Imagetotext.io: Un conjunto de herramientas que todo internauta debería conocer

Al navegar en línea, los internautas suelen recurrir a herramientas especializadas para simplificar su vida digital. Existe una herramienta diferente para cada propósito. La que comentaré hoy es Imagetotext.io.

Por Dafney John, especialista en SEO

Imagetotext.io es un kit de herramientas freemium con tecnología OCR. La principal es un conversor de imagen a texto que extrae texto editable de imágenes y documentos escaneados. Ya sea una nota manuscrita, una factura, una captura de pantalla o una imagen textual, extraerá toda la información con un solo clic, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Además, ofrece otras herramientas y funcionalidades. Las analizaremos en detalle a continuación.

Conversor de imagen a texto

Fuente: https://www.imagetotext.io/es

Como se mencionó anteriormente, la función principal de imagetotext.io es extraer texto editable de imágenes, capturas de pantalla y documentos escaneados. El resultado editable facilita copiar, buscar y modificar cualquier información específica de la imagen procesada.

Viene con la funcionalidad de procesamiento por lotes, lo que significa que los usuarios pueden cargar una imagen a la vez gratis. Para actualizar este límite a 50, se requerirá una suscripción premium de Imagetotext.io.

Además, admite la conversión de imágenes a texto en más de 20 idiomas internacionales, lo que lo convierte en una opción versátil para la audiencia global.

Además, está disponible una opción de soporte 24 horas al día, 7 días a la semana, para que los usuarios puedan comunicarse con el equipo si enfrentan algún problema.

Otras herramientas ofrecidas por Imagetotext.io

El kit de herramientas ofrece varias otras herramientas para agilizar el flujo de trabajo rutinario de los internautas.

Convertidor de imágenes a Excel

Fuente: https://www.imagetotext.io/es/imagen-a-excel

Los contadores, profesionales de RR. HH. y operadores de entrada de datos a menudo tienen que extraer datos tabulares de imágenes, especialmente facturas, para guardarlos en una hoja de Excel editable. Por lo tanto, en lugar de hacerlo manualmente, pueden usar un conversor de imágenes a Excel.

Está diseñado específicamente para convertir imágenes con datos tabulares en hojas de cálculo editables con un solo clic. Se adjunta una captura de pantalla como referencia.

Además, esta herramienta admite cinco idiomas, incluidos inglés, español e indonesio. Además, acepta imágenes como entrada en múltiples formatos, como JPEG, JPG, PNG, etc.

Está disponible en versión gratuita y de pago; puedes elegir cualquiera según tus necesidades y preferencias específicas.

Convertidor de JPG a Word

Fuente: https://www.imagetotext.io/es/jpg-to-word

Los internautas que solían insertar fotos manualmente en documentos de MS Word ahora pueden recurrir a esta herramienta para realizar conversiones automatizadas de JPG a Word. Con ella pueden convertir un conjunto de imágenes en documentos de Word editables con un solo clic.

Permite a los usuarios gratuitos subir hasta 100 imágenes de una sola vez, lo cual es más que suficiente, ¿verdad? Para subirlas hay varias opciones disponibles. Por ejemplo, se pueden cargar las fotos directamente desde el almacenamiento local, copiar y pegar la URL o arrastrarlas y soltarlas.

Hablando de salida, este convertidor de JPG a Word brinda la opción de descargar cada imagen por separado en un documento de Word o descargarlas todas en un solo archivo.

Convertidor de PDF a Excel

Fuente: https://www.imagetotext.io/es/convertir-pdf-a-excel

El nombre de esta herramienta lo dice todo. Ayuda a los usuarios a convertir archivos PDF escaneados en hojas de Excel editables. Para ello, utiliza tecnología OCR y técnicas especiales para garantizar la máxima velocidad y precisión en los resultados.

Independientemente del número de páginas que contenga su archivo PDF, esta práctica herramienta no tendrá problemas para procesarlas. Sin embargo, solo las páginas con datos tabulares se pueden convertir a Excel, lo cual se ajusta a su propósito.

Una vez finalizada la conversión, cada página del archivo PDF cargado se mostrará por separado, junto con las opciones ” Vista previa ” y ” Descargar “.

Convertidor de texto a PDF

Fuente: https://www.imagetotext.io/es/texto-a-pdf

Estudiantes, profesores, profesionales, etc., a menudo necesitan convertir contenido escrito a archivos PDF para compartirlo fácilmente. Para facilitar esta tarea, Imagetotext.io ofrece un conversor de texto a PDF gratuito. La herramienta tiene un diseño sencillo y no requiere registro.

Los internautas simplemente necesitan visitar la herramienta, ingresar la información en el cuadro dado y presionar el botón convertir para obtener resultados.

Lo bueno de esta herramienta es que ofrece múltiples opciones para formatear eficientemente el texto introducido antes de convertirlo a PDF. Las opciones incluyen: añadir encabezados, usar negrita, cursiva y subrayar palabras u oraciones específicas.

Además, los internautas pueden añadir viñetas o numeración a cualquier información o párrafo específico. Además, no hay límite de palabras , lo que significa que pueden introducir todo el texto a la vez y convertirlo en un archivo PDF.

Convertidor de texto a Word

Fuente: https://www.imagetotext.io/es/txt-a-word

Esta herramienta ayuda a los usuarios a transformar rápidamente su texto simple en un documento editable de MS Word. Al igual que el conversor de texto a PDF, también ofrece una amplia gama de opciones de formato para garantizar una correcta organización y alineación del texto en el archivo de Word.

Este conversor de texto a Word es compatible con tres idiomas: inglés, español y portugués. Además, no tiene restricciones de longitud, lo que lo convierte en la opción ideal para quienes desean convertir texto en grandes cantidades.

Además, es completamente seguro. Esto significa que los datos que ingresas o procesas no se almacenan ni se comparten en ningún lugar.

Traductor de imágenes

Fuente: https://www.imagetotext.io/es/traductor-foto

Romper las barreras del idioma es más rápido y eficiente con el traductor de imágenes de Imagetotext.io . Ya sea que necesite comprender material en un idioma extranjero o traducir señales de tráfico mientras viaja al extranjero, este traductor de imágenes le será muy útil.

Simplemente cargue una imagen en esta herramienta, seleccione los idiomas de entrada y salida y obtenga resultados en cuestión de segundos.

Lo bueno es que traduce imágenes sin comprometer la calidad de las fotos. Es compatible con hasta 100 idiomas, incluido el español.

Además, está disponible de forma gratuita , lo que significa que puedes realizar traducciones un número ilimitado de veces sin pagar un solo centavo.

Escáner de código QR

Fuente: https://www.imagetotext.io/es/lector-qr

Por último, pero no menos importante, Imagetotext.io también ofrece un escáner de códigos QR que permite decodificar rápidamente cualquier tipo de código QR en tiempo real.

Ofrece múltiples opciones para cargar códigos QR. Los usuarios pueden cargar la foto del código QR desde el almacenamiento local o escanearla en tiempo real con la cámara de su dispositivo. El procesamiento de la imagen y la entrega del resultado tardan unos segundos. Los usuarios pueden copiar el resultado para su uso posterior.

La herramienta es rápida y precisa. Incluso si su código QR está un poco borroso puede decodificarlo.