y comodidad desde el primer día.

Más cercanía con la región

En el marco del Mastercard Innovation Forum, la compañía también anunció la apertura y entrada en operaciones de un nuevo centro de Mission Control & Operations (MC&O) que está enfocado en el servicio que brinda en América Latina y el Caribe (LAC) y cuya sede se ubica en Ciudad de México, México.

Esta unidad acerca la tecnología avanzada de pagos, brinda soporte 24/7 en idioma local y monitorea en tiempo real más cerca las necesidades de los clientes en la región, la cual, impulsada por la adopción de pagos digitales y transfronterizos, está preparada para convertirse en líder en pagos globales.

Además, se une a los otros cinco MC&O que tiene la compañía en St. Louis, Kansas City, Pune, Sídney y Dublín, los cuales supervisan colectivamente casi 160.000 millones de transacciones anuales en más de 200 países y territorios, asegurando que cada transacción transcurra de forma fluida, segura y eficiente en cada momento.