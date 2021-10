Ilustraciones de Costa Rica realzan el significado y la belleza del ¡Pura Vida! en celebración del Bicentenario

La promotora Mares Azules seleccionó sus ilustraciones como una forma de hilvanar naturaleza con tecnología.

Por Revista Summa

Fauna Tica, nace de la inventiva de esta joven artista -conocida como @ Watermanola en sus expresiones gráficas-, quien vio el arte digital como su salida creativa ante las restricciones de la pandemia.

La promotora Mares Azules seleccionó sus ilustraciones como una forma de hilvanar naturaleza con tecnología y la presencia centenaria de estas especies, con la juventud actual, para crear nuevos iconos que reflejen la riqueza artística y natural de nuestro país.

Arte de Exportación:

El objetivo de la Colección Fauna Tica es poner en sintonía la protección ambiental y de la vida silvestre que busca Costa Rica, con el arte, combinando texturas, formas y colores, dándole otro tipo de presencia a los animales más característicos de nuestro país.

Esta iniciativa surgió en el mes de septiembre del 2020, en medio de la pandemia, con la recreación de un oso perezoso, y ha ido creciendo de forma gradual hasta crear 14 ilustraciones originales de la fauna nacional.

Incluso, para la celebración del Bicentenario de Independencia, Ferreterías EPA le solicitó seis ilustraciones, para distribuirlas en forma de rompecabezas hechos por artesanos de la comunidad de la Carpio, en sus tiendas de Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

Ilustraciones conjugan el ¡Pura Vida! costarricense con su fauna

La artista preparó ilustraciones del Oso Perezoso, el Jaguar, el Colibrí, el Cocodrilo, la Lagartija, la Tortuga, la Rana, el Tucán, la Mariposa Morfo, el Quetzal, el Pájaro Bobo, la Libélula, el Pez Damisela y el Escorpión, como parte de esta primera etapa de la colección Fauna Tica, conformando un elenco de ilustraciones con la frase que identifica a un tico en todo el mundo, el ¡PURA VIDA! y la identidad de Costa Rica entre Mares Azules.

“Me propuse crear una identidad “artística” moderna, algo con lo que cualquier tico pudiera sentirse identificado y reconocido, y que, además, pudiera obtener con la tranquilidad de que está apoyando a pequeños creadores locales y promoviendo la economía interna. Las tradiciones y estampas culturales que tenemos son pocas, o se han perdido a través de los años… entonces… ¿por qué no iniciar una nueva? Lo que hoy en día consideramos tradicional e histórico fue en su momento nuevo… ¿quién sabe? ¡Tal vez esto podría ser considerado en el futuro de manera parecida!”, comentó Cornick al hablar sobre sus creaciones.

Del canto, la música y la danza, por pandemia, al diseño gráfico

La artista costarricense tiene pasión por el canto, el teatro y la danza, pero, con el arribo de la pandemia, tuvo que enfocar su veta creativa en expresiones artísticas que no exigieran audiencia presencial. Así fue como comenzó esta pequeña aventura gráfica: “Yo me considero una artista multifacética. Hago un poco de todo, aunque lo qué más me ha apasionado han sido las artes escénicas… Pero llegó el COVID y dijo al mundo “nope, ¡chao arte en comunidad” había que poner distancia. La encerrona me quitó mi outlet creativo, y a cambio me dio mucho tiempo- que no sabía llenar.

Entonces fue cuando mi madre identifico algunos de mis dibujos inspirados en la fauna tica y me dijo que ella podía ayudar a exponerlos y potencialmente comercializarlos y ¡le acepté la propuesta! Llenar el tiempo con un proyecto específico- cómo empezar un emprendimiento-, me pareció perfecto, porque me daba libertad creativa y al mismo tiempo cierta estructura, ya que si y parte de un equipo más grande que solo yo. La idea nació con mis diseños, pero dichosamente también cuento con gente que cree en mí y en mi trabajo, y me han ayudado en comunicación, en la búsqueda de proveedores, en el desarrollo de conceptos e ideas, en la identificación de clientes y en muchas otras cosas más”, afirmó la artista.

Actualmente, Cornick se encuentra cursando la carrera de Actuación en Elon University en North Carolina, Estados Unidos, desde donde rescata horas de su intensa agenda de estudio, para seguir creando nuevas ilustraciones para Mares Azules.